12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin açılış programını Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin sundu.

Festival Başkanı Adem Sözüer: "Dünyadaki dönüş kadınların mücadelesi ile sağlanacak"

Festivalin 12'nci yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Adem Sözüer açılış konuşmasında şunları söyledi: "Adalet yolunda atılan adımların özel bir yolu var. Dünyanın neresinde antidemokratik, baskıcı rejim, popülist söylem varsa ilk önce kadın haklarına saldırıyor. Kadın haklarını sınırlamak istiyor ama başarılı olmuyor. Bu sınırlama sadece baskıcı rejimlerde değil demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde, Batılı ülkelerde de oluyor. Buna karşı Afganistan’dan İran’a kadar kadınlar ve onları destekleyenler hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Dünyanın her yerinden kadın hakları için kadınlar ön planda. Kadınlar, dünyanın her yerinde yalnızca kendileri için değil hakları ihlal edilen tüm insanlar için mücadele veriyor. Bu yılki konumuzun başlığı ‘eşitiz’. Biz eşitiz diyoruz. Dünyada bir dönüş sağlanacak -ki sağlanıyor-, bu kadınların mücadelesiyle sağlanacak."

Akademik Program

"Festivalde her yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik program düzenleniyor. 'Eşitiz' teması ile bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yan sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülecek. Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek."

Festival Direktörü Bengi Semerci: "12 yıl bir festival için rüştünü ispat demektir"

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Bengi Semerci "Her yıl bir sonraki yıl festivali yapabilecek miyiz diye düşünüyordum ama ilk defa bu yıl seneye de yapacağız diyorum.12 yıl bir festival için rüştünü ispat etmek demektir. Bu yıl büyük bir adalet dostu bulduk. 'GAİN Medya'. 12'nci yılımızda başta GAİN Medya ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Lütfen adaleti kimsesiz, sinemaları seyircisiz bırakmayın diyoruz. Bir şey ekledik bu yıl bu sloganımıza: 'Herkes İçin Sinema', dedik film biletlerini düşük tuttuk. Herkesi sinemada görmek ve adalet kumbaramıza katkı sağlamanızı istiyorum " diye konuştu. Semerci katılımcılara festival hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Törende "Sinema Onur Ödülü" Deniz Türkali tarafından Serra Yılmaz'a takdim edildi. Festival başkanı Adem Sözüer, kadın hakları savunuculuğı yapan Nazan Moroğlu'na ‘Akademik Onur Ödülü’nü verdi. ‘Sinemaya Katkı Ödülü', Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a sunuldu. Sevin Okyay'a ödülünü Alin Taşçıyan, Mevlüt Koçak'a ödülünü ise Ece Dizdar verdi.

Film gösterim takvimi paylaşıldı

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. Törende film gösterim takvimi de katılımcılara sunuldu.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

Bu yıl belgeseller de yarışacak

Festivalde bu yıl Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması bölümü, ilk kez yarışma kategorisinde izleyicisi ile buluşacak. Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

“Adalet Terazisi”

“Adalet Terazisi” yine izleyiciye ulaşacak. Adalet Terazisi bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 13 film yer alıyor. Bu seçkinin "Özel Gösterim" kategorisinde ise 3 film GAİN Medya ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

Endüstri Günleri ‘VisionIST’

19-23 Kasım 2022 tarihlerinde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST Atlas 1948 Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek. Katılım için festivalin web sayfası olan icapff.com adresinden akreditasyon formu doldurulması yeterlidir.

Açılış filmi “Hayali Ülkem”

Tören, Şilili yönetmen Patricio Guzmán'ı yönettiği “Hayali Ülkem” filminin gösterimi ile son buldu. Festival filmleri 18 Kasım sabahından itibaren Kadıköy Sineması, Akm Yeşilçam Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemalarında izlenebilecek. 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL'ye bilet alabilecek.



AÇILIŞ FİLMİ - OPENING FILM

Hayali Ülkem / My Imaginary Country - Patricio Guzmán

12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE FEATURE FILM COMPETITION

Aşk / El Houb - The Love - Shariff Nasr

Bir Zamanlar Gelecek: 2121 / Once Upon a Time in the Future: 2121 - Serpil Altın

Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler / Hilal, Feza and Other Planets - Kutluğ Ataman

Keşke Yansaydı / Somewhere Over The Chemtrails - Adam Koloman Rybanský

Kurak Günler / Burning Days - Emin Alper

Metronom / Metronom - Alexandru Belc

Mutluluk / Happiness - Askar Uzabayev

Palmiyeler ve Gerilim Hatları / Palm Trees and Power Lines - Jamie Dack

Sonu Yok / No End - Nader Saeivar

12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE SHORT FILM COMPETITION

Aforoz / The Banishment - Yılmaz Özdil

Bahçeler Put Kesildi / Gardens Petrified - Ali Cabbar

Ben Hala Ethan’ım / I'm Still Ethan - Raffaello Degruttola

Benim Komşum Kurt / My Neighbour Wolf - Nebojsa Slijepcevic

Birlikte, Yalnız / Together, Alone - Kasım Ördek

Görünmez Gözler / Invisible Eyes - Jung Seung-hee

Karıncanın Ayak İzleri / Footprints of Ants - Ümit Güç

Kurtuluş / Saving - Mostafa Gandomkar

Rutubet / The Moisture - Turan Haste

Özel Gece / Suite Night - Mahtab Pishghadam

12. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

12th INTERNATIONAL GOLDEN SCALE SHORT DOCUMENTARY FILM COMPETITION

Aşılmayan Duvarlar / Impenetrable Walls – Tolga Oskar

Bir Atın Düşü / The Dream of a Horse – Marjan Khosravi

Çile / The Ordeal – Rosa

Her Şey Yolunda / Everything is Fine – Muhammet Beyazdağ

Ölüm Kozası / Cocoon of Death – Ezel Avcı

Sede / Sede – Mehtap Şamiloğlu

SİYAH İsa Adaletten Uzak / The BLACK ChristS. Far From Justice – Monica Manganelli

Var Olan Şiddet Yok / Existing Violences Do Not Exist – Matthieu Ponchel

Yapacağım / I will Make It – Loreto Saiz, Corentin Barrial

Zeytinliğin Ardı / Behind the Olive Grove – Mervan Serhat Sarışın

ADALET TERAZİ - THE SCALE OF JUSTICE

1976 / 1976 - Manuela Martelli

Damdaki Kadın / Woman on the Roof - Anna Jadowska

Gönüllü / The Volunteer - Nely Reguera

Saraybosna Safari / Sarajevo Safari - Miran Zupanič

Sürü / La Jauría - Andrés Ramírez Pulid

Seni Ben Kurtaracağım / Nobody's Hero - Alain Guiraudie

Elveda Bay Haffmann / Farewell Mister Haffmann - Fred Cavayé

Instagram Ailesi / Girl Gang – Susanne Regina Meures

Yusufçuklar / Dragonflies - Luc Knowles

ÖZEL GÖSTERİMLER - SPECIAL SCREENINGS

Biz de Ölmüş Olabilirdik / We Might as Well Be Dead - Natalia Sinelnikova

Sessiz Kız / The Quiet Girl - Colm Bairéad

Tori ve Lokita / Tori & Lokita - Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

FİLM KÜNYELERİ AÇILIŞ FİLMİ



Hayali Ülkem

Mon Pais Imaginaire

My Imaginary



Şili, Fransa, 2022 / 83’/ İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Yönetmen / Senaryo

Patricio Guzmán

Ekim 2019, beklenmedik bir devrim, sosyal bir patlama. Bir buçuk milyon insan daha fazla demokrasi, daha onurlu bir yaşam, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık sistemi ve yeni bir Anayasa için Santiago sokaklarında gösteri yaptı. Şili hafızasını geri kazanmıştı. 1973'teki öğrenci mücadelelerimden beri beklediğim olay nihayet gerçekleşmişti.

12. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması

Aşk

El Houb - The Love

Hollanda, 2022 / 102’ / Arapça, İngilizce, Flemenkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Shariff Nasr

Senaryo

Philip Delmaar, Shariff Nasr

Oyuncular

Fahd Larhzaoui, Lubna Azabal, Slimane Dazi, Sabri Saddık

Faslı-Hollandalı Karim ailesine erkeklere ilgi duyduğunu söylemek için evine geri döner. Yıllarca sakladığı gerçeği sonunda açıklar. Açıklamayı takip eden zor günler, güzel ve dokunaklı hatıraları canlandırır. Karim sonunda sessizliği bozmak için ailesiyle yüzleşmesi gerektiğini fark eder. Fakat kabul edilmek için önce kendi duygularıyla uzlaşmak zorundadır.

**************************

Bir Zamanlar Gelecek : 2121

Once Upon a Time in the Future: 2121

Türkiye, 2022 / 92’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen

Serpil Altın

Senaryo

Korhan Uğur, Serpil Altın

Oyuncular

Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç



21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altına kurdukları bloklarda yaşar. Koloni sistemini kontrol eden Genç Yönetim’in aldığı “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişir.

**************************

Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler

Hilal, Feza and Other Planets

Türkiye, 2022 / DCP / Renkli / 91’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo

Kutluğ Ataman

Oyuncular

Nazlı Bulum, Ozan Güçlü, İdil Talu, Seyhan Arman, Hande Ataizi, Nursel Köse, Nalan Kuruçim, Elçin Atamgüç, Ünal Gümüş



1997. 28 Şubat Askeri Muhtırasından hemen sonra, Hilal ve Fatma tıp okumak için Ankara yakınlarındaki kasabalarından ayrılıp İstanbul’a gelir. Başörtülü olduğu için Fatma’nın üniversiteye girişi engellenir. Hilal ve Fatma’nın alt katında trans kadın olduğu için köyünde şiddet görüp İstanbul’a kaçmış Feza oturmaktadır. Hilal, mağduriyet yaşayan arkadaşı Fatma ve komşusu Feza’ya destek olmaya karar verir. Üç kadın, maruz kaldıkları tüm engellere ve hak ihlallerine rağmen birlikte mücadele edebilmenin yollarını aramaya başlarlar.

**************************



Keşke Yansaydı

Kdby Radšı Hořelo

Somewhere Over The Chemtrails

Çek Cumhuriyeti, 2022 / 85’ / Çekçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Adam Koloman Rybanský

Senaryo

Adam Koloman Rybanský, Lukáš Csicsely

Oyuncular

Michal Isteník, Anna Polívková, Miroslav Krobot

Standa ve Bronya küçük bir köydeki gönüllü itfaiyecilerdir. Sakar Standa yakında gerçekleşecek oğlunun doğumunu beklerken, karısı yakın zamanda ölen eski dostu Bronya artık yaşamdan zevk almamaktadır. Paskalya panayırı sırasında bir minibüsün kalabalık bir gruba çarpmasıyla işler değişmeye başlar. Minibüsün sürücüsü kimse fark etmeden kaçmıştır. İnsanlar bunun bir terör saldırısı olduğuna inanır ve festival havasının yerini, korkmuş Standa nında içinde olduğu yerel halkın içine battığı korku, nefret ve yanlış bilgi atmosferi alır. Terör eylemi olduğuna ikna olan Bronya, durumu düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Tehlike duygusu damarlarına taze kan pompalamaktadır ve itfaiye bir milis gücü haline gelir.

**************************

Kurak Günler

Burning Days

Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan / 2022 / 129’/ Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo

Emin Alper

Oyuncular:

Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Si̇nan Demirer

Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

**************************

Metronom

Metronom

Romanya, Fransa, 2022 / 102’ / Romence; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo

Alexandru Belc

Oyuncular

Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mihai Calin, Andreea Bibiri

Bükreş, 1972. 17 yaşındaki Ana, aşk ve özgürlük hayalleri kurmaktadır. Bir gece arkadaşlarıyla parti yaparken, Özgür Avrupa Radyo'sunun Romanya'da gizlice yayınladığı bir müzik programı olan Metronom'a bir mektup göndermeye karar verirler. Tam o sırada Çavuşesku'nun gizli polisi gelir…

**************************

Mutluluk

Baqyt

Happiness

Kazakistan, Rusya, 2022 / 131’ / Kazakça, Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Askar Uzabayev

Senaryo

Assem Zhapisheva

Oyuncular

Laura Myrzhakmetova, Yerbolat Alkozha, Almagul Kazikhan

Film, Kazakistan'ın küçük bir sınır kasabasında yaşanan kısır bir aile içi şiddet döngüsünü konu alıyor. Kadının alkolik kocası tarafından sürekli taciz ve tecavüze uğradığı çift 23 yıldır evlidir. Kızları evlenmek üzeredir ve annesiyle aynı evlilik tuzağına düşecektir. Bu koşullardan kurtulmanın bir yolu var mı? Kim liderlik edecek?

**************************

Palmiyeler ve Gerilim Hatları

Palm Trees and Power Lines

ABD, 2022 / 110’ / İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Jamie Dack

Senaryo

Jamie Dack, Audrey Findlay

Oyuncular

Jonathan Tucker, Lily Mclnerny, Gretchen Mol

On yedi yaşındaki Lea, yaz tatilini arka bahçesinde güneşlenerek, düşkün annesinin etrafında parmak uçlarında yürümek ve en iyi arkadaşı ile hedef aldıkları okuldan olan erkek çocuklarını izlemek arasında sürüklenerek geçirir. Bu monotonluk, kendisinden iki kat daha büyük olan ve Lea'nın tatmin edici olmayan ergenlik yaşamına yeni bir seçenek gibi görünen baştan çıkarıcı Tom'la tesadüfen karşılaşmasıyla kesintiye uğrar. Tom kendisinin karizmatik çekiciliğine çabucak kapılan Lea’yı gittikçe daha kontrol altına almaya başlar ve çevresindekilerden soyutlar. Ama Lea çok geçmeden Tom’un niyetinin göründüğü gibi olmadığını anlar.

**************************

Sonu Yok

Bi Payan

No End

Almanya, İran, Türkiye, 2022 / 111’ / Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Nader Saeivar

Senaryo

Jafar Panahi, Nader Saeivar

Oyuncular

Vahid Mobasseri, Fahime Jahani, Shahin Kazemnejad, Narjes Delaram

Ayaz dürüst ve çalışkan biridir. Kendine ait bir eve sahip olma hayaline saplanmış bir şekilde yaşamaktadır. Saplandıkları bu hayal dolayısıyla Ayaz ve eşi, kayınvalidesinin evinde onunla birlikte kalıp tüm paralarını gelecekteki evleri için kullanmaktadır. Geçimlerini ise Ayaz’ın kayınvalidesinin uzun yıllardır yurt dışında yaşayan oğlunun annesine gönderdiği para sayesinde rahat bir şekilde sağlamaktadırlar. Kayınbiraderinin aniden ülkeye geri dönmesine izin verildiğinde, Ayaz ev sahibi olma rüyasının gözlerinin önünde eriğini görür ve çaresizlik içinde kayınbiraderini korkutup dönüşünü ertelemeyi umarak evinde bir arama yapmaya karar verir. Ayaz’ın planı fazla yolunda gider ve haber gizli servise ulaşır. Ayaz, kendisini onu değer verdiği her şeye ve herkese karşı davranmaya zorlayan kararlı bir kurumun sürekli sıkılaşan kıskacında bulur.

**************************

12. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması

Aforoz

The Banishment

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı



Yönetmen

Yılmaz Özdil

Oyuncular

Saman Mustefa, Tariq Akreyi, Atiye Özdil, Hilmi Demirer, Haşim Özdemir, Nazmi Karaman

Uyurgezer bir genç olan ZIKO, uykusunda işlediği ağır bir suçtan dolayı köyünden aforoz edilir ve aforoz kararı civardaki diğer köylere de bildirilir. Amansız bir kış gününde köyden kovulan Ziko, yarı çıplak ve aç bir şekilde kendisini nefretle bekleyen köylerden geçerek şehre varmaya çalışır. Fakat bütün bunlardan habersiz olan sağır ve dilsiz bir avcı da aynı gün, aynı yoldan geçerek şehre gitmek zorundadır.

**************************

Bahçeler Put Kesildi

Gardens Petrified

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen

Ali Cabbar

Oyuncular

Beran Soysal, Yüksel Ünal, Ezgi Sözmen, Şükrü Şık



Babasının ölümünün ardından yıllardır gitmediği köyüne dönen Yusuf, bir jeotermal şirketinin babasının tarım arazisini satın almak ve kuyu açmak istediğini öğrenir. Babasının anısına saygısızlık etmeden sorunları çözmek ister ama işler umduğu gibi gitmez ve bazı zor kararlar vermesi gerekir.

**************************

Ben Hala Ethan’ım

I'm Still Ethan

Birleşik Krallık, 2021 / 18’ / İngilizce; Türkçe altyazılı

Yönetmen

Raffaello Degruttola

Oyuncular

Louie Collibee, Phoebe Lorenz, Amelia O' Loughlin

Ethan, kahramanı beklenmedik bir şekilde hapse atıldığında kendini yerel toplumun yargılayıcı gözünden görmeye başlar. Babasının suçlarının ağırlığını taşıdığı için Ethan’ın güvenlik, kimlik ve özgürlük hakları sorgulanmaya başlanır. Ethan sonunda babasının ayak izlerini mi takip edeceğine yoksa kendi yolunu mu çizeceğine karar vermelidir.

**************************

Benim Komşum Kurt

My Neighbour Wolf

Hırvatistan, Sırbistan, 2022 / 17’ / Hırvatça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Nebojša Slijepčević

Oyuncular

Nebojša Borojević, Igor Hamer, Mladen Ptičar



Hırvatistan'ın Bosna sınırına yakın köyler çoğunlukla yetkililer tarafından boşaltılmış, terk edilmiş ve dünya tarafından unutulmuştur. Kalan son birkaç sakin aşırı yoksulluk içinde ve sık sık olan vahşi hayvan saldırılarına karşı kendini savunarak yaşıyor. Film gerçek bir olaya dayanmaktadır.

**************************

Birlikte, Yalnız

Together, Alone

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen

Kasım Ördek

Oyuncular

Ecem Uzun, Mert Doğan, Haydar Köyel, Osman Kurt, Hacer Ördek, Melek Erva Elaldı

Yirmili yaşlarının sonlarındaki Sevgi ve Doğan, İstanbul’un kenar mahallelerinde eski model arabaları çalarak yaşarlar. Rutin bir şekilde her gün hırsızlığa çıkan genç çift, ilişkilerinin en gergin döneminde bir araba çalarlar. Yalanlar ve korku etrafında dönen olaylar onları aşkları, değerleri,yoksunlukları ve seçimleri hakkında bazı gerçeklerle yüzleşmeye zorlar.



**************************

Görünmez Gözler

Invisible Eyes

Kore Cumhuriyeti, 2021 / 8’ / Diyalogsuz

Yönetmen

Jung Seung-hee

Animasyon

Tüm ulusların bayrağının dalgalandığı bir kestane çiftliğinde atış yapan üç çocuk, ödül için sincapların peşinden ormanın derinliklerine gider. Gizemli ormanda görünmez gözlerle karşılaşırlar ve garip bir suçluluk ve kabuslarla mücadele ederler.

**************************

Karıncanın Ayak İzleri

Footprints of Ants

Türkiye, 2022

Yönetmen

Ümit Güç

Oyuncular

Gurbet Kancak, Mahir Aslan, Fatma Zalim, Filiz Karadağlı, Khaled Dikko, Süleyman Bolat, Ercan Ertik, İsmail Emre Halvacı, Serdinç Çağlayan, Zeynep Arslan, Rabia Kancak, İbrahim Kancak, Bahçeköy ve Çadır Halkı



Sığınmacı ve yerli tarım işçilerinin beraber kaldığı bir çadır kampında, yerel işçilerin sığınmacılara olan öfkesi yoksulluğun da etkisiyle iyice yükselmektedir. Bu öfkeden habersiz olan Barış ve Evin isminde iki çocuk bir gün ortadan kaybolur. Çadırlardaki yerli ve sığınmacı işçiler çocukları aramaya koyulur. Arayış esnasında yerli ve sığınmacı işçiler bir süreliğine de olsa ortak duyguları hissederler. Çocukların arayışı yol boyunca insani değerlerin arayışına dönüşür.

**************************

Kurtuluş

Saving

İran, 2022 / 13’ / Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Mostafa Gandomkar

Oyuncular

Manzar Lashkari, Shohreh Soltani, Payam Ahmadinia, Mehdi Amiri Khorasani, Hossein Hesami, Marzieh Zahri, Shahin Shirinzade, Seyyed Vahab Ghaffari, Mahmood Asemani

Evsiz yaşlı bir kadının para biriktirmek için tuhaf bir planı vardır.

**************************

Rutubet

The Moisture

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe, İngilizce altyazılı

Yönetmen

Turan Haste

Oyuncular

Mücahit Koçak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman, Türkyılmaz Sarıkaya, Yaşar Akman, Mukaddes Kurmuş, Takup Güvenilir



Kötülüğün üstüne sis gibi çöktüğü bir köyde geçen film. Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını kurcalarken, insanın kötülükle olan mücadele şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.



**************************

Özel Gece

Suite Night

İran, 2022 / 13’ / Farsça, Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Mahtab Pishghadam

Oyuncular

Aysan Ghanbari, Osveh Sadeghi, Majid Araghi, Jamshid Bahdori, Narges Razavi



Yasi ve Raha, herkes ve her şey tarafından reddedilen iki kızdır. Yasi, hücre hapsine alınmadan önce Raha'yla son kez buluşmak için elinden geleni yapar. Raha, idam edilmeden önce bakire olan bir kızın bekaretinin bir erkek tarafından alınması gerektiği söylentilerinden ölümden korktuğundan daha fazla korkmaktadır. Yasi, kız arkadaşının idam edilmesine izin vermemek için elinden gelen herşeyi yapar!

12. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması

Aşılmayan Duvarlar

Impenetrable Walls

Türkiye, 2022 / 25’ / Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Tolga Oskar

Oyuncular

Röportajlar:

Sabri Baş, Dr. Öğr. Üyesi Gül Çörüş, Burcu Tutumlu, Mehmet Ağan, Rıdvan Ay

Anlatıcı Narrator

A. Efe Akan

Cezasını çeken, hatasından ders alan eski bir mahkumun, yaşamına kaldığı yerden devam etme hakkı olduğu her ne kadar kağıt üzerinde veya zihinlerde yer etmiş olsa da, gerçekte öyle olmadığı görülmektedir. Zira eski bir hükümlü, sabıkalı olarak nitelendirildiğinden hiçbir yerde iş olanağı bulamaz, bu tür insanlar toplum tarafından ötekileştirilir ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük çeker. Bunun sonucunda ötekileştirilen eski suçlu, yaşamını sürdürebilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tekrar suç işlemekten başka çare bulamaz. Dolayısıyla, hapishaneden tahliye edilen her eski hükümlünün rehabilite edilip topluma kazandırılması önem arz etmektedir. Yönetmen, çektiği belgesel ile bu konulara ışık tutmak, toplumsal farkındalık oluşturmak gayesindedir.

************************************************

Bir Atın Düşü

The Dream Of A Horse

İran, 2022 / 25’/ Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Marjan Khosravi

Oyuncular

Shahnaz Dadvar



Göçebe bir ailenin en büyük kızı olan Shahnaz, yazmayı çok sevmekte ve hikayeleri kendi yaşamlarından ilham almaktadır. Babası, ailenin durumunu iyileştirmek için onu evlendirmek ister, ancak ShahnazIn isteği ise daha büyük hayallerin peşinden gitmektir.

************************************************

Çile

Ordeal

Türkiye, 2022 / 10’ /

Türkçe; İngilizce altyazılı



Yönetmen

Rosa

Oyuncular

Kemal Aydoğan, Müzeyyen Durgun, Cenk Verdi



Moda Sahnesi’nin bir yılda birkaç katına çıkan elektrik faturasını ödemeyi reddetmesi üzerinden yola çıkılarak, pandemi ve ekonomik kriz sürecinde tiyatro sahneleri ve sanatçıları devletin verdiği desteği bilinçli olarak reddetmiş gibi gösterilerek Moda Sahnesi yönetmeni Kemal Aydoğan ile röportaj yapılmıştır. Aslında olması gereken başka bir biçimde anlatılmıştır. Zaman zaman Moda Sahnesi oyunlarından görüntüler, İleri Haber’den izin alınarak kullanılan stok görüntüler ve hikayeyi imgesel olarak destekleyen oyuncuların performansları eşlik etmektedir. Bu biçimde yaratılan ironi ile seyircinin sürece tanıklık etmesi ve böylelikle bir farkındalık deneyimi yaşaması amaçlanmıştır.

************************************************

Her Şey Yolunda

Everything is Fine

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe, Kürtçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Muhammet Beyazdağ

Oyuncular

Aleyna Ayten

Bir yayla köyünde yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğunun ve köydeki diğer insanların yaşam biçimleri, sıkıntıları ve düşleri anlatılmaktadır.

************************************************

Ölüm Kozası

Cocoon of Death

Türkiye, 2021 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen

Ezel Avcı

Bu belgeselde, Afşin Elbistan Termik santralinin kurulması sonrası doğanın bütün unsurlarında gözlemlenen değişimler anlatılmaya çalışılmıştır.

Belgeselde Hasan Kılıç adındaki belde sakininin doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrılmak ve kalmak arasındaki kararsızlığı anlatılmaktadır. Bir yandan termik santralin yaydığı zehirli gazlar ve solunan küller neticesinde yaygınlaşan kanserin yok ettiği aile yakınları ve dostlarına duyduğu özlem, diğer yandan da bu durum karşısındaki öfkesi ve kederi görülmektedir.

************************************************

Sede

Sede

Türkiye, 2021 / 19’ / Diyalogsuz

Yönetmen

Mehtap Şamiloğlu

Oyuncular

Sediye Yokuş

Kars'ın Başkaya Köyü'nde, eşi öldükten sonra kendini köy işlerine adamış ve hayvancılıktan kazandığı para ile yaşamını sürdüren Sede’nin öyküsü. Bu güçlü kadın dört çocuğunu da üniversitede okutmakta ve bu nedenle tek başına mücadelesine devam etmektedir.

************************************************

SİYAH İsa Adaletten Uzak

The BLACK ChristS. Far From Justice

Almanya, İtalya, ABD, 2022 / 15’/ İngilizce; Türkçe altyazılı

Yönetmen

Monica Manganelli



Amerikan tarihindeki en büyük ırkçı katliamının 1921 yılında Tulsa'da (Oklahoma) Greenwood'un siyahi topluluğuna karşı gerçekleştiğine dair vizyoner bir şiir ve meditasyon. Countee Cullen şiirinden ve gerçeküstü sanatçılar Magritte ve Max Ernst'ten esinlenerek 14 bölüm boyunca Haç İstasyonları olarak anlatıldı. Görsel bir şiir, hafıza (gerçek-arşiv görüntüleri) ve hayal gücü (gerçeküstü dünyalar) arasındaki sınırların insan acısı ve inancı üzerine düşünmemizi sağlamak için harmanlandığı manevi bir yolculuk.

************************************************

Var Olan Şiddet Yok

Existing Violences Do Not Exist

Fransa, 2022 / 10’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Matthieu Ponchel



Bedenler dövüldü.

Cesetler dövüldü.

Eller parçalanmış, gözler oyulmuştu.

Gençler aşağılandı.

Kadınlar tecavüze ve şiddete uğradı

İnsanlar öldürüldü.

Ama şiddet yok, bize öyle söylendi.

************************************************

Yapacağım

I will Make it

İspanya, Fransa, 2022 / 20’ / İtalyanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen

Loreto Saiz, Corentin Barrial

Oyuncular

Giovanni de Bari, Riccardo Serra, Carla Luciano



20 yıldan fazla bir süre önce Giovanni annesine bir söz verdi: mafyadan ve uyuşturucudan kurtulacaktı. Bugün, koruma olarak çalıştığı bir sirkin önünde yaşıyor. Her gece daha iyi olmak için son bir arzuyla geçmişi üzerine düşünür: annesinin mezarına geri dönmek ve ona başardığını söylemek.

************************************************

Zeytinliğin Ardı

Behind The Olive Grove

Türkiye, 2022 / 20’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Yönetmen

Mervan Serhat Sarışın

Oyuncular

Nejla Işık, Aytaç Yakar, İlkay Demir, Hasan Yorulmaz, Celal Çoban, Muzaffer Döşeme, Cafer Günal

Akbelen Ormanı’nın maden sahasına dönüştürülmesine engel olmak için verilen mücadele, çadır nöbeti tutan köylüler üzerinden anlatılmaktadır.

ADALET TERAZİSİ



1976

1976



Şili, Arjantin, Katar, 2022 / 95’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Yönetmen

Manuela Martelli



Senaryo

Manuela Martelli, Alejandra Moffat



Oyuncular

Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic

Şili, 1976. Carmen, yenilenmesini denetlemek için sahildeki evine doğru yola çıkar. Kocası, çocukları ve torunları kış tatilinden gelip gidiyorlardır. Aile rahibi, ondan gizlice barındırdığı genç bir adama bakmasını istediğinde, Carmen alışık olduğu sakin hayattan uzaklaşarak keşfedilmemiş topraklara adım atar.

************************************************

Biz de Ölmüş Olabilirdik

Wir Könnten Genauso Gut Tot Sein

We Might As Well Be Dead



Almanya, Romanya, 2022 / DCP / Renkli / 94’ / Almanca, Lehçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen:

Natalia Sinelnikova

Senaryo:

Natalia Sinelnikova, Viktor Gallandi

Oyuncular:

Ioana Iacob, Pola Geiger, Jörg Schüttauf, Şiir Eloğlu, Moritz Jahn, Susanne Wuest, Knut Berger, Mina Özlem Sagdiç, Cristin König, Jörg Pose



ANNA (40), kızı IRIS (16) ile birlikte ormana yakın cazip bir apartmanda yaşamaktadır. Burası güvenli ve emniyetli bir yerdir ve güvenlik görevlisi olarak Anna önemli bir pozisyona sahiptir. Bakıcı Gerti'nin köpeği kaybolduğunda, toplumda korku ve güvensizlik baş gösterir. Köpeğin kaybolmasından kendisinin nazar değdirmesinin sorumlu olduğuna inanan Iris kendini banyoya kilitler. Anna, kızının korkularının yersiz olduğunu kanıtlamak için kayıp köpeği aramaya başlar. Çok geçmeden toplum Gerti'nin köpeğinin vahşi bir şekilde öldüğüne ikna olur. Bilinmeyen katil korkusu mahalle sakinleri arasında yayılır. Komşular birbirlerinden şüphelenmeye başlar. Anna sakinleri makul olmaya davet etmeye çalışır, ancak bir grup gönüllü kanunsuz ona karşı soruşturma açar. Baskı arttıkça Anna'nın durumu da vahim hale gelir. Kendisinin ve Iris'in evde kalabilmesini sağlamak için ahlaki sınırlarının ötesine geçer.

************************************************

Damdaki Kadın /

Kobieta Na Dachu

Woman on the Roof

Polonya, İsveç, Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 97’ / Lehçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo :

Anna Jadowska

Oyuncular :

Dorota Pomykała, Bogdan Koca, Adam Bobik, Agnieszka Suchora, Ewa Stańczyk, Edyta Januszewska, Aneta Spirydowicz, Milena Lisiecka, Magdalena Mączko, Karolina Adamczyk



60 yaşında bir kadın olan Mirka'nın normal bir hayatı var gibi görünmektedir. Bir sabah güne her zaman olduğu gibi başlar, erkenden kalkar, ailesinin kıyafetlerini kurutur, balıkları için yiyecek alır ve mutfak bıçağıyla banka soygunu yapmaya kalkışır. Paraya olan ihtiyacının sadece aşk ihtiyacını gölgede bırakmak için olduğunu keşfeder.

************************************************

Elveda Bay Haffmann

Adieu Monsieur Haffmann

Farewell Mr. Haffmann

Fransa, 2021 / DCP / Renkli / 120’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen :

Fred Cavayé

Senaryo :

Fred Cavayé, Sarah Kaminsky

Oyuncular :

Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Nikolai Kinski, Sara Giraudeau, Anne Coesens, Mathilde Bisson, Frans Boyer, Claudette Walker

PARİS 1941. François Mercier, tek amacı sevdiği kadın Blanche ile bir aile kurmak olan sıradan bir adamdır. François, yetenekli bir Yahudi kuyumcu olan Bay Haffmann için çalışmaktadır. Alman işgali ilerleyen süreçte patron ve çalışanı kaderlerini alt üst edecek bir anlama yapmaya zorlar.

************************************************

Gönüllü

La Voluntaria

The Volunteer

İspanya, Yunanistan, 2022 / DCP / Renkli / 99’ / İspanyolca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen :

Nely Reguera

Senaryo :

Nely Reguera, Eduard Sola, Valentina Viso

Oyuncular :

Carmen Machi, Hamam Aldarweesh-Almanawer, Itsaso Arana, Arnau Comas, Dèlia Brufau, Yohan Levy, Henrietta Rauth



Kısa süre önce emekli olmuş bir doktor olan Marisa, her şeyi bırakıp Yunanistan'daki bir mülteci kampına gitmeye karar verir. Kamptakilerin tıpkı kendisi gibi insanlara ihtiyacı vardır. Oraya vardığında, asla hayal bile edemeyeceği bir gerçekliği keşfeder ve bu da onu aşk ve kendini faydalı hissetme ihtiyacı arasındaki sınırları keşfetmeye iter.

************************************************

İnstagram Ailesi

Girl Gang

İsviçre, 2022 / DCP / Renkli Color / 98’ / Almanca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen :

Susanne Regina Meures

Senaryo :

Oyuncular :



On dört yaşındaki Leonie, Berlin'in kenar mahallelerinde yaşayan başarılı bir fenomendir. Milyonlarca takipçisi vardır ve şirketler ona ürün yağdırmaktadır. Leonie'nin ebeveynleri kızlarının internetteki faaliyetlerinin muazzam ekonomik potansiyelini fark ettiklerinde, hızla yönetimi ele alırlar. Leonie'nin kendilerinden daha iyi bir hayata sahip olmasını isterler. Ancak Leonie'nin markalar ve içerik üretme baskısı ile kontrol edilen hayatının, adrenalin, şöhret ve bedava spor ayakkabıların telafi edemediği karanlık bir tarafı vardır.

************************************************

Saraybosna Safari

Sarajevo Safari

Slovenya, 2022 / DCP / Renkli / 75’ / İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo:

Miran Zupanič

Oyuncular :

Stana Ćišić, Samir Ćišić, Faruk Šabanović, Edin Subašić



1992-1996 yılları arasında Saraybosna kuşatmasında yaşanan pek çok dramatik olay arasında gerçekleşen insan avının hikayesi kamuoyundan gizlendi. Saraybosna kuşatmasında Sırp tarafında sadece Bosna Sırp Ordusu, gönüllüler ve paralı askerlerin değil, aynı zamanda küçük ve gizli bir grubun daha yer aldığı sadece çok az kişi tarafından biliniyordu. Bunlar, kuşatma altındaki Saraybosna sakinlerine ateş etmek için yüksek ücretler ödeyen zengin yabancılardı.



Seni Ben Kurtaracağım /

Viens, je t'emmène

Nobody’s Hero

Fransa, Belçika, 2022 / DCP / Renkli / 100’ / Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen :

Alain Guiraudie

Senaryo :

Alain Guiraudie, Laurent Lunetta

Oyuncular :

Médéric Jean-Charles Clichet, Isadora Noémie Lvovsky, Selim Iliès Kadri, Mr. Coq Michel Masiero, Florence Doria Tillier, Gérard Renaud Rutten, Mr. El Alaoui Philippe Fretun, Mrs. El Alaoui Farida Rahouadj, Charlène Miveck Packa, Mr. Renard Yves-Robert Viala, Mr. Petit Patrick Ligardes



Clermont-Ferrand, Orta Fransa. Médéric (35), evli olan orta yaşlı seks işçisi Isadora ile tanışır ve ona aşık olur. Şehir merkezi bir terör saldırısı olduğunda olduğunda, genç, evsiz bir Selim, Médéric'in binasına sığınarak bir paranoya dalgasını kışkırtır. Selim'e sempati duyan, Isadora için çıldıran Mederic'in hayatı bir anda altüst olur…

************************************************

Sessiz Kız

An Cailín Ciúin

The Quiet Girl

İrlanda, 2022 / DCP / Renkli / 94’ / İrlanda Galcesi, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen :

Colm Bairéad

Senaryo :

Colm Bairéad, Claire Keegan

Oyuncular :

Cleona Ní Chrualaoí, Carrie Crowley, Andrew Bennet



Cáit, aşırı kalabalık, işlevsiz ve yoksul bir aileden gelen dokuz yaşında bir kızdır. Okulda ve evde sessizce boğuşurken, çevresindeki gözlerden uzak durmayı öğrenmiştir. Yaz gelip hamile annesinin doğumu yaklaşırken, Cáit (Catherine Clinch) uzak akrabaların yanına gönderilir. Ne zaman evine döneceğini bilmeden sadece üzerindeki kıyafetlerle bu yabancıların evinde kalır. Daha önce hiç tanışmadığı orta yaşlı bir çift olan Kinsella'lar, kıza sahip oldukları kıyafetleri giydirir. Kinsalla’lar çiftçilik yapıyor, çok çalışıyor ve kendinden bir şey istemiyorlar gibi görünmektedir. Evin kadını Eibhlín’in (Carrie Crowley) sıcak karşılamasına rağmen, evin erkeği Sean (Andrew Bennett), Cáit'ten ondan uzak durur, ancak zamanla gergin ilişkileri derinleşmeye başlar. Yavaş yavaş, Kinsella'ların bakımında, Cáit çiçek açar ve yeni bir yaşam biçimi keşfeder. Ama sevginin büyüdüğü ve sır olmaması gereken bu evde, acı bir gerçeği keşfeder.

************************************************

Sürü

La Jauría

Kolombiya, Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 86’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Yönetmen / Senaryo :

Andrés Ramírez Pulido

Oyuncular :

Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andrés Jimenez, Miguel Viera, Diego Rincon, Carlos Steven Blanco, Ricardo Alberto Parra, Marleyda Soto, Jhoani Barreto, Wismer Vasquez



Taşralı bir çocuk olan Eliu, arkadaşı El Mono ile birlikte işlediği bir suç yüzünden Kolombiya tropik ormanlarının derinliklerindeki deneysel bir genç suçlular enstitüsüne hapsedilir. Gençler her gün, kamp muhafızı Godoy'un tehditkâr bakışları altında ağır işlerde çalışmakta ve yoğun grup terapilerine katlanmaktadır. Bir gün El Mono da aynı merkeze nakledilir ve onunla birlikte Eliu'nun kaçmaya çalıştığı geçmişi de gelir.

************************************************

Tori ve Lokita

Tori & Lokita



Fransa, 2022 / DCP / Renkli / 88’/ Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Yönetmen / Senaryo:

Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne



Oyuncular:

Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De Bruyne, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga

Günümüz Belçika'sında, Afrika'dan tek başlarına gelen küçük bir çocuk ve ergen bir kız, yenilmez dostluklarını sürgünlerinin zorlu koşullarına karşı savunurlar. Lokita’nın mülteci olarak kalma iznini almak için kardeş gibi davranırlar. Ancak çocuklar, borçlarını ödemek ve evlerine para göndermek için isteksizce suç dünyasının içine çekilirler.

************************************************



Yusufçuklar

Libélulas

Dragonflies



İspanya, 2022 / 103’ / İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı



Yönetmen / Senaryo

Luc Knowles



Oyuncular

Milena Smit, Olivia Baglivi, Marina Esteve, Pol Hermoso, Javier Collado, Gonzalo Herrero, Noemí Climent

Bir işi ya da gelecekleri olmayan Álex ve Cata, hayatları boyunca mahalleyi birlikte terk etmenin hayalini kurmuşlardır. Arkadaşlıklarının önemi bilmeleri gerçeklerle başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Kaçışlarını planlarken her geceyi son geceleriymiş gibi yaşarlar. Yusufçukların uçuşu gibi kırılgan bir dengede takılı kalmışlardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ

AKADEMİK PROGRAM

“EŞİTİZ!”

18-24 KASIM 2022

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU

ACADEMIC PROGRAM OF THE 12th INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL

“WE ARE EQUAL”

18- 24 NOVEMBER 2022

ISTANBUL UNIVERSITY DOCTORATE HALL

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY 18.11.2022 CUMA/FRIDAY

KAYIT/REGISTRATION 08.00-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES

09.00 – 09.20

Prof. Dr. Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı/President of the International Crime and Punishment Film Festival

Doç. Dr. Mehtap Demir Güven

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü/ Istanbul University Director of Women's Studies Application and Research Center

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of İstanbul University Faculty of Law

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi Rektörü /Rector of Istanbul University

AÇILIŞ PANELİ /OPENING PANEL

09.20- 10.15

Yönetici/Moderator: Bengi Semerci

Sahraa Karimi: Women in Afganistan Justice for Afghan Women / Afganistan'da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet

Ehlimana Memisevic: Rape As A Weapon Of War And Genocide: Case Study Of The Eastern Bosnian Town Višegrad / Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)

Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği / Gender Inequality from East to West

Ara/Break 10.15 – 10.30

AÇILIŞ KONFERANSI /OPENING CONFERENCE

Saadet Yüksel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı / Judge of the European Court of Human Rights

Ara/Break 10.30 – 10.45

1.OTURUM/ 1st SESSION 10.45-12.00

Yönetici/Moderator: Adem Sözüer

Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi/ CEDAW in Gender and Discrimination Cases: An Assessment of Potential and Effectiveness in the Context of Individual Complaint Application and Investigation Procedures

Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Council of State Decisions on the Decision on the Withdrawal of the Istanbul Convention for the Republic of Turkey

Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları/ The Women's Movement's Struggle for Equality: Istanbul Convention Cases

Soru-Cevap/Q&A: 11.45-12.00

Öğle Arası/ Lunch Break: 12.00 –13.30

2.OTURUM/ 2nd SESSION 13.30-14.45

Yönetici / Moderator: Hüseyin Altaş

Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü/ The Role of National Human Rights and Equality Institutions in Ensuring Gender Equality

Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık/ Positive Discrimination, Protectionist Provisions and Reverse Discrimination in Ensuring Gender Equality

Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği/ Lack of Women Representation in Politics

Soru-Cevap/Q&A: 14.30-14.45

Ara/ Break 14.45 – 15.00

3.OTURUM/ 3th SESSION 15.00-16.15

Yönetici / Moderator: Tuba Kelep Pekmez

Kanita Pruscanovic: Violence against Women and Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina: An Overview of the Implementation of the Istanbul Convention / Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış

Zeljko Nikac-Branko Lestanin: Women In The Police Of The Republic Of Serbia As An Expression Of Equality In The Community / Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın Çevrimiçi /Online

Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: From The Due Diligence Standard To The ‘Osman Test’ Regarding Domestic Violence Cases - An İllusion Of Greater Protection? / Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” - Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? Çevrimiçi /Online

Soru-Cevap/Q&A:16.00 - 16.15

Ara/ Break:16.15 – 17.00

4.OTURUM/ 4th SESSION 17.00-18.15

Yönetici / Moderator : Volkan Aslan

Özlem Altıok: Women’s Platform for Equality, Turkey and its defense of the Istanbul Convention from Zoom to the Courtroom / Eşitlik için Kadın Platformu, Zoom'dan Mahkeme Salonuna Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi'ni Savunması Çevrimiçi /Online

Rosalyn Park: The Anti-Gender Movement and Backlash to Women’s Human Rights and the Istanbul Convention / Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketi ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi'ne Tepkisi Çevrimiçi /Online

Julia McReynolds-Pérez: Argentina’s Feminist Movement and the Legalization of Abortion / Arjantin'in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması Çevrimiçi /Online

Soru-Cevap/Q&A:18.00-18.15

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 19.11.2022 CUMARTESİ/SATURDAY

5.OTURUM/ 5th SESSION 09.00 – 10.15

Yönetici/Moderator: Elif Ergüne

Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği / Were We Equal? Gender Equalıty From Ancıent Greek To Modern State

Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği/ Are We Equal in Dispensing Justice? Equality Between Men and Women in Terms of the Profession of Judge

Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme/ Will We Be Equal in the Future? The Position of Women in the Face of Developing Technology: An Evaluation on Crimes Against Sexual Immunity in Online Games and the Concept of Consent

Soru-Cevap/Q&A:10.00-10.15

Ara/Break: 10.15 – 10.30

6.OTURUM/ 6th SESSION 10.30 – 12.10

Yönetici/Moderator: Derya Tekin

Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi/ Evaluation of Gender Gap in Crime and Female Criminality

Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı/ Intergenerational Transmission of Domestic Violence from an Equality Perspective

İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri/ Coping Processes of Women Victims of Domestic Violence

Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi/ Examination of Violence Against Women During the COVID-19 Pandemic in Turkey in terms of Routine Activities Theory

Soru-Cevap/Q&A:11.50-12.10

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY 20.11.2022 PAZAR / SUNDAY

Sinema Paneli Atlas Sineması 1948

DÖRDÜNCÜ GÜN/ FOURTH DAY 21.11.2022 PAZARTESİ/MONDAY

7.OTURUM/ 7th SESSION 09.00 – 10.15

Yönetici/Moderator: Buhari Çetinkaya

Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi/ Examination of the Intentional Killing Crime with the Motivation of Tradition in terms of Unjust Provocation in the Decisions of Şanlıurfa Assize Courts

Melike Sevim Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu / Obligations and Liability of the Administration Relating to Violence Against Women

Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu / The Problem Of Perceiving Unjust Provocation As An Example Of Gender Inequality İn The Willful Murder Against Women

Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15

Ara/Break 10.15 – 10.30

8.OTURUM/ 8th SESSION 10.30 – 11.45

Yönetici/Moderator: Selman Dursun

Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi / Examination of the Problems in Implementing Extenuating Circumstances in Crimes Against Women

Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Cezasızlık Sorunu / The Vıctım Rıghts And The Problem Of Impunıty From The Perspectıve Of Vıolence Agaınst Women And Dıscrımınatıon

Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu/ Gender-Based Violence and Problem of Impunity In the Context of State’s Positive Obligations

Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45

BEŞİNCİ GÜN/ FIFTH DAY 22.11.2022 SALI/TUESDAY

ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-13.00

Erasmus Students Panels / Blue Hall (M2)

Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka/Ömer Metehan Aynural

Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca/ Presentations by Erasmus Students - in German

Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler/ Comparative Examples from Turkish and German Criminal Law Legislation from the Perspective of Equality

9.OTURUM/9th SESSION 09.00-10.15

Yönetici/Moderator: Mehmet Maden

Abdullah Batuhan Baytaz: Örselenmiş Kadın Sendromunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi/ The Effect of Battered Woman Syndrome on Criminal Responsibility

Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma/ An Investigation on the Regulation on Postponement of the Execution of a Prison Sentence Due to Childbirth

Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması / Forced Sterılızatıon Of Women As A Type Of Intersectıonal Dıscrımınatıon

Soru-Cevap/Q&A: 10.00-10.15

Ara/Break: 10.15 – 10.30

10.OTURUM/10th SESSION 10.30-11.20

Yönetici/Moderator: Abdullah Batuhan Baytaz

Inês Fernandes Godinho: Female Genital Mutilation and European Identity: gender (in)equality? / Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: cinsiyet eşitliği?

Anu Sivaganesan: "Family has no Honour: Cultural Offense and Defence from a Legal Perspective" / "Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma

Soru-Cevap/Q&A: 11.10-11.20

Ara/Break: 11.20 – 11.30

11.OTURUM/11th SESSION 11.30-12.45

Yönetici/Moderator: Eylem Aksoy Retornaz

Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık / Unequal; Discrimination against Disabled Woman

Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı / The Right To Safe Abortion In Turkey In The Light Of ECHR and TCC Case-Law

Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj / Woman's Right to Abortion

Soru-Cevap/Q&A: 12.30-12.45

ALTINCI GÜN/ SIXTH DAY 23.11.2022 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

12. OTURUM/12th SESSION 09.00-10.15

Yönetici/Moderator: Özlem Yenerer Çakmut

Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme /An Assessment Regarding The Commiting the Crime Against Women As A Qualified Form In The Turkish Penal Code (Especially In The Context Of Law No. 7406)

Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri / Prosecutıon Ex Officio Of Crimes Committed Between Spouses And Its Effects On Criminal Proceedings In Context Of Domestic Violence

Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi / Evaluation of the Language Used in Judicial Decisions in Terms of Gender Equality

Soru-Cevap/Q&A: 10.00 – 10.15

Ara/Break 10.15 – 10.30

13. OTURUM/13th SESSION 10.30-11.45

Yönetici/Moderator: Arzu Arıdemir

Nil Karabağ: Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar/ The Consequences of Fault Principle Against Gender Equality in Contested Divorce Cases in the Light of the Fundamental Principles of European Family Law on Divorce and Post-Divorce Alimony Obligation (CEFL)

Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme/ Evaluation of Poverty Alimony in the Axis of Gender Equality and Positive Discrimination Concepts

Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri/ Marital Property Regimes in the Civil Code

Soru-Cevap/Q&A: 11.30 – 11.45

Ara/Break: 11.45-12.00

14.OTURUM/14th SESSION 12.00-13.15

Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi

Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme) / “Menstruation Leave” for Female Employees (An Evaluation from the Perspective of Equality)

Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi/ General Framework of Regulations on the Protection of Women in Working Life

Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi / The Impact of the Regulation Granting the Right to Severance Pay for Female Employees who Terminate their Employment Contract due to the Marriage on Women's Working Life

Soru-Cevap/Q&A: 13.00 – 13.15

Ara/Break: 13.15 – 13.30

PANEL 13.30-14.15

Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları/ Problems of Women Working in the Maritime Sector in terms of the Principle of Equality

Yönetici/Moderator: Çağlar Coşkunsu

Dilruba Söylemez

Nergiz Daşlıçay

15. OTURUM / 15th SESSION 14.15-15.30

Yönetici/Moderator: Seda Özmumcu

Ayşe Öncül: Different Approaches To Divorce By Gender In Early Rome: Ruga Case / Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası

Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler / The Issue of Whether Illegal Evidence Obtained by Spouses Can Be Used in Divorce Cases: Evaluations within the Scope of Equality of Parties Applicable in Civil Procedure Law

Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı / From The Perspectıve Of Gender Equalıty: Algorıthmıc Gender Dıscrımınatıon

Soru-Cevap/Q&A: 15.15-15.30

YEDİNCİ GÜN/ SEVENTH DAY 24.11.2022 PERŞEMBE/THURSDAY

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması

Place: Atatürk Cultural Center, Yeşilçam Cinema

08.45-09.00 Kayıt/Registration

16.OTURUM/16th SESSION 09.00-09.50

Yönetici/Moderator: Serdar Talas

Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol (Coercive Control) Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları / The Concept of Coercive Control as a Type of Domestic Violence and Its Reflections on Turkish Criminal Law

Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu/ Stalking Offense

Soru-Cevap/Q&A: 09.40-09.50

Ara/Break: 09.50-10.00

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 10.00-12.00

STUDENT CLUBS FILM ANALYSIS FORUM

Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü / Criminal Justice and Criminology Club

ILSA İstanbul / ILSA Istanbul

İÜHF Kadın Hakları Kulübü / IU Faculty of Law, Women’s Rights Club

İÜHF Sinema Kulübü / IU Faculty of Law, Cinema Club

Ara/ Break 10.45-11.00

KAPANIŞ SPEECHES /CLOSING SPEECHES

12.00-12.10 Adem Sözüer

-------------------------------------------------------------------------------------------

12. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ

AKADEMİK PROGRAM (ÇEVİRİSİZ, TÜRKÇE)

“EŞİTİZ!”

18-24 KASIM 2022

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SALONU

BİRİNCİ GÜN 18.11.2022 CUMA

KAYIT 08.00-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

09.00 – 09.20

Prof. Dr. Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı

Doç. Dr. Mehtap Demir Güven

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi Rektörü

AÇILIŞ PANELİ

09.20- 10.15

Yönetici: Bengi Semerci

Sahraa Karimi: Afganistan'da Kadınlar Afgan Kadınlar için Adalet

Ehlimana Memisevic: Savaş ve Soykırım Silahı Olarak Tecavüz: Doğu Bosna Kasabası Višegrad Örneği)

Nurdeniz Tuncer: Doğu’dan Batı’ya Kadın Erkek Eşitsizliği

Ara 10.15 – 10.30

AÇILIŞ KONFERANSI

Saadet Yüksel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı

Ara 10.30 – 10.45

1.OTURUM 10.45-12.00

Yönetici: Adem Sözüer

Gülay Arslan Öncü: Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık Vakalarında CEDAW: Bireysel Şikayet Başvuru ve Soruşturma Usulleri Bağlamında Bir Potansiyel ve Etkililik Değerlendirmesi

Volkan Aslan: İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararla İlgili Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi

Gökçeçiçek Ayata: Kadın Hareketinin Eşitlik Mücadelesi: İstanbul Sözleşmesi Davaları

Soru-Cevap: 11.45-12.00

Öğle Arası: 12.00 –13.30

2.OTURUM 13.30-14.45

Yönetici: Hüseyin Altaş

Muharrem Kılıç: Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü

Ayşe Özkan Duvan: Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Pozitif Ayrımcılık, Korumacı Hükümler ve Ters Ayrımcılık

Nuray Karaoğlu: Siyasette Kadın Temsilinin Eksikliği

Soru-Cevap: 14.30-14.45

Ara 14.45 – 15.00

3.OTURUM 15.00-16.15

Yönetici: Tuba Kelep Pekmez

Kanita Pruscanovic: Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanmasına Genel Bir Bakış

Zeljko Nikac-Branko Lestanin:Toplumda Eşitliğin İfadesi Olarak Sırbistan Cumhuriyeti Polisinde Kadın Çevrimiçi

Anna Maria Getôs-Kalac & Petra Sprem: Aile İçi Şiddet Vakalarına İlişkin Durum Tespiti Standardından “Osman Testi” - Daha Fazla Koruma Yanılsaması mı? Çevrimiçi

Soru-Cevap:16.00 - 16.15

Ara: 16.15 – 17.00

4.OTURUM 17.00-18.15

Yönetici: Volkan Aslan

Özlem Altıok: Eşitlik için Kadın Platformu, Zoom'dan Mahkeme Salonuna Türkiye ve İstanbul Sözleşmesi'ni Savunması Çevrimiçi

Rosalyn Park: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketi ve Kadınların İnsan Haklarına ve İstanbul Sözleşmesi'ne Tepkisi Çevrimiçi

Julia McReynolds-Pérez: Arjantin'in Feminist Hareketi ve Kürtajın Yasallaştırılması Çevrimiçi

Soru-Cevap: 18.00-18.15

İKİNCİ GÜN – 19.11.2022 CUMARTESİ

5.OTURUM 09.00 – 10.15

Yönetici: Elif Ergüne

Cansu Koç Başar: Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlet’e Cinsiyet Eşitliği

Pınar Bacaksız: Adalet Dağıtırken Eşit Miyiz? Hakimlik Mesleği Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği

Seda Yağmur Sümer: Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme

Soru-Cevap:10.00-10.15

Ara: 10.15 – 10.30

6.OTURUM 10.30 – 12.10

Yönetici: Derya Tekin

Buket Abanoz-Öztürk: Suçta Cinsiyet Farkı ve Kadın Suçluluğunun Kriminolojik Olarak Değerlendirilmesi

Arzu Erkan: Eşitlik Perspektifinden Aile İçin Şiddetin Nesillerarası Aktarımı

İrem Ünal: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Şiddetle Başa Çıkma Süreçleri

Ramazan Zeyrek: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadına Karşı Şiddetin Rutin Aktiviteler Teorisi Açısından İncelenmesi

Soru-Cevap:11.50-12.10

ÜÇÜNCÜ GÜN 20.11.2022 PAZAR

Sinema Paneli Atlas Sineması 1948

DÖRDÜNCÜ GÜN 21.11.2022 PAZARTESİ

7.OTURUM 09.00 – 10.15

Yönetici: Buhari Çetinkaya

Nesrin Yıldız: Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçunun Haksız Tahrik Açısından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemeleri Kararları Özelinde İncelenmesi

Melike Sevim Aynural: İdarenin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu

Recep Kahraman: Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrikin Cinsiyet Eşitsizliği Örneği Olarak Algılanması Sorunu

Soru-Cevap: 10.00 – 10.15

Ara: 10.15 – 10.30

8.OTURUM 10.30 – 11.45

Yönetici: Selman Dursun

Tülay Kitapçıoğlu-Yüksel: Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasındaki Problemlerin İncelenmesi

Selin Türkoğlu: Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Perspektifinden Cezasızlık Sorunu

Mualla Buket Soygüt: Devletin Pozitif Yükümlülüğü Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Cezasızlık Sorunu

Soru-Cevap: 11.30 – 11.45

BEŞİNCİ GÜN 22.11.2022 SALI

ERASMUS PANELLERİ Mavi Salon (M2) 09.00-13.00

Yöneticiler: Adem Sözüer /Muhammed Demirel/Rahime Erbaş/Sertaç Işıka/Ömer Metehan Aynural

Erasmus Öğrencilerinin Sunumları-Almanca

Eşitlik Perspektifinden Türk ve Alman Ceza Hukuku Mevzuatlarından Karşılaştırmalı Örnekler

9.OTURUM 09.00-10.15

Yönetici: Mehmet Maden

Abdullah Batuhan Baytaz: Örselenmiş Kadın Sendromunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Cafer Erdem Umudum: Hapis Cezasının İnfazının Doğum Nedeniyle Ertelenmesi Düzenlemesi Hakkında Bir Soruşturma

Begüm Nur Kalıpçıoğlu: Bir Çoklu Ayrımcılık Çeşidi Olarak Kadınların Zorla Kısırlaştırılması

Soru-Cevap: 10.00-10.15

Ara: 10.15 – 10.30

10.OTURUM 10.30-11.20

Yönetici: Abdullah Batuhan Baytaz

Inês Fernandes Godinho: Kadın Sünneti ve Avrupa Kimliği: cinsiyet eşitliği?

Anu Sivaganesan: "Ailenin Onuru Yok: Hukuki Perspektiften Kültürel Saldırı ve Savunma

Soru-Cevap: 11.10-11.20

Ara: 11.20 – 11.30

11.OTURUM 11.30-12.45

Yönetici: Eylem Aksoy Retornaz

Yasemin Işıktaç: Eşitsiz; Engelli Kadına Yönelik Ayrımcılık

Ülkü Olcay Uykun Altıntaş: AİHM ve Anayasal İçtihatlar Işığında Türkiye’de Güvenli Kürtaj Hakkı

Tuba Akçura Karaman: Kadının Bedeni Üzerinde Karar Verme Hakkı ve Kürtaj

Soru-Cevap: 12.30-12.45

ALTINCI GÜN 23.11.2022 ÇARŞAMBA

12. OTURUM 09.00-10.15

Yönetici: Özlem Yenerer Çakmut

Aras Türay: Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Kadına Karşı İşlenmesinin Nitelikli Hal Olarak Düzenlenmesine İlişkin Değerlendirme

Neslihan Can, Abdurrahman Burak Karahan: Aile İçi Şiddet Bağlamında Eşler Arasında İşlenen Suçların Resen Takibi ve Ceza Muhakemesine Etkileri

Özlem Yenerer Çakmut-Anıl Akyıldız: Yargı Kararlarında Kullanılan Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Değerlendirilmesi

Soru-Cevap: 10.00 – 10.15

Ara 10.15 – 10.30

13. OTURUM 10.30-11.45

Yönetici: Arzu Arıdemir

Nil Karabağ: Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar

Cansu Kaya-Kızılırmak: Yoksulluk Nafakası Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık Kavramları Ekseninde Değerlendirme

Nazan Moroğlu: Medeni Kanun’da Mal Rejimleri

Soru-Cevap: 11.30 – 11.45

Ara: 11.45-12.00

14.OTURUM 12.00-13.15

Yönetici/Moderator: Ömer Ekmekçi

Ayşe Ledün Akdeniz: Kadın Çalışanların “Menstrüasyon İzni” (Eşitlik Perspektifinden Bir Değerlendirme)

Hilal Yılmaz: Çalışma Hayatında Kadınların Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Genel Çerçevesi

Hazal Tolu: Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçilere Kıdem Tazminatı Hakkı Tanıyan Düzenlemenin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi

Soru-Cevap: 13.00 – 13.15

Ara: 13.15 – 13.30

PANEL 13.30-14.15

Eşitlik İlkesi Açısından Denizcilik Sektöründe Çalışan Kadınların Sorunları

Yönetici: Çağlar Coşkunsu

Dilruba Söylemez

Nergiz Daşlıçay

15. OTURUM14.15-15.30

Yönetici: Seda Özmumcu

Ayşe Öncül: Antik Roma’da Boşanmaya Cinsiyete göre Farklı Yaklaşımlar: Ruga Davası Ruga Davası

Serpil Işık: Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Tarafların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler

Seyran Gümüşoğlu-Zafer İçer: Kadın Erkek Eşitliği̇ Perspekti̇fi̇nden: Algori̇tmi̇k Ci̇nsi̇yet Ayrımcılığı

Soru-Cevap: 15.15-15.30

YEDİNCİ GÜN 24.11.2022 PERŞEMBE

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması

08.45-09.00 Kayıt

16.OTURUM 09.00-09.50

Yönetici: Serdar Talas

Büşra Erdem: Aile / İlişki İçi Şiddetin Bir Türü Olarak Zorlayıcı Kontrol Kavramı ve Türk Ceza Hukukuna Yansımaları

Büşra Demiral Bakırman: Israrlı Takip Suçu

Soru-Cevap: 09.40-09.50

Ara: 09.50-10.00

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FİLM ANALİZ FORUMU 10.00-12.00

Yöneticiler/Moderators: Adem Sözüer/Yağmur Altay/ Pınar Özcan

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü

İÜHF Kadın Hakları Kulübü

İÜHF Sinema Kulübü

Ara 10.45-11.00

KAPANIŞ

12.00-12.10 Adem Sözüer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endüstri Günleri ‘VisionIST’

19 KASIM / NOVEMBER 19th

Panel / Panel

Savaşların Yol Açtığı İnsan Hakları İhlallerinin Sinemada Belgelenmesi

The Cinematic Documentation of the Human Rights Violations Caused by Wars

Film Gösterimi Ardından / After the Film Screening

Saraybosna Safari / Sarajevo Safari

Konuşmacılar / Speakers

Can Candan - Yönetmen, Akademisyen / Director, Academician

Gözde Kural - Yönetmen / Director

Kanita Pruscanovic - Akademisyen / Lawyer (Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi- University of Sarajevo Faculty of Law)

Moderatör / Moderator

Prof. Dr. Adem Sözüer - Festival Başkanı / Festival President

ATLAS 1948 Sineması / ATLAS 1948 Cinema

Saat: 15.00 - 16.00

Dil: Türkçe / Turkish

20 KASIM / NOVEMBER 20th

Panel / Panel

Filmlerin Cinsiyet Eşitliği Üzerine Etkileri

The Impact of Films on Gender Equality

Film Gösterimi Ardından / After the Film Screening

Hayali Ülkem / My Imaginary Country

Konuşmacılar / Speakers

Kıvılcım Akay - Yönetmen, Görsel Sanatçı / Filmmaker, Visual Artist

Hülya Gülbahar - İnsan Hakları Aktivisti / Human Right Activist

Ceylan Özgün Özçelik - Yönetmen / Director

Moderatör / Moderator

Bengi Semerci Festival Direktörü / Festival Director

ATLAS 1948 Sineması / ATLAS 1948 Cinema

Saat: 15.00 - 16.00

Dil: Türkçe / Turkish

21 KASIM / NOVEMBER 21st

Atölye / Workshop

İlk Filmimi Nasıl Finanse Ederim?

How do I Finance My First Film?

Konuşmacı / Speaker

Zeynep Atakan - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 13.00 - 14.00

Dil: Türkçe / Turkish

Atölye / Workshop

Film Finansmanında Algoritmanın Önemi

The Importance of an Algorithm in Financing a Film

Konuşmacı / Speaker

Zeynep Atakan - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 14.30 - 15.30

Dil: Türkçe / Turkish

Panel / Panel

Sinema Sektöründe Cinsiyet Eşitliği

Gender Equality in Cinema Industry

Konuşmacılar / Speakers

Ece Dizdar - Oyuncular Sendikası / Actors’ Union Of Turkey

Damla Kırkalı - Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programı Çalışanları Sendikası / Cinema & Broadcasting Workers' Union of Turkey

Roland Kuhne-Wanka - / Film ve Alman Aktörler Derneği (IDS) yönetim kurulu üyesi / Film and a board member of the German Actors Association (IDS)

Moderatör / Moderator

Bengi Semerci - Festival Direktörü / Festival Director

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 16.00 - 17.30

Dil: Türkçe / Turkish

Ustalık Sınıfı / Masterclass

Konuşmacı / Speaker

Serra Yılmaz - Oyuncu / Actress

Moderatör / Moderator

Bengi Semerci - Festival Direktörü / Festival Director

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 18.00 - 19.00

Dil: Türkçe / Turkish

22 KASIM / NOVEMBER 22nd

Atölye / Workshop

Fikri Filme Dönüştürmek

Transforming an Idea into a Film

Konuşmacılar / Speakers

Müge Özen - Yapımcı / Producer

Ali Vatansever - Yönetmen / Director

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 13.00 - 14.00

Dil: Türkçe / Turkish

Atölye / Workshop

Pitching Performansı

Performing a Pitching

Konuşmacı / Speaker

Maxine Williamson - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 14.30 - 15.30

Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.

Panel / Panel

Dijital Platformlar ve Sinemanın Geleceği

Digital Platforms and the Future of Cinema

Konuşmacılar / Speakers:

Salih Aksu - GAIN Medya / GAIN Media

Işıl Göreci - GAIN Medya / GAIN Media

Charles Okpaleke - Yapımcı / Producer

Ceyhun Tuzcu - İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü / General Manager of Istanbul Museum of Cinema

Moderatör / Moderator

Müge Özen - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 16.00 - 17.30

Dil: Türkçe / Turkish

Ustalık Sınıfı / Masterclass

Konuşmacı / Speaker

Benedek Fliegauf - Yönetmen / Director

Moderatör / Moderator

İpek Erden - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 18.00 - 19.00

Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.

23 KASIM / NOVEMBER 23rd

Atölye / Workshop

Kısa Filmimi Nasıl Çekerim?

How Do I Shoot My Short Film?

Konuşmacı / Speaker

Onur Güler - Yönetmen / Director

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 13.00 - 14.00

Dil: Türkçe / Turkish

Atölye / Workshop

"Yeşil Film" Nedir?

What is "Green Film Making"?

Konuşmacılar / Speakers

Serpil Altın - Yönetmen, Yapımcı, Senarist / Director, Producer, Scriptwriter

Korhