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Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi

Hayatın Şifresi adlı kitabında yer alan şifreyi çözen okuruna bin dolar ödül vaad eden Zihni Kement, sözünü yerine getirdi. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:03
Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi

Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi


Çıkardığı ilk kitabında akıllara kazınacak bir şey yaptı. Kısa sürede eseriyle konuşulmaya başlayan yazar, kitabına koyduğu şifreyi bulan ilk okuyucusuna bin dolar verdi. İşte detaylar...

Fantastik olayların yer aldığı 'Hayatımın Şifresi' isimli kitabı kaleme alan atan Zihni Kement, eserin içerisine gizlediği şifreyi bulan ilk okuruna bin dolar ödül vaad etti. Yazar Kement, şifreyi çözen ilk okuruna ödülünü verirken "Amacım İnsanları kitap okumaya teşvik etmekti. Kitabın İçerik konusu İnsan doğar, yaşar ve ölür" dedi.

Yazar, "İçinde bulunduğumuz gezegen bize hayal bile edemeyeceğimiz güzellikler ve bir o kadarda çirkinlikler sunar. Gezegenimizde her şey insanoğlu içindir. Hayatta her şey mükemmel olmayabilir. Zorluklar, acılar yaşayabiliriz. Asıl önemli olan; bir şeyler yaşarken bu bilinçte olup olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. ‘’İnsan olabilmek’’ asıl mevzu budur. İnsan olmak sadece din, ırk ve dilden ibaret değildir. İnsan olabilmek; beynimizi kullanmak, kalbimizin sesini dinlemek, vicdanımızı bırakmamaktır. Bu yaşlı dünyada, ömür ve beden çölde bir kum tanesi kadar yer kaplamıyor.
 Evrende asıl yer kaplayan ruhumuz ve hayallerimizdir. Bu bedenimizin başka bir yaşam tekrarı yok. Anın, bedeninizin, potansiyelinizin ve değerlerinizin farkına varın. Farkındalığınız her daim olsun" sözleriyle, eserini tanımlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Zihni KementHayatımın Şifresi
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