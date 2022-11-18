12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin açılış programını Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin sundu.
Festival Başkanı Adem Sözüer: "Dünyadaki dönüş kadınların mücadelesi ile sağlanacak"
Festivalin 12'nci yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Adem Sözüer açılış konuşmasında şunları söyledi: "Adalet yolunda atılan adımların özel bir yolu var. Dünyanın neresinde antidemokratik, baskıcı rejim, popülist söylem varsa ilk önce kadın haklarına saldırıyor. Kadın haklarını sınırlamak istiyor ama başarılı olmuyor. Bu sınırlama sadece baskıcı rejimlerde değil demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde, Batılı ülkelerde de oluyor. Buna karşı Afganistan’dan İran’a kadar kadınlar ve onları destekleyenler hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Dünyanın her yerinden kadın hakları için kadınlar ön planda. Kadınlar, dünyanın her yerinde yalnızca kendileri için değil hakları ihlal edilen tüm insanlar için mücadele veriyor. Bu yılki konumuzun başlığı ‘eşitiz’. Biz eşitiz diyoruz. Dünyada bir dönüş sağlanacak -ki sağlanıyor-, bu kadınların mücadelesiyle sağlanacak."
Akademik Program
"Festivalde her yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik program düzenleniyor. 'Eşitiz' teması ile bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yan sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülecek. Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek."
Festival Direktörü Bengi Semerci: "12 yıl bir festival için rüştünü ispat demektir"
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Bengi Semerci "Her yıl bir sonraki yıl festivali yapabilecek miyiz diye düşünüyordum ama ilk defa bu yıl seneye de yapacağız diyorum.12 yıl bir festival için rüştünü ispat etmek demektir. Bu yıl büyük bir adalet dostu bulduk. 'GAİN Medya'. 12'nci yılımızda başta GAİN Medya ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Lütfen adaleti kimsesiz, sinemaları seyircisiz bırakmayın diyoruz. Bir şey ekledik bu yıl bu sloganımıza: 'Herkes İçin Sinema', dedik film biletlerini düşük tuttuk. Herkesi sinemada görmek ve adalet kumbaramıza katkı sağlamanızı istiyorum " diye konuştu. Semerci katılımcılara festival hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.
Ödüller sahiplerine takdim edildi
Törende "Sinema Onur Ödülü" Deniz Türkali tarafından Serra Yılmaz'a takdim edildi. Festival başkanı Adem Sözüer, kadın hakları savunuculuğı yapan Nazan Moroğlu'na ‘Akademik Onur Ödülü’nü verdi. ‘Sinemaya Katkı Ödülü', Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a sunuldu. Sevin Okyay'a ödülünü Alin Taşçıyan, Mevlüt Koçak'a ödülünü ise Ece Dizdar verdi.
Film gösterim takvimi paylaşıldı
Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. Törende film gösterim takvimi de katılımcılara sunuldu.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak
Bu yıl film gösterimleri Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarışacak
Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.
Bu yıl belgeseller de yarışacak
Festivalde bu yıl Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması bölümü, ilk kez yarışma kategorisinde izleyicisi ile buluşacak. Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.
“Adalet Terazisi”
“Adalet Terazisi” yine izleyiciye ulaşacak. Adalet Terazisi bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 13 film yer alıyor. Bu seçkinin "Özel Gösterim" kategorisinde ise 3 film GAİN Medya ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.
Endüstri Günleri ‘VisionIST’
19-23 Kasım 2022 tarihlerinde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST Atlas 1948 Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek. Katılım için festivalin web sayfası olan icapff.com adresinden akreditasyon formu doldurulması yeterlidir.
Açılış filmi “Hayali Ülkem”
Tören, Şilili yönetmen Patricio Guzmán'ı yönettiği “Hayali Ülkem” filminin gösterimi ile son buldu. Festival filmleri 18 Kasım sabahından itibaren Kadıköy Sineması, Akm Yeşilçam Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemalarında izlenebilecek. 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL'ye bilet alabilecek.
AÇILIŞ FİLMİ - OPENING FILM
Hayali Ülkem / My Imaginary Country - Patricio Guzmán
12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE FEATURE FILM COMPETITION
Aşk / El Houb - The Love - Shariff Nasr
Bir Zamanlar Gelecek: 2121 / Once Upon a Time in the Future: 2121 - Serpil Altın
Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler / Hilal, Feza and Other Planets - Kutluğ Ataman
Keşke Yansaydı / Somewhere Over The Chemtrails - Adam Koloman Rybanský
Kurak Günler / Burning Days - Emin Alper
Metronom / Metronom - Alexandru Belc
Mutluluk / Happiness - Askar Uzabayev
Palmiyeler ve Gerilim Hatları / Palm Trees and Power Lines - Jamie Dack
Sonu Yok / No End - Nader Saeivar
12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE SHORT FILM COMPETITION
Aforoz / The Banishment - Yılmaz Özdil
Bahçeler Put Kesildi / Gardens Petrified - Ali Cabbar
Ben Hala Ethan’ım / I'm Still Ethan - Raffaello Degruttola
Benim Komşum Kurt / My Neighbour Wolf - Nebojsa Slijepcevic
Birlikte, Yalnız / Together, Alone - Kasım Ördek
Görünmez Gözler / Invisible Eyes - Jung Seung-hee
Karıncanın Ayak İzleri / Footprints of Ants - Ümit Güç
Kurtuluş / Saving - Mostafa Gandomkar
Rutubet / The Moisture - Turan Haste
Özel Gece / Suite Night - Mahtab Pishghadam
12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI
12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE SHORT DOCUMENTARY FILM COMPETITION
Aşılmayan Duvarlar / Impenetrable Walls – Tolga Oskar
Bir Atın Düşü / The Dream of a Horse – Marjan Khosravi
Çile / The Ordeal – Rosa
Her Şey Yolunda / Everything is Fine – Muhammet Beyazdağ
Ölüm Kozası / Cocoon of Death – Ezel Avcı
Sede / Sede – Mehtap Şamiloğlu
SİYAH İsa Adaletten Uzak / The BLACK ChristS. Far From Justice – Monica Manganelli
Var Olan Şiddet Yok / Existing Violences Do Not Exist – Matthieu Ponchel
Yapacağım / I will Make It – Loreto Saiz, Corentin Barrial
Zeytinliğin Ardı / Behind the Olive Grove – Mervan Serhat Sarışın
ADALET TERAZİ - THE SCALE OF JUSTICE
1976 / 1976 - Manuela Martelli
Damdaki Kadın / Woman on the Roof - Anna Jadowska
Gönüllü / The Volunteer - Nely Reguera
Saraybosna Safari / Sarajevo Safari - Miran Zupanič
Sürü / La Jauría - Andrés Ramírez Pulid
Seni Ben Kurtaracağım / Nobody's Hero - Alain Guiraudie
Elveda Bay Haffmann / Farewell Mister Haffmann - Fred Cavayé
Instagram Ailesi / Girl Gang – Susanne Regina Meures
Yusufçuklar / Dragonflies - Luc Knowles
ÖZEL GÖSTERİMLER - SPECIAL SCREENINGS
Biz de Ölmüş Olabilirdik / We Might as Well Be Dead - Natalia Sinelnikova
Sessiz Kız / The Quiet Girl - Colm Bairéad
Tori ve Lokita / Tori & Lokita - Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
FİLM KÜNYELERİ AÇILIŞ FİLMİ
Hayali Ülkem
Mon Pais Imaginaire
My Imaginary
Şili, Fransa, 2022 / 83’/ İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo
Patricio Guzmán
Ekim 2019, beklenmedik bir devrim, sosyal bir patlama. Bir buçuk milyon insan daha fazla demokrasi, daha onurlu bir yaşam, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık sistemi ve yeni bir Anayasa için Santiago sokaklarında gösteri yaptı. Şili hafızasını geri kazanmıştı. 1973'teki öğrenci mücadelelerimden beri beklediğim olay nihayet gerçekleşmişti.
12. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması
Aşk
El Houb - The Love
Hollanda, 2022 / 102’ / Arapça, İngilizce, Flemenkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Shariff Nasr
Senaryo
Philip Delmaar, Shariff Nasr
Oyuncular
Fahd Larhzaoui, Lubna Azabal, Slimane Dazi, Sabri Saddık
Faslı-Hollandalı Karim ailesine erkeklere ilgi duyduğunu söylemek için evine geri döner. Yıllarca sakladığı gerçeği sonunda açıklar. Açıklamayı takip eden zor günler, güzel ve dokunaklı hatıraları canlandırır. Karim sonunda sessizliği bozmak için ailesiyle yüzleşmesi gerektiğini fark eder. Fakat kabul edilmek için önce kendi duygularıyla uzlaşmak zorundadır.
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Bir Zamanlar Gelecek : 2121
Once Upon a Time in the Future: 2121
Türkiye, 2022 / 92’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Serpil Altın
Senaryo
Korhan Uğur, Serpil Altın
Oyuncular
Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç
21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altına kurdukları bloklarda yaşar. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim’in aldığı “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir.
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Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler
Hilal, Feza and Other Planets
Türkiye, 2022 / DCP / Renkli / 91’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo
Kutluğ Ataman
Oyuncular
Nazlı Bulum, Ozan Güçlü, İdil Talu, Seyhan Arman, Hande Ataizi, Nursel Köse, Nalan Kuruçim, Elçin Atamgüç, Ünal Gümüş
1997. 28 Şubat Askeri Muhtırasından hemen sonra, Hilal ve Fatma tıp okumak için Ankara yakınlarındaki kasabalarından ayrılıp İstanbul’a gelir. Başörtülü olduğu için Fatma’nın üniversiteye girişi engellenir. Hilal ve Fatma’nın alt katında trans kadın olduğu için köyünde şiddet görüp İstanbul’a kaçmış Feza oturmaktadır. Hilal, mağduriyet yaşayan arkadaşı Fatma ve komşusu Feza’ya destek olmaya karar verir. Üç kadın, maruz kaldıkları tüm engellere ve hak ihlallerine rağmen birlikte mücadele edebilmenin yollarını aramaya başlarlar.
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Keşke Yansaydı
Kdby Radšı Hořelo
Somewhere Over The Chemtrails
Çek Cumhuriyeti, 2022 / 85’ / Çekçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Adam Koloman Rybanský
Senaryo
Adam Koloman Rybanský, Lukáš Csicsely
Oyuncular
Michal Isteník, Anna Polívková, Miroslav Krobot
Standa ve Bronya küçük bir köydeki gönüllü itfaiyecilerdir. Sakar Standa yakında gerçekleşecek oğlunun doğumunu beklerken, karısı yakın zamanda ölen eski dostu Bronya artık yaşamdan zevk almamaktadır. Paskalya panayırı sırasında bir minibüsün kalabalık bir gruba çarpmasıyla işler değişmeye başlar. Minibüsün sürücüsü kimse fark etmeden kaçmıştır. İnsanlar bunun bir terör saldırısı olduğuna inanır ve festival havasının yerini, korkmuş Standa nında içinde olduğu yerel halkın içine battığı korku, nefret ve yanlış bilgi atmosferi alır. Terör eylemi olduğuna ikna olan Bronya, durumu düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Tehlike duygusu damarlarına taze kan pompalamaktadır ve itfaiye bir milis gücü haline gelir.
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Kurak Günler
Burning Days
Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan / 2022 / 129’/ Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo
Emin Alper
Oyuncular:
Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Si̇nan Demirer
Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.
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Metronom
Metronom
Romanya, Fransa, 2022 / 102’ / Romence; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo
Alexandru Belc
Oyuncular
Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mihai Calin, Andreea Bibiri
Bükreş, 1972. 17 yaşındaki Ana, aşk ve özgürlük hayalleri kurmaktadır. Bir gece arkadaşlarıyla parti yaparken, Özgür Avrupa Radyo'sunun Romanya'da gizlice yayınladığı bir müzik programı olan Metronom'a bir mektup göndermeye karar verirler. Tam o sırada Çavuşesku'nun gizli polisi gelir…
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Mutluluk
Baqyt
Happiness
Kazakistan, Rusya, 2022 / 131’ / Kazakça, Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Askar Uzabayev
Senaryo
Assem Zhapisheva
Oyuncular
Laura Myrzhakmetova, Yerbolat Alkozha, Almagul Kazikhan
Film, Kazakistan'ın küçük bir sınır kasabasında yaşanan kısır bir aile içi şiddet döngüsünü konu alıyor. Kadının alkolik kocası tarafından sürekli taciz ve tecavüze uğradığı çift 23 yıldır evlidir. Kızları evlenmek üzeredir ve annesiyle aynı evlilik tuzağına düşecektir. Bu koşullardan kurtulmanın bir yolu var mı? Kim liderlik edecek?
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Palmiyeler ve Gerilim Hatları
Palm Trees and Power Lines
ABD, 2022 / 110’ / İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Jamie Dack
Senaryo
Jamie Dack, Audrey Findlay
Oyuncular
Jonathan Tucker, Lily Mclnerny, Gretchen Mol
On yedi yaşındaki Lea, yaz tatilini arka bahçesinde güneşlenerek, düşkün annesinin etrafında parmak uçlarında yürümek ve en iyi arkadaşı ile hedef aldıkları okuldan olan erkek çocuklarını izlemek arasında sürüklenerek geçirir. Bu monotonluk, kendisinden iki kat daha büyük olan ve Lea'nın tatmin edici olmayan ergenlik yaşamına yeni bir seçenek gibi görünen baştan çıkarıcı Tom'la tesadüfen karşılaşmasıyla kesintiye uğrar. Tom kendisinin karizmatik çekiciliğine çabucak kapılan Lea’yı gittikçe daha kontrol altına almaya başlar ve çevresindekilerden soyutlar. Ama Lea çok geçmeden Tom’un niyetinin göründüğü gibi olmadığını anlar.
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Sonu Yok
Bi Payan
No End
Almanya, İran, Türkiye, 2022 / 111’ / Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Nader Saeivar
Senaryo
Jafar Panahi, Nader Saeivar
Oyuncular
Vahid Mobasseri, Fahime Jahani, Shahin Kazemnejad, Narjes Delaram
Ayaz dürüst ve çalışkan biridir. Kendine ait bir eve sahip olma hayaline saplanmış bir şekilde yaşamaktadır. Saplandıkları bu hayal dolayısıyla Ayaz ve eşi, kayınvalidesinin evinde onunla birlikte kalıp tüm paralarını gelecekteki evleri için kullanmaktadır. Geçimlerini ise Ayaz’ın kayınvalidesinin uzun yıllardır yurt dışında yaşayan oğlunun annesine gönderdiği para sayesinde rahat bir şekilde sağlamaktadırlar. Kayınbiraderinin aniden ülkeye geri dönmesine izin verildiğinde, Ayaz ev sahibi olma rüyasının gözlerinin önünde eriğini görür ve çaresizlik içinde kayınbiraderini korkutup dönüşünü ertelemeyi umarak evinde bir arama yapmaya karar verir. Ayaz’ın planı fazla yolunda gider ve haber gizli servise ulaşır. Ayaz, kendisini onu değer verdiği her şeye ve herkese karşı davranmaya zorlayan kararlı bir kurumun sürekli sıkılaşan kıskacında bulur.
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12. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması
Aforoz
The Banishment
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Yılmaz Özdil
Oyuncular
Saman Mustefa, Tariq Akreyi, Atiye Özdil, Hilmi Demirer, Haşim Özdemir, Nazmi Karaman
Uyurgezer bir genç olan ZIKO, uykusunda işlediği ağır bir suçtan dolayı köyünden aforoz edilir ve aforoz kararı civardaki diğer köylere de bildirilir. Amansız bir kış gününde köyden kovulan Ziko, yarı çıplak ve aç bir şekilde kendisini nefretle bekleyen köylerden geçerek şehre varmaya çalışır. Fakat bütün bunlardan habersiz olan sağır ve dilsiz bir avcı da aynı gün, aynı yoldan geçerek şehre gitmek zorundadır.
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Bahçeler Put Kesildi
Gardens Petrified
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Ali Cabbar
Oyuncular
Beran Soysal, Yüksel Ünal, Ezgi Sözmen, Şükrü Şık
Babasının ölümünün ardından yıllardır gitmediği köyüne dönen Yusuf, bir jeotermal şirketinin babasının tarım arazisini satın almak ve kuyu açmak istediğini öğrenir. Babasının anısına saygısızlık etmeden sorunları çözmek ister ama işler umduğu gibi gitmez ve bazı zor kararlar vermesi gerekir.
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Ben Hala Ethan’ım
I'm Still Ethan
Birleşik Krallık, 2021 / 18’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
Yönetmen
Raffaello Degruttola
Oyuncular
Louie Collibee, Phoebe Lorenz, Amelia O' Loughlin
Ethan, kahramanı beklenmedik bir şekilde hapse atıldığında kendini yerel toplumun yargılayıcı gözünden görmeye başlar. Babasının suçlarının ağırlığını taşıdığı için Ethan’ın güvenlik, kimlik ve özgürlük hakları sorgulanmaya başlanır. Ethan sonunda babasının ayak izlerini mi takip edeceğine yoksa kendi yolunu mu çizeceğine karar vermelidir.
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Benim Komşum Kurt
My Neighbour Wolf
Hırvatistan, Sırbistan, 2022 / 17’ / Hırvatça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Nebojša Slijepčević
Oyuncular
Nebojša Borojević, Igor Hamer, Mladen Ptičar
Hırvatistan'ın Bosna sınırına yakın köyler çoğunlukla yetkililer tarafından boşaltılmış, terk edilmiş ve dünya tarafından unutulmuştur. Kalan son birkaç sakin aşırı yoksulluk içinde ve sık sık olan vahşi hayvan saldırılarına karşı kendini savunarak yaşıyor. Film gerçek bir olaya dayanmaktadır.
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Birlikte, Yalnız
Together, Alone
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Kasım Ördek
Oyuncular
Ecem Uzun, Mert Doğan, Haydar Köyel, Osman Kurt, Hacer Ördek, Melek Erva Elaldı
Yirmili yaşlarının sonlarındaki Sevgi ve Doğan, İstanbul’un kenar mahallelerinde eski model arabaları çalarak yaşarlar. Rutin bir şekilde her gün hırsızlığa çıkan genç çift, ilişkilerinin en gergin döneminde bir araba çalarlar. Yalanlar ve korku etrafında dönen olaylar onları aşkları, değerleri,yoksunlukları ve seçimleri hakkında bazı gerçeklerle yüzleşmeye zorlar.
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Görünmez Gözler
Invisible Eyes
Kore Cumhuriyeti, 2021 / 8’ / Diyalogsuz
Yönetmen
Jung Seung-hee
Animasyon
Tüm ulusların bayrağının dalgalandığı bir kestane çiftliğinde atış yapan üç çocuk, ödül için sincapların peşinden ormanın derinliklerine gider. Gizemli ormanda görünmez gözlerle karşılaşırlar ve garip bir suçluluk ve kabuslarla mücadele ederler.
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Karıncanın Ayak İzleri
Footprints of Ants
Türkiye, 2022
Yönetmen
Ümit Güç
Oyuncular
Gurbet Kancak, Mahir Aslan, Fatma Zalim, Filiz Karadağlı, Khaled Dikko, Süleyman Bolat, Ercan Ertik, İsmail Emre Halvacı, Serdinç Çağlayan, Zeynep Arslan, Rabia Kancak, İbrahim Kancak, Bahçeköy ve Çadır Halkı
Sığınmacı ve yerli tarım işçilerinin beraber kaldığı bir çadır kampında, yerel işçilerin sığınmacılara olan öfkesi yoksulluğun da etkisiyle iyice yükselmektedir. Bu öfkeden habersiz olan Barış ve Evin isminde iki çocuk bir gün ortadan kaybolur. Çadırlardaki yerli ve sığınmacı işçiler çocukları aramaya koyulur. Arayış esnasında yerli ve sığınmacı işçiler bir süreliğine de olsa ortak duyguları hissederler. Çocukların arayışı yol boyunca insani değerlerin arayışına dönüşür.
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Kurtuluş
Saving
İran, 2022 / 13’ / Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Mostafa Gandomkar
Oyuncular
Manzar Lashkari, Shohreh Soltani, Payam Ahmadinia, Mehdi Amiri Khorasani, Hossein Hesami, Marzieh Zahri, Shahin Shirinzade, Seyyed Vahab Ghaffari, Mahmood Asemani
Evsiz yaşlı bir kadının para biriktirmek için tuhaf bir planı vardır.
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Rutubet
The Moisture
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe, İngilizce altyazılı
Yönetmen
Turan Haste
Oyuncular
Mücahit Koçak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman, Türkyılmaz Sarıkaya, Yaşar Akman, Mukaddes Kurmuş, Takup Güvenilir
Kötülüğün üstüne sis gibi çöktüğü bir köyde geçen film. Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını kurcalarken, insanın kötülükle olan mücadele şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.
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Özel Gece
Suite Night
İran, 2022 / 13’ / Farsça, Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Mahtab Pishghadam
Oyuncular
Aysan Ghanbari, Osveh Sadeghi, Majid Araghi, Jamshid Bahdori, Narges Razavi
Yasi ve Raha, herkes ve her şey tarafından reddedilen iki kızdır. Yasi, hücre hapsine alınmadan önce Raha'yla son kez buluşmak için elinden geleni yapar. Raha, idam edilmeden önce bakire olan bir kızın bekaretinin bir erkek tarafından alınması gerektiği söylentilerinden ölümden korktuğundan daha fazla korkmaktadır. Yasi, kız arkadaşının idam edilmesine izin vermemek için elinden gelen herşeyi yapar!
12. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması
Aşılmayan Duvarlar
Impenetrable Walls
Türkiye, 2022 / 25’ / Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Tolga Oskar
Oyuncular
Röportajlar:
Sabri Baş, Dr. Öğr. Üyesi Gül Çörüş, Burcu Tutumlu, Mehmet Ağan, Rıdvan Ay
Anlatıcı Narrator
A. Efe Akan
Cezasını çeken, hatasından ders alan eski bir mahkumun, yaşamına kaldığı yerden devam etme hakkı olduğu her ne kadar kağıt üzerinde veya zihinlerde yer etmiş olsa da, gerçekte öyle olmadığı görülmektedir. Zira eski bir hükümlü, sabıkalı olarak nitelendirildiğinden hiçbir yerde iş olanağı bulamaz, bu tür insanlar toplum tarafından ötekileştirilir ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük çeker. Bunun sonucunda ötekileştirilen eski suçlu, yaşamını sürdürebilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tekrar suç işlemekten başka çare bulamaz. Dolayısıyla, hapishaneden tahliye edilen her eski hükümlünün rehabilite edilip topluma kazandırılması önem arz etmektedir. Yönetmen, çektiği belgesel ile bu konulara ışık tutmak, toplumsal farkındalık oluşturmak gayesindedir.
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Bir Atın Düşü
The Dream Of A Horse
İran, 2022 / 25’/ Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Marjan Khosravi
Oyuncular
Shahnaz Dadvar
Göçebe bir ailenin en büyük kızı olan Shahnaz, yazmayı çok sevmekte ve hikayeleri kendi yaşamlarından ilham almaktadır. Babası, ailenin durumunu iyileştirmek için onu evlendirmek ister, ancak ShahnazIn isteği ise daha büyük hayallerin peşinden gitmektir.
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Çile
Ordeal
Türkiye, 2022 / 10’ /
Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Rosa
Oyuncular
Kemal Aydoğan, Müzeyyen Durgun, Cenk Verdi
Moda Sahnesi’nin bir yılda birkaç katına çıkan elektrik faturasını ödemeyi reddetmesi üzerinden yola çıkılarak, pandemi ve ekonomik kriz sürecinde tiyatro sahneleri ve sanatçıları devletin verdiği desteği bilinçli olarak reddetmiş gibi gösterilerek Moda Sahnesi yönetmeni Kemal Aydoğan ile röportaj yapılmıştır. Aslında olması gereken başka bir biçimde anlatılmıştır. Zaman zaman Moda Sahnesi oyunlarından görüntüler, İleri Haber’den izin alınarak kullanılan stok görüntüler ve hikayeyi imgesel olarak destekleyen oyuncuların performansları eşlik etmektedir. Bu biçimde yaratılan ironi ile seyircinin sürece tanıklık etmesi ve böylelikle bir farkındalık deneyimi yaşaması amaçlanmıştır.
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Her Şey Yolunda
Everything is Fine
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe, Kürtçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Muhammet Beyazdağ
Oyuncular
Aleyna Ayten
Bir yayla köyünde yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğunun ve köydeki diğer insanların yaşam biçimleri, sıkıntıları ve düşleri anlatılmaktadır.
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Ölüm Kozası
Cocoon of Death
Türkiye, 2021 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Ezel Avcı
Bu belgeselde, Afşin Elbistan Termik santralinin kurulması sonrası doğanın bütün unsurlarında gözlemlenen değişimler anlatılmaya çalışılmıştır.
Belgeselde Hasan Kılıç adındaki belde sakininin doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrılmak ve kalmak arasındaki kararsızlığı anlatılmaktadır. Bir yandan termik santralin yaydığı zehirli gazlar ve solunan küller neticesinde yaygınlaşan kanserin yok ettiği aile yakınları ve dostlarına duyduğu özlem, diğer yandan da bu durum karşısındaki öfkesi ve kederi görülmektedir.
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Sede
Sede
Türkiye, 2021 / 19’ / Diyalogsuz
Yönetmen
Mehtap Şamiloğlu
Oyuncular
Sediye Yokuş
Kars'ın Başkaya Köyü'nde, eşi öldükten sonra kendini köy işlerine adamış ve hayvancılıktan kazandığı para ile yaşamını sürdüren Sede’nin öyküsü. Bu güçlü kadın dört çocuğunu da üniversitede okutmakta ve bu nedenle tek başına mücadelesine devam etmektedir.
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SİYAH İsa Adaletten Uzak
The BLACK ChristS. Far From Justice
Almanya, İtalya, ABD, 2022 / 15’/ İngilizce; Türkçe altyazılı
Yönetmen
Monica Manganelli
Amerikan tarihindeki en büyük ırkçı katliamının 1921 yılında Tulsa'da (Oklahoma) Greenwood'un siyahi topluluğuna karşı gerçekleştiğine dair vizyoner bir şiir ve meditasyon. Countee Cullen şiirinden ve gerçeküstü sanatçılar Magritte ve Max Ernst'ten esinlenerek 14 bölüm boyunca Haç İstasyonları olarak anlatıldı. Görsel bir şiir, hafıza (gerçek-arşiv görüntüleri) ve hayal gücü (gerçeküstü dünyalar) arasındaki sınırların insan acısı ve inancı üzerine düşünmemizi sağlamak için harmanlandığı manevi bir yolculuk.
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Var Olan Şiddet Yok
Existing Violences Do Not Exist
Fransa, 2022 / 10’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Matthieu Ponchel
Bedenler dövüldü.
Cesetler dövüldü.
Eller parçalanmış, gözler oyulmuştu.
Gençler aşağılandı.
Kadınlar tecavüze ve şiddete uğradı
İnsanlar öldürüldü.
Ama şiddet yok, bize öyle söylendi.
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Yapacağım
I will Make it
İspanya, Fransa, 2022 / 20’ / İtalyanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Loreto Saiz, Corentin Barrial
Oyuncular
Giovanni de Bari, Riccardo Serra, Carla Luciano
20 yıldan fazla bir süre önce Giovanni annesine bir söz verdi: mafyadan ve uyuşturucudan kurtulacaktı. Bugün, koruma olarak çalıştığı bir sirkin önünde yaşıyor. Her gece daha iyi olmak için son bir arzuyla geçmişi üzerine düşünür: annesinin mezarına geri dönmek ve ona başardığını söylemek.
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Zeytinliğin Ardı
Behind The Olive Grove
Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Yönetmen
Mervan Serhat Sarışın
Oyuncular
Nejla Işık, Aytaç Yakar, İlkay Demir, Hasan Yorulmaz, Celal Çoban, Muzaffer Döşeme, Cafer Günal
Akbelen Ormanı’nın maden sahasına dönüştürülmesine engel olmak için verilen mücadele, çadır nöbeti tutan köylüler üzerinden anlatılmaktadır.
ADALET TERAZİSİ
1976
1976
Şili, Arjantin, Katar, 2022 / 95’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen
Manuela Martelli
Senaryo
Manuela Martelli, Alejandra Moffat
Oyuncular
Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic
Şili, 1976. Carmen, yenilenmesini denetlemek için sahildeki evine doğru yola çıkar. Kocası, çocukları ve torunları kış tatilinden gelip gidiyorlardır. Aile rahibi, ondan gizlice barındırdığı genç bir adama bakmasını istediğinde, Carmen alışık olduğu sakin hayattan uzaklaşarak keşfedilmemiş topraklara adım atar.
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Biz de Ölmüş Olabilirdik
Wir Könnten Genauso Gut Tot Sein
We Might As Well Be Dead
Almanya, Romanya, 2022 / DCP / Renkli / 94’ / Almanca, Lehçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen:
Natalia Sinelnikova
Senaryo:
Natalia Sinelnikova, Viktor Gallandi
Oyuncular:
Ioana Iacob, Pola Geiger, Jörg Schüttauf, Şiir Eloğlu, Moritz Jahn, Susanne Wuest, Knut Berger, Mina Özlem Sagdiç, Cristin König, Jörg Pose
ANNA (40), kızı IRIS (16) ile birlikte ormana yakın cazip bir apartmanda yaşamaktadır. Burası güvenli ve emniyetli bir yerdir ve güvenlik görevlisi olarak Anna önemli bir pozisyona sahiptir. Bakıcı Gerti'nin köpeği kaybolduğunda, toplumda korku ve güvensizlik baş gösterir. Köpeğin kaybolmasından kendisinin nazar değdirmesinin sorumlu olduğuna inanan Iris kendini banyoya kilitler. Anna, kızının korkularının yersiz olduğunu kanıtlamak için kayıp köpeği aramaya başlar. Çok geçmeden toplum Gerti'nin köpeğinin vahşi bir şekilde öldüğüne ikna olur. Bilinmeyen katil korkusu mahalle sakinleri arasında yayılır. Komşular birbirlerinden şüphelenmeye başlar. Anna sakinleri makul olmaya davet etmeye çalışır, ancak bir grup gönüllü kanunsuz ona karşı soruşturma açar. Baskı arttıkça Anna'nın durumu da vahim hale gelir. Kendisinin ve Iris'in evde kalabilmesini sağlamak için ahlaki sınırlarının ötesine geçer.
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Damdaki Kadın /
Kobieta Na Dachu
Woman on the Roof
Polonya, İsveç, Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 97’ / Lehçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo :
Anna Jadowska
Oyuncular :
Dorota Pomykała, Bogdan Koca, Adam Bobik, Agnieszka Suchora, Ewa Stańczyk, Edyta Januszewska, Aneta Spirydowicz, Milena Lisiecka, Magdalena Mączko, Karolina Adamczyk
60 yaşında bir kadın olan Mirka'nın normal bir hayatı var gibi görünmektedir. Bir sabah güne her zaman olduğu gibi başlar, erkenden kalkar, ailesinin kıyafetlerini kurutur, balıkları için yiyecek alır ve mutfak bıçağıyla banka soygunu yapmaya kalkışır. Paraya olan ihtiyacının sadece aşk ihtiyacını gölgede bırakmak için olduğunu keşfeder.
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Elveda Bay Haffmann
Adieu Monsieur Haffmann
Farewell Mr. Haffmann
Fransa, 2021 / DCP / Renkli / 120’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen :
Fred Cavayé
Senaryo :
Fred Cavayé, Sarah Kaminsky
Oyuncular :
Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Nikolai Kinski, Sara Giraudeau, Anne Coesens, Mathilde Bisson, Frans Boyer, Claudette Walker
PARİS 1941. François Mercier, tek amacı sevdiği kadın Blanche ile bir aile kurmak olan sıradan bir adamdır. François, yetenekli bir Yahudi kuyumcu olan Bay Haffmann için çalışmaktadır. Alman işgali ilerleyen süreçte patron ve çalışanı kaderlerini alt üst edecek bir anlama yapmaya zorlar.
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Gönüllü
La Voluntaria
The Volunteer
İspanya, Yunanistan, 2022 / DCP / Renkli / 99’ / İspanyolca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen :
Nely Reguera
Senaryo :
Nely Reguera, Eduard Sola, Valentina Viso
Oyuncular :
Carmen Machi, Hamam Aldarweesh-Almanawer, Itsaso Arana, Arnau Comas, Dèlia Brufau, Yohan Levy, Henrietta Rauth
Kısa süre önce emekli olmuş bir doktor olan Marisa, her şeyi bırakıp Yunanistan'daki bir mülteci kampına gitmeye karar verir. Kamptakilerin tıpkı kendisi gibi insanlara ihtiyacı vardır. Oraya vardığında, asla hayal bile edemeyeceği bir gerçekliği keşfeder ve bu da onu aşk ve kendini faydalı hissetme ihtiyacı arasındaki sınırları keşfetmeye iter.
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İnstagram Ailesi
Girl Gang
İsviçre, 2022 / DCP / Renkli Color / 98’ / Almanca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen :
Susanne Regina Meures
Senaryo :
Oyuncular :
On dört yaşındaki Leonie, Berlin'in kenar mahallelerinde yaşayan başarılı bir fenomendir. Milyonlarca takipçisi vardır ve şirketler ona ürün yağdırmaktadır. Leonie'nin ebeveynleri kızlarının internetteki faaliyetlerinin muazzam ekonomik potansiyelini fark ettiklerinde, hızla yönetimi ele alırlar. Leonie'nin kendilerinden daha iyi bir hayata sahip olmasını isterler. Ancak Leonie'nin markalar ve içerik üretme baskısı ile kontrol edilen hayatının, adrenalin, şöhret ve bedava spor ayakkabıların telafi edemediği karanlık bir tarafı vardır.
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Saraybosna Safari
Sarajevo Safari
Slovenya, 2022 / DCP / Renkli / 75’ / İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo:
Miran Zupanič
Oyuncular :
Stana Ćišić, Samir Ćišić, Faruk Šabanović, Edin Subašić
1992-1996 yılları arasında Saraybosna kuşatmasında yaşanan pek çok dramatik olay arasında gerçekleşen insan avının hikayesi kamuoyundan gizlendi. Saraybosna kuşatmasında Sırp tarafında sadece Bosna Sırp Ordusu, gönüllüler ve paralı askerlerin değil, aynı zamanda küçük ve gizli bir grubun daha yer aldığı sadece çok az kişi tarafından biliniyordu. Bunlar, kuşatma altındaki Saraybosna sakinlerine ateş etmek için yüksek ücretler ödeyen zengin yabancılardı.
Seni Ben Kurtaracağım /
Viens, je t'emmène
Nobody’s Hero
Fransa, Belçika, 2022 / DCP / Renkli / 100’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen :
Alain Guiraudie
Senaryo :
Alain Guiraudie, Laurent Lunetta
Oyuncular :
Médéric Jean-Charles Clichet, Isadora Noémie Lvovsky, Selim Iliès Kadri, Mr. Coq Michel Masiero, Florence Doria Tillier, Gérard Renaud Rutten, Mr. El Alaoui Philippe Fretun, Mrs. El Alaoui Farida Rahouadj, Charlène Miveck Packa, Mr. Renard Yves-Robert Viala, Mr. Petit Patrick Ligardes
Clermont-Ferrand, Orta Fransa. Médéric (35), evli olan orta yaşlı seks işçisi Isadora ile tanışır ve ona aşık olur. Şehir merkezi bir terör saldırısı olduğunda olduğunda, genç, evsiz bir Selim, Médéric'in binasına sığınarak bir paranoya dalgasını kışkırtır. Selim'e sempati duyan, Isadora için çıldıran Mederic'in hayatı bir anda altüst olur…
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Sessiz Kız
An Cailín Ciúin
The Quiet Girl
İrlanda, 2022 / DCP / Renkli / 94’ / İrlanda Galcesi, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen :
Colm Bairéad
Senaryo :
Colm Bairéad, Claire Keegan
Oyuncular :
Cleona Ní Chrualaoí, Carrie Crowley, Andrew Bennet
Cáit, aşırı kalabalık, işlevsiz ve yoksul bir aileden gelen dokuz yaşında bir kızdır. Okulda ve evde sessizce boğuşurken, çevresindeki gözlerden uzak durmayı öğrenmiştir. Yaz gelip hamile annesinin doğumu yaklaşırken, Cáit (Catherine Clinch) uzak akrabaların yanına gönderilir. Ne zaman evine döneceğini bilmeden sadece üzerindeki kıyafetlerle bu yabancıların evinde kalır. Daha önce hiç tanışmadığı orta yaşlı bir çift olan Kinsella'lar, kıza sahip oldukları kıyafetleri giydirir. Kinsalla’lar çiftçilik yapıyor, çok çalışıyor ve kendinden bir şey istemiyorlar gibi görünmektedir. Evin kadını Eibhlín’in (Carrie Crowley) sıcak karşılamasına rağmen, evin erkeği Sean (Andrew Bennett), Cáit'ten ondan uzak durur, ancak zamanla gergin ilişkileri derinleşmeye başlar. Yavaş yavaş, Kinsella'ların bakımında, Cáit çiçek açar ve yeni bir yaşam biçimi keşfeder. Ama sevginin büyüdüğü ve sır olmaması gereken bu evde, acı bir gerçeği keşfeder.
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Sürü
La Jauría
Kolombiya, Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 86’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo :
Andrés Ramírez Pulido
Oyuncular :
Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andrés Jimenez, Miguel Viera, Diego Rincon, Carlos Steven Blanco, Ricardo Alberto Parra, Marleyda Soto, Jhoani Barreto, Wismer Vasquez
Taşralı bir çocuk olan Eliu, arkadaşı El Mono ile birlikte işlediği bir suç yüzünden Kolombiya tropik ormanlarının derinliklerindeki deneysel bir genç suçlular enstitüsüne hapsedilir. Gençler her gün, kamp muhafızı Godoy'un tehditkâr bakışları altında ağır işlerde çalışmakta ve yoğun grup terapilerine katlanmaktadır. Bir gün El Mono da aynı merkeze nakledilir ve onunla birlikte Eliu'nun kaçmaya çalıştığı geçmişi de gelir.
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Tori ve Lokita
Tori & Lokita
Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 88’/ Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo:
Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Oyuncular:
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De Bruyne, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga
Günümüz Belçika'sında, Afrika'dan tek başlarına gelen küçük bir çocuk ve ergen bir kız, yenilmez dostluklarını sürgünlerinin zorlu koşullarına karşı savunurlar. Lokita’nın mülteci olarak kalma iznini almak için kardeş gibi davranırlar. Ancak çocuklar, borçlarını ödemek ve evlerine para göndermek için isteksizce suç dünyasının içine çekilirler.
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Yusufçuklar
Libélulas
İspanya, 2022 / 103’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Yönetmen / Senaryo
Luc Knowles
Oyuncular
Milena Smit, Olivia Baglivi, Marina Esteve, Pol Hermoso, Javier Collado, Gonzalo Herrero, Noemí Climent
Bir işi ya da gelecekleri olmayan Álex ve Cata, hayatları boyunca mahalleyi birlikte terk etmenin hayalini kurmuşlardır. Arkadaşlıklarının önemi bilmeleri gerçeklerle başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Kaçışlarını planlarken her geceyi son geceleriymiş gibi yaşarlar. Yusufçukların uçuşu gibi kırılgan bir dengede takılı kalmışlardır.
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12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ
AKADEMİK PROGRAM
“EŞİTİZ!”
18-24 KASIM 2022
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU
ACADEMIC PROGRAM OF THE 12th INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL
“WE ARE EQUAL”
18- 24 NOVEMBER 2022
ISTANBUL UNIVERSITY DOCTORATE HALL
BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY 18.11.2022 CUMA/FRIDAY
KAYIT/REGISTRATION 08.00-09.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES
09.00 – 09.20
Prof. Dr. Adem Sözüer
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı/President of the International Crime and Punishment Film Festival
Doç. Dr. Mehtap Demir Güven
İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü/ Istanbul University Director of Women's Studies Application and Research Center
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of İstanbul University Faculty of Law
Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü /Rector of Istanbul University
AÇILIŞ PANELİ /OPENING PANEL
09.20- 10.15
Yönetici/Moderator: Bengi Semerci
Sahraa Karimi: Women in Afganistan Justice for Afghan Women / Afganistan'da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet
Ehlimana Memisevic: Rape As A Weapon Of War And Genocide: Case Study Of The Eastern Bosnian Town Višegrad / Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)
Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği / Gender Inequality from East to West
Ara/Break 10.15 – 10.30
AÇILIŞ KONFERANSI /OPENING CONFERENCE
Saadet Yüksel
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı / Judge of the European Court of Human Rights
Ara/Break 10.30 – 10.45
1.OTURUM/ 1st SESSION 10.45-12.00
Yönetici/Moderator: Adem Sözüer
Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi/ CEDAW in Gender and Discrimination Cases: An Assessment of Potential and Effectiveness in the Context of Individual Complaint Application and Investigation Procedures
Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Council of State Decisions on the Decision on the Withdrawal of the Istanbul Convention for the Republic of Turkey
Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları/ The Women's Movement's Struggle for Equality: Istanbul Convention Cases
Soru-Cevap/Q&A: 11.45-12.00
Öğle Arası/ Lunch Break: 12.00 –13.30
2.OTURUM/ 2nd SESSION 13.30-14.45
Yönetici / Moderator: Hüseyin Altaş
Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü/ The Role of National Human Rights and Equality Institutions in Ensuring Gender Equality
Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık/ Positive Discrimination, Protectionist Provisions and Reverse Discrimination in Ensuring Gender Equality
Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği/ Lack of Women Representation in Politics
Soru-Cevap/Q&A: 14.30-14.45
Ara/ Break 14.45 – 15.00
3.OTURUM/ 3th SESSION 15.00-16.15
Yönetici / Moderator: Tuba Kelep Pekmez
Kanita Pruscanovic: Violence against Women and Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina: An Overview of the Implementation of the Istanbul Convention / Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış
Zeljko Nikac-Branko Lestanin: Women In The Police Of The Republic Of Serbia As An Expression Of Equality In The Community / Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın Çevrimiçi /Online
Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: From The Due Diligence Standard To The ‘Osman Test’ Regarding Domestic Violence Cases - An İllusion Of Greater Protection? / Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” - Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? Çevrimiçi /Online
Soru-Cevap/Q&A:16.00 - 16.15
Ara/ Break:16.15 – 17.00
4.OTURUM/ 4th SESSION 17.00-18.15
Yönetici / Moderator : Volkan Aslan
Özlem Altıok: Women’s Platform for Equality, Turkey and its defense of the Istanbul Convention from Zoom to the Courtroom / Eşitlik için Kadın Platformu, Zoom'dan Mahkeme Salonuna Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi'ni Savunması Çevrimiçi /Online
Rosalyn Park: The Anti-Gender Movement and Backlash to Women’s Human Rights and the Istanbul Convention / Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketi ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi'ne Tepkisi Çevrimiçi /Online
Julia McReynolds-Pérez: Argentina’s Feminist Movement and the Legalization of Abortion / Arjantin'in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması Çevrimiçi /Online
Soru-Cevap/Q&A:18.00-18.15
İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 19.11.2022 CUMARTESİ/SATURDAY
5.OTURUM/ 5th SESSION 09.00 – 10.15
Yönetici/Moderator: Elif Ergüne
Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği / Were We Equal? Gender Equalıty From Ancıent Greek To Modern State
Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği/ Are We Equal in Dispensing Justice? Equality Between Men and Women in Terms of the Profession of Judge
Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme/ Will We Be Equal in the Future? The Position of Women in the Face of Developing Technology: An Evaluation on Crimes Against Sexual Immunity in Online Games and the Concept of Consent
Soru-Cevap/Q&A:10.00-10.15
Ara/Break: 10.15 – 10.30
6.OTURUM/ 6th SESSION 10.30 – 12.10
Yönetici/Moderator: Derya Tekin
Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi/ Evaluation of Gender Gap in Crime and Female Criminality
Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı/ Intergenerational Transmission of Domestic Violence from an Equality Perspective
İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri/ Coping Processes of Women Victims of Domestic Violence
Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi/ Examination of Violence Against Women During the COVID-19 Pandemic in Turkey in terms of Routine Activities Theory
Soru-Cevap/Q&A:11.50-12.10
ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY 20.11.2022 PAZAR / SUNDAY
Sinema Paneli Atlas Sineması 1948
DÖRDÜNCÜ GÜN/ FOURTH DAY 21.11.2022 PAZARTESİ/MONDAY
7.OTURUM/ 7th SESSION 09.00 – 10.15
Yönetici/Moderator: Buhari Çetinkaya
Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi/ Examination of the Intentional Killing Crime with the Motivation of Tradition in terms of Unjust Provocation in the Decisions of Şanlıurfa Assize Courts
Melike Sevim Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu / Obligations and Liability of the Administration Relating to Violence Against Women
Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu / The Problem Of Perceiving Unjust Provocation As An Example Of Gender Inequality İn The Willful Murder Against Women
Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15
Ara/Break 10.15 – 10.30
8.OTURUM/ 8th SESSION 10.30 – 11.45
Yönetici/Moderator: Selman Dursun
Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi / Examination of the Problems in Implementing Extenuating Circumstances in Crimes Against Women
Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Cezasızlık Sorunu / The Vıctım Rıghts And The Problem Of Impunıty From The Perspectıve Of Vıolence Agaınst Women And Dıscrımınatıon
Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu/ Gender-Based Violence and Problem of Impunity In the Context of State’s Positive Obligations
Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45
BEŞİNCİ GÜN/ FIFTH DAY 22.11.2022 SALI/TUESDAY
ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-13.00
Erasmus Students Panels / Blue Hall (M2)
Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka/Ömer Metehan Aynural
Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca/ Presentations by Erasmus Students - in German
Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler/ Comparative Examples from Turkish and German Criminal Law Legislation from the Perspective of Equality
9.OTURUM/9th SESSION 09.00-10.15
Yönetici/Moderator: Mehmet Maden
Abdullah Batuhan Baytaz: Örselenmiş Kadın Sendromunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi/ The Effect of Battered Woman Syndrome on Criminal Responsibility
Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma/ An Investigation on the Regulation on Postponement of the Execution of a Prison Sentence Due to Childbirth
Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması / Forced Sterılızatıon Of Women As A Type Of Intersectıonal Dıscrımınatıon
Soru-Cevap/Q&A: 10.00-10.15
Ara/Break: 10.15 – 10.30
10.OTURUM/10th SESSION 10.30-11.20
Yönetici/Moderator: Abdullah Batuhan Baytaz
Inês Fernandes Godinho: Female Genital Mutilation and European Identity: gender (in)equality? / Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: cinsiyet eşitliği?
Anu Sivaganesan: "Family has no Honour: Cultural Offense and Defence from a Legal Perspective" / "Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma
Soru-Cevap/Q&A: 11.10-11.20
Ara/Break: 11.20 – 11.30
11.OTURUM/11th SESSION 11.30-12.45
Yönetici/Moderator: Eylem Aksoy Retornaz
Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık / Unequal; Discrimination against Disabled Woman
Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı / The Right To Safe Abortion In Turkey In The Light Of ECHR and TCC Case-Law
Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj / Woman's Right to Abortion
Soru-Cevap/Q&A: 12.30-12.45
ALTINCI GÜN/ SIXTH DAY 23.11.2022 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY
12. OTURUM/12th SESSION 09.00-10.15
Yönetici/Moderator: Özlem Yenerer Çakmut
Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme /An Assessment Regarding The Commiting the Crime Against Women As A Qualified Form In The Turkish Penal Code (Especially In The Context Of Law No. 7406)
Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri / Prosecutıon Ex Officio Of Crimes Committed Between Spouses And Its Effects On Criminal Proceedings In Context Of Domestic Violence
Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi / Evaluation of the Language Used in Judicial Decisions in Terms of Gender Equality
Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15
Ara/Break 10.15 – 10.30
13. OTURUM/13th SESSION 10.30-11.45
Yönetici/Moderator: Arzu Arıdemir
Nil Karabağ: Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar/ The Consequences of Fault Principle Against Gender Equality in Contested Divorce Cases in the Light of the Fundamental Principles of European Family Law on Divorce and Post-Divorce Alimony Obligation (CEFL)
Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme/ Evaluation of Poverty Alimony in the Axis of Gender Equality and Positive Discrimination Concepts
Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri/ Marital Property Regimes in the Civil Code
Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45
Ara/Break: 11.45-12.00
14.OTURUM/14th SESSION 12.00-13.15
Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi
Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme) / “Menstruation Leave” for Female Employees (An Evaluation from the Perspective of Equality)
Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi/ General Framework of Regulations on the Protection of Women in Working Life
Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi / The Impact of the Regulation Granting the Right to Severance Pay for Female Employees who Terminate their Employment Contract due to the Marriage on Women's Working Life
Soru-Cevap/Q&A: 13.00 – 13.15
Ara/Break: 13.15 – 13.30
PANEL 13.30-14.15
Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları/ Problems of Women Working in the Maritime Sector in terms of the Principle of Equality
Yönetici/Moderator: Çağlar Coşkunsu
Dilruba Söylemez
Nergiz Daşlıçay
15. OTURUM / 15th SESSION 14.15-15.30
Yönetici/Moderator: Seda Özmumcu
Ayşe Öncül: Different Approaches To Divorce By Gender In Early Rome: Ruga Case / Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası
Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler / The Issue of Whether Illegal Evidence Obtained by Spouses Can Be Used in Divorce Cases: Evaluations within the Scope of Equality of Parties Applicable in Civil Procedure Law
Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı / From The Perspectıve Of Gender Equalıty: Algorıthmıc Gender Dıscrımınatıon
Soru-Cevap/Q&A: 15.15-15.30
YEDİNCİ GÜN/ SEVENTH DAY 24.11.2022 PERŞEMBE/THURSDAY
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması
Place: Atatürk Cultural Center, Yeşilçam Cinema
08.45-09.00 Kayıt/Registration
16.OTURUM/16th SESSION 09.00-09.50
Yönetici/Moderator: Serdar Talas
Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol (Coercive Control) Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları / The Concept of Coercive Control as a Type of Domestic Violence and Its Reflections on Turkish Criminal Law
Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu/ Stalking Offense
Soru-Cevap/Q&A: 09.40-09.50
Ara/Break: 09.50-10.00
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 10.00-12.00
STUDENT CLUBS FILM ANALYSIS FORUM
Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan
Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü / Criminal Justice and Criminology Club
ILSA İstanbul / ILSA Istanbul
İÜHF Kadın Hakları Kulübü / IU Faculty of Law, Women’s Rights Club
İÜHF Sinema Kulübü / IU Faculty of Law, Cinema Club
Ara/ Break 10.45-11.00
KAPANIŞ SPEECHES /CLOSING SPEECHES
12.00-12.10 Adem Sözüer
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12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ
AKADEMİK PROGRAM (ÇEVİRİSİZ, TÜRKÇE)
“EŞİTİZ!”
18-24 KASIM 2022
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU
BİRİNCİ GÜN 18.11.2022 CUMA
KAYIT 08.00-09.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.00 – 09.20
Prof. Dr. Adem Sözüer
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı
Doç. Dr. Mehtap Demir Güven
İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü
AÇILIŞ PANELİ
09.20- 10.15
Yönetici: Bengi Semerci
Sahraa Karimi: Afganistan'da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet
Ehlimana Memisevic: Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)
Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği
Ara 10.15 – 10.30
AÇILIŞ KONFERANSI
Saadet Yüksel
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı
Ara 10.30 – 10.45
1.OTURUM 10.45-12.00
Yönetici: Adem Sözüer
Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi
Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi
Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları
Soru-Cevap: 11.45-12.00
Öğle Arası: 12.00 –13.30
2.OTURUM 13.30-14.45
Yönetici: Hüseyin Altaş
Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü
Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık
Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği
Soru-Cevap: 14.30-14.45
Ara 14.45 – 15.00
3.OTURUM 15.00-16.15
Yönetici: Tuba Kelep Pekmez
Kanita Pruscanovic: Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış
Zeljko Nikac-Branko Lestanin:Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın Çevrimiçi
Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” - Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? Çevrimiçi
Soru-Cevap:16.00 - 16.15
Ara: 16.15 – 17.00
4.OTURUM 17.00-18.15
Yönetici: Volkan Aslan
Özlem Altıok: Eşitlik için Kadın Platformu, Zoom'dan Mahkeme Salonuna Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi'ni Savunması Çevrimiçi
Rosalyn Park: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketi ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi'ne Tepkisi Çevrimiçi
Julia McReynolds-Pérez: Arjantin'in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması Çevrimiçi
Soru-Cevap: 18.00-18.15
İKİNCİ GÜN – 19.11.2022 CUMARTESİ
5.OTURUM 09.00 – 10.15
Yönetici: Elif Ergüne
Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği
Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği
Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme
Soru-Cevap:10.00-10.15
Ara: 10.15 – 10.30
6.OTURUM 10.30 – 12.10
Yönetici: Derya Tekin
Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi
Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı
İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri
Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi
Soru-Cevap:11.50-12.10
ÜÇÜNCÜ GÜN 20.11.2022 PAZAR
Sinema Paneli Atlas Sineması 1948
DÖRDÜNCÜ GÜN 21.11.2022 PAZARTESİ
7.OTURUM 09.00 – 10.15
Yönetici: Buhari Çetinkaya
Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi
Melike Sevim Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu
Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu
Soru-Cevap: 10.00 – 10.15
Ara: 10.15 – 10.30
8.OTURUM 10.30 – 11.45
Yönetici: Selman Dursun
Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi
Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Cezasızlık Sorunu
Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu
Soru-Cevap: 11.30 – 11.45
BEŞİNCİ GÜN 22.11.2022 SALI
ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-13.00
Yöneticiler: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka/Ömer Metehan Aynural
Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca
Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler
9.OTURUM 09.00-10.15
Yönetici: Mehmet Maden
Abdullah Batuhan Baytaz: Örselenmiş Kadın Sendromunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma
Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması
Soru-Cevap: 10.00-10.15
Ara: 10.15 – 10.30
10.OTURUM 10.30-11.20
Yönetici: Abdullah Batuhan Baytaz
Inês Fernandes Godinho: Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: cinsiyet eşitliği?
