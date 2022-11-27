Kitap Şehre Geri Dönüyor | Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 39. kez kapılarını açıyor



Kitapseverlerin tüm yayınevlerini bir arada buldukları, indirimli kitap alabildikleri ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakalayabildikleri, kentin en önemli kültürel etkinliklerinden Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na özlem Aralık ayında bitiyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kitapseverlerin özlemi sona erdi

Fuarın bugün yapılan basın toplantısında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın kapılarını 3 Aralık’ta açmak için çok heyecanlı olduğumuzu belirtmek isterim. 2019’da kaldığımız yerden devam ediyoruz, aynı büyüklükte fuarımızı açmak için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. ‘Kitabın Büyülü Dünyası’ temasıyla gerçekleşecek fuarımızda 1000’e yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alacak, 750 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisini bekliyoruz. Onur yazarımız Nazlı Eray’ın yanı sıra çok sevilen yazarlar ve çizerler çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerimizle buluşacak. Böylesine ilgi gören fuarımıza kavuşmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu bağlamda iş birlikçimiz Türkiye Yayıncılar Birliği’ne ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın başarıyla geçmesini diliyorum” dedi.

350 binden fazla kitap çeşidi olacak

Basın toplantısında sunumu gerçekleştiren Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk şunları paylaştı: “İki yıl aradan sonra Kitap Fuarı’nın şehre geri dönüyor olması yaşanan ağır ekonomik koşullara rağmen faaliyetini sürdürme çabasını hiç elden bırakmayan bağımsız yayıncılığımızın tüm bileşenlerini sevindirmekte. İstanbul Kitap Fuarı, yayınlanmış ve mevcudu bulunan yaklaşık 350 binden fazla kitap çeşidimizin en az 200 bine yakın adediyle kültürel çeşitliliğimizin sergilendiği ve okurla kitaplarımızın buluştuğu en önemli alanlarımızdan birisi olma özelliğindedir. Ancak zor zamanlarda büyük bir dayanışma örneği gösteren okurlarımızı, kültürel çeşitliliğimize sahip çıkmak ve yayıncılarla dayanışma için fuara davet ediyoruz.”

Kitabın büyülü dünyasına yolculuk

En son 2019’da gerçekleşen fuarın bu yılki sloganı, iki yıl aradan sonraki bu büyük kavuşmayı çağrıştıracak şekilde “Kitap şehre geri dönüyor” olarak belirlendi. “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla gerçekleşecek fuarda fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak. Fuarın bu yılki onur yazarı ise Türk edebiyatının önemli ve üretken yazarlarından Nazlı Eray olacak. Fuar kapsamında; Eray’ın katılımıyla söyleşi, panel ve etkinlikler yapılacak, ayrıca yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da okurlarla buluşacak.

İkili iş görüşmeleri yapılacak

Edebiyat dünyamızda uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve kısa adı “TEDA” olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak. Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Bunun yanı sıra Almanya, İran, BAE ve Romanya’dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yerlerini alacak.

Yüzlerce kültür etkinliği, binlerce imza günü

Dokuz gün sürecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliği ve binlerce imza günü yapılacak.

Fuar, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300’e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak; dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2000’e yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.

Fuarın temasına uygun olarak, Türkiye’de Bilim Kurgu Yazmak, Yeraltından Gerçeküstüne İstanbul: Tuhaf Kurgular, Fantastik Sular, Mitolojiden Edebiyata, Edebiyattan Mitolojiye konu başlıklarında düzenlenecek ilgi çekici etkinliklerle okuyucular keyifli zaman geçirecekler.

Yoğun ziyaretçi ilgisi bekleniyor

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 11 Aralık Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebilecek.