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10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2010 yılından bu yana her yıl, Türkan Saylan’ın ölüm yıl dönümünde, adını ve anlayışını yaşatmak için bilim ve sanat ödülleri veriyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 19:48
10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor

10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor


 

Türkan Saylan 10. Sanat ve Bilim Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Sanat Ödülü: Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Adına, Genel Başkan) TurhanGünay (Seçici Kurul Başkanı), Sezer Ateş Ayvaz, Nursel Duruel, Emine Birsen Ferahlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Ayşe Sarısayın’dan oluşan seçici kurul;Özgür Çırak’ı Sıcacık Bir Ev adlı öykü kitabıyla sanat ödülüne layık görmüştür.

Bilim Ödülü: Bilim Akademisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle Genç Bilim İnsanları Ödül Programına (BAGEP) sağlık bilimleri alanından başvuran adaylar arasından bir kişiye BAGEP ödülünün yanı sıra “Türkan Saylan Bilim Ödülü” de verilmektedir. Bilim Akademisi Tıp Seçici Kurulu bu yıl Dr. Seçil Vural’ı 10.Türkan Saylan Bilim Ödülü’ne layık görmüştür.

Ödüller, 18 Mayıs Pazartesi günü, 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak dijital törenle sahiplerine sunulacaktır.

Dünya genelinde yaşanan COVİD – 19 virüsü önlemleri kapsamında törenimiz bu yıl dijital yayın ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilecek olup, Çağdaş Yaşam TV YouTube kanalımızdancanlı olarak izlenebilecektir.

Sunuculuğunu gazeteci Duygu Demirdağ’ın yapacağı tören, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Fiziksel olarak aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde Prof. Dr. Türkan Saylan anması ile başlayacak törende, yakın arkadaşı Gökşin Sanal, Türkan Saylan’ı bizlere anlatacak.

Tören, Piyano Sanatçısı Elif Şahin ve Keman Sanatçısı Aylin Köybaşı’nın dinletisi ile sona erecek.

Tarih: 18 Mayıs 2020 - Pazartesi Saat: 14.00 – 16.00

Yayın: Zoom – Çağdaş Yaşam TV Youtube Kanalı Ortak Yayını

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