Anu Sivaganesan: "Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma
Soru-Cevap: 11.10-11.20
Ara: 11.20 – 11.30
11.OTURUM 11.30-12.45
Yönetici: Eylem Aksoy Retornaz
Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık
Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı
Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj
Soru-Cevap: 12.30-12.45
ALTINCI GÜN 23.11.2022 ÇARŞAMBA
12. OTURUM 09.00-10.15
Yönetici: Özlem Yenerer Çakmut
Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme
Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri
Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi
Soru-Cevap: 10.00 – 10.15
Ara 10.15 – 10.30
13. OTURUM 10.30-11.45
Yönetici: Arzu Arıdemir
Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar
Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme
Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri
Soru-Cevap: 11.30 – 11.45
Ara: 11.45-12.00
14.OTURUM 12.00-13.15
Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi
Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme)
Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi
Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi
Soru-Cevap: 13.00 – 13.15
Ara: 13.15 – 13.30
PANEL 13.30-14.15
Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları
Yönetici: Çağlar Coşkunsu
Dilruba Söylemez
Nergiz Daşlıçay
15. OTURUM14.15-15.30
Yönetici: Seda Özmumcu
Ayşe Öncül: Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası
Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler
Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı
Soru-Cevap: 15.15-15.30
YEDİNCİ GÜN 24.11.2022 PERŞEMBE
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması
08.45-09.00 Kayıt
16.OTURUM 09.00-09.50
Yönetici: Serdar Talas
Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları
Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu
Soru-Cevap: 09.40-09.50
Ara: 09.50-10.00
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 10.00-12.00
Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan
Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü
İÜHF Kadın Hakları Kulübü
İÜHF Sinema Kulübü
Ara 10.45-11.00
KAPANIŞ
12.00-12.10 Adem Sözüer
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Endüstri Günleri ‘VisionIST’
19 KASIM / NOVEMBER 19th
Panel / Panel
Savaşların Yol Açtığı İnsan Hakları İhlallerinin Sinemada Belgelenmesi
The Cinematic Documentation of the Human Rights Violations Caused by Wars
Film Gösterimi Ardından / After the Film Screening
Saraybosna Safari / Sarajevo Safari
Konuşmacılar / Speakers
Can Candan - Yönetmen, Akademisyen / Director, Academician
Gözde Kural - Yönetmen / Director
Kanita Pruscanovic - Akademisyen / Lawyer (Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi- University of Sarajevo Faculty of Law)
Moderatör / Moderator
Prof. Dr. Adem Sözüer - Festival Başkanı / Festival President
ATLAS 1948 Sineması / ATLAS 1948 Cinema
Saat: 15.00 - 16.00
Dil: Türkçe / Turkish
20 KASIM / NOVEMBER 20th
Panel / Panel
Filmlerin Cinsiyet Eşitliği Üzerine Etkileri
The Impact of Films on Gender Equality
Film Gösterimi Ardından / After the Film Screening
Hayali Ülkem / My Imaginary Country
Konuşmacılar / Speakers
Kıvılcım Akay - Yönetmen, Görsel Sanatçı / Filmmaker, Visual Artist
Hülya Gülbahar - İnsan Hakları Aktivisti / Human Right Activist
Ceylan Özgün Özçelik - Yönetmen / Director
Moderatör / Moderator
Bengi Semerci Festival Direktörü / Festival Director
ATLAS 1948 Sineması / ATLAS 1948 Cinema
Saat: 15.00 - 16.00
Dil: Türkçe / Turkish
21 KASIM / NOVEMBER 21st
Atölye / Workshop
İlk Filmimi Nasıl Finanse Ederim?
How do I Finance My First Film?
Konuşmacı / Speaker
Zeynep Atakan - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 13.00 - 14.00
Dil: Türkçe / Turkish
Atölye / Workshop
Film Finansmanında Algoritmanın Önemi
The Importance of an Algorithm in Financing a Film
Konuşmacı / Speaker
Zeynep Atakan - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 14.30 - 15.30
Dil: Türkçe / Turkish
Panel / Panel
Sinema Sektöründe Cinsiyet Eşitliği
Gender Equality in Cinema Industry
Konuşmacılar / Speakers
Ece Dizdar - Oyuncular Sendikası / Actors’ Union Of Turkey
Damla Kırkalı - Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı Çalışanları Sendikası / Cinema & Broadcasting Workers' Union of Turkey
Roland Kuhne-Wanka - / Film ve Alman Aktörler Derneği (IDS) yönetim kurulu üyesi / Film and a board member of the German Actors Association (IDS)
Moderatör / Moderator
Bengi Semerci - Festival Direktörü / Festival Director
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 16.00 - 17.30
Dil: Türkçe / Turkish
Ustalık Sınıfı / Masterclass
Konuşmacı / Speaker
Serra Yılmaz - Oyuncu / Actress
Moderatör / Moderator
Bengi Semerci - Festival Direktörü / Festival Director
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 18.00 - 19.00
Dil: Türkçe / Turkish
22 KASIM / NOVEMBER 22nd
Atölye / Workshop
Fikri Filme Dönüştürmek
Transforming an Idea into a Film
Konuşmacılar / Speakers
Müge Özen - Yapımcı / Producer
Ali Vatansever - Yönetmen / Director
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 13.00 - 14.00
Dil: Türkçe / Turkish
Atölye / Workshop
Pitching Performansı
Performing a Pitching
Konuşmacı / Speaker
Maxine Williamson - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 14.30 - 15.30
Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.
Panel / Panel
Dijital Platformlar ve Sinemanın Geleceği
Digital Platforms and the Future of Cinema
Konuşmacılar / Speakers:
Salih Aksu - GAIN Medya / GAIN Media
Işıl Göreci - GAIN Medya / GAIN Media
Charles Okpaleke - Yapımcı / Producer
Ceyhun Tuzcu - İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü / General Manager of Istanbul Museum of Cinema
Moderatör / Moderator
Müge Özen - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 16.00 - 17.30
Dil: Türkçe / Turkish
Ustalık Sınıfı / Masterclass
Konuşmacı / Speaker
Benedek Fliegauf - Yönetmen / Director
Moderatör / Moderator
İpek Erden - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 18.00 - 19.00
Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.
23 KASIM / NOVEMBER 23rd
Atölye / Workshop
Kısa Filmimi Nasıl Çekerim?
How Do I Shoot My Short Film?
Konuşmacı / Speaker
Onur Güler - Yönetmen / Director
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 13.00 - 14.00
Dil: Türkçe / Turkish
Atölye / Workshop
"Yeşil Film" Nedir?
What is "Green Film Making"?
Konuşmacılar / Speakers
Serpil Altın - Yönetmen, Yapımcı, Senarist / Director, Producer, Scriptwriter
Korhan Uğur - Yapımcı, Senarist / Producer, Scriptwriter
Selen Öztürk - Oyuncu / Actress
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 14.30 - 15.30
Dil: Türkçe / Turkish
Atölye / Workshop
Kısadan Uzuna Yolculuk
A Journey From Short to Feature
Konuşmacılar / Speakers:
İpek Erden - Yapımcı / Producer
Barış Fert - Yönetmen / Director
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 16.00 - 17.30
Dil: Türkçe / Turkish
Ustalık Sınıfı / Masterclass
Konuşmacı / Speaker
Sahraa Karimi - Yönetmen, Senarist / Director, Scriptwriter
Moderatör / Moderator
İpek Erden - Yapımcı / Producer
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 18.00 - 19.00
Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.
24 KASIM / NOVEMBER 24th
Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu
Student Clubs Film Analysis Forum
Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü / Criminal Justice and Criminology Club
ILSA İstanbul / ILSA Istanbul
İÜHF Kadın Hakları Kulübü / IU Faculty of Law, Women’s Rights Club
İÜHF Sinema Kulübü / IU Faculty of Law, Cinema Club
Moderatörler / Moderators
Adem Sözüer - Yağmur Altay - Pınar Özcan
AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema
Saat: 10.00 - 12.00
Dil: Türkçe / Turkish