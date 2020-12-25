Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar

Polisiye kurgunun matematiğiyle Antikçağın gizemlerini buluşturan bu yeni maceraya, Uygarlığın Ayak İzleri: Krallar ve Tanrılar’a hoş geldiniz!

25 Aralık 2020 Cuma 20:29
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar

Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar

 
Dünyada sayısız medeniyet önce tüm ihtişamıyla varlık buldu, sonra da yok oldu. Hepsi tarih yazdı, fetihleri ve zaferleriyle övündüler. Ne var ki edindikleri tüm başarımlar birer birer o günkü anlamını yitirdi, takvimden eksilen her yaprak unutuluşun buruk anısına dönüştü... Tabii zamanı dize getirip insanoğlunu gizemleri, mitleri ya da anıtsal yapılarıyla hâlâ büyüleyenler dışında!

Celil Sadık, Uygarlığın Ayak İzleri serisinin ikinci kitabında, kum saatinin akışını dondurarak tarihi birkaç bin yıl geriye sarıyor; sanat dallarının konu etmekten asla vazgeçmediği, mitler ve masallardan yapılma bir labirenti adımlıyor. İlk kitabından aşina olduğumuz romansı diliyle Mısır’ın altın kumları arasına gizlenen ölümsüz krallardan, Antik Yunan tanrılarının şaşırtıcı öykülerinden ve asırlardır ayakta duran bir kilisenin gizeminden söz ederken uygarlık tarihinin en görkemli yapıtlarını da gözler önüne seriyor.

CELİL SADIK HAKKINDA

26 Ekim 1991’de Ankara’da doğdu. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Fakülteyi “Bizans Dönemi Ankara’sı” ve “Roma Hamamındaki Bizans Eserleri” adlı çalışmalarla tamamlayan Sadık’ın uzmanlık alanı Bizans ve Batı sanatıyla modern sanatlardır.
 
Tezi için Ankara’da altmışın üzerinde köy gezerek Bizans Dönemi yerleşkeleri ve eserlerini inceledikten sonra mesleğini seven, bilgilerini daima canlı tutmak isteyen bir sanat tarihçisi olarak “Tarihli Sanat” (www.tarihlisanat.com) adlı bir web sayfası oluşturup makalelerini yayınlamaya başladı. @sanatntarihi rumuzuyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Celil Sadık’ın yüzbinlerce sanatsever takipçisi bulunmaktadır.

 
Ankara ve İstanbul’daki çeşitli sanat galerilerinde seminerler veren Sadık, ressamların hayatlarından Mısır piramitlerine dek pek çok ilgi çekici başlığa dair bilgilerini paylaşıyor ve Türkiye’nin dört bir yanındaki takipçilerine sanat sevgisi aşılamayı sürdürüyor. Yazarın ilk kitabı olan Uygarlığın Ayak İzleri – Rönesans’tan Barok Döneme Sanat Dehaları 2019 yılında yayımlanmıştır.

UYGARLIĞIN AYAK İZLERİ: KRALLAR VE TANRILAR   

Yazar: Celil Sadık
Dizi / Tür: Kurgudışı-Sanat Tarihi
Yayım Tarihi: Aralık, 2020
Sayfa Sayısı: 240
Fiyat: 49,50 TL (KDV’den muaftır.) 

Anahtar Kelimeler:
Uygarlığın Ayak İzleriKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri | Kitap
Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri | Kitap
İBB’den "Semt Semt Kitap Günleri"
İBB’den "Semt Semt Kitap Günleri"
Özgür Masur Kimdir?
Özgür Masur Kimdir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim