10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bengi Semerci: "Sinema Toplumun Aynası"

"Herkes İçin Adalet" temasıyla gerçekleştirilen festivalin direktörü Bengi Semerci, çevrimiçi törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Pandemiden dolayı üretimin durduğunu, salonların kapandığını belirten Semerci “10. kez ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle bu yıl sinema salonlarında olamadık, misafir ağırlayamadık. Pandemi koşullarının kötüleşmesi nedeniyle tedbir alınsa bile törenimizi bir solonda yapmaya cesaret edemedik. Törene katılacak olanların sağlıkları bizim için her şeyden önemli. Unutmayalım ki bu nedenle tüm dünyada sayısız kayıp yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Başta bizler için canları pahasına çalışan değerli meslektaşlarım sağlık çalışanları olmak üzere, sürecin daha iyi geçmesi için çabalayanlara bizim de teşekkürümüz gerekli tedbirleri almak olmalı. Bu nedenle şimdi burada çevrim içi bir tören yapıyoruz ama her şeye rağmen bir festival için 10.yılı kutlamak güzel bir duygu. Bu zor şartlar altında festivalin gerçekleşmesine katkısı olanlara teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle altın terazi uzun metraj ve kısa metraj film jürilerine, VisionIST ve Akademik Program konuşmacılarına, moderatörlere, filmleri izleyen, tartışan ve paylaşan herkese çok teşekkürler. Festivalde gösterdiğimiz filmlere emek veren herkese minnettarız. Onlar olmazsa festivaller de olmaz.

Bengi Semerci: "Adalet Sponsorlarımız"

Festivalin gerçekleşmesinde bize her zaman destek olan adalet dostu sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Festival başkanımız Adem Sözüer başta olmak üzere tüm festival ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl çevrimiçi festival bizim için yeni ve bilinmezdi. Filmlerin gösterimi, VisionIST ve Akademik Program çevrimiçi olunca geçen yıllardan farklı olarak afişimizi dizayn eden ve sosyal medyamızı yöneten Motion Medya’nın yükü çok arttı. Buna karşın hiçbir program aksamadan festival gerçekleşti. Bu nedenle başta Motion Medya’nın sahibi Berk Baysal olmak üzere Motion Medya'yı kutluyor ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen hepsi genç kadınlardan oluşan küçük ekibim bu festivalde devleşti. Başta İzlem Oktay ve Defne Auf olmak üzere 3-4 kişi 20 kişilik işi yapmayı başardı. Kendilerine minnettarım.

Bengi Semerci: "İnsanca Yaşamak İçin Bu Aynaya İhtiyaç Var"

Pandemi; her yıl daha fazla adalete gereksinim duyulan konuların artmasına, keskinleşmesine neden oldu. Kadınlar, çocuklar, işlerini kaybedenler, yoksullaşanlar… Sinema ve diğer sahne sanatları da en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Üretim durdu, salonlar kapandı. Ama unutmayalım sinema toplumun aynası, sanat gelişimleri için gerekli temellerden biri ve toplumların adalet için, insanca yaşamak için bu aynaya ihtiyaçları var. Üretimin arttığı, sinema ve tiyatro sahnelerinin dolduğu, sahnelerden şarklıların duyulduğu sağlıklı günler dileği ile yeniden ödül törenimize hoş geldiniz." dedi.

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülü: "YABANCI"

Çevrimiçi canlı yayınla gerçekleştirilen ödül töreninde, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü "Yabancı" filmi aldı. Ödül, filmin yönetmeni Nader Saeivar'a iletilecek.

"Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülü: "YARA"

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması dalında en iyi film ödülü "Yara" ya verildi. Ödül, filmin yönetmeni Onur Güler'e iletilecek.

"Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması" Jüri Özel Ödülü "İNSİYAK"

Bu yıl Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü "İnsiyak" filmine layık görüldü. Ödül, filmin yönetmeni Mustafa Kemal Altıner'e iletilecek.

"Öğrenci Jürisi Ödülü": "DÜNYANIN DAMARLARI"

Öğrenci jürisi ödülü ise "Dünyanın Damarları"na verildi. Ödül filmin yönetmeni Byambasuren Davaa'ya iletilecek.

Sinema profesyonelleri VisionIST'le buluştu

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl ikincisi düzenlenen VisionIST "Endüstri Günleri"nde ise sinema profesyonelleri iki gün boyunca sinemaseverlerle bir araya getirildi. Yansımalar, Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Akademik Program’da “Ben Masumum”

Festivalin "Ben Masumum" başlıklı akademik programında ise 5 gün boyunca 14 oturum düzenlendi. Oturumlara dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

Çevrimiçi söyleşiler ve Masterclass

Festivalde ayrıca Massoud Bakshi, Srdan Golubovic, Talip Karamollaoğlu, Ansgar Frerich, Henry Blake, Leonardo Antonio, Nader Saivar ve kısa film yönetmenleri ile çevrimiçi sohbetler ve Agnieszka Holland ile Masterclass, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali YouTube platformundan canlı gerçekleştirildi.

Kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecektir.