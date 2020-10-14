

1 dakikalık 100 film, 1MinuteFilmFestival ile İstanbul’da



1MinuteFilmFestival adındaki festivalin uluslararası ayağı 15 Ekim 2020 saat 19:00’da Beyoğlu Cine Majestik sinemasında seyirci ile buluşacak. 2019 yılında başlayan 1MinuteFilmFestival’i bugüne kadar Cape Town, Johannesburg, Durban ve Sofya gibi şehirlerde toplam yedi kez gerçekleştirildi.

Bir buçuk saatlik bir film çekmenin çok büyük bir bütçe gerektirdiğini ancak yaratıcı bir fikri ve bir kamerası olan herkesin 1 dakikalık bir film çekebileceğini söyleyen Moerat, “İnsanların bir dakika içinde yaptıkları gerçekten olağanüstü” diyor.

Thaamir Moerat, sinema salonu dışında www.ritevactv.com adresinden de izlenebilecek olan festivaldeki filmlerin sürelerinin niye bir dakika ile sınırlı olduğunu “Sosyal medya trendlerine baktığımızda her şey 1 dakikanın içinde. İşte bu yüzden bu festival iki ya da üç dakikalık değil bir dakikalık film festivali” şeklinde açıklıyor.

50 Güney Afrikalı yönetmenin projelerinin 50 uluslararası proje ile yarışacağı festivalin jüri başkanlığını ise İstanbul Filmmakers Network’ün kurucusu Serhan Nasırlı üstleniyor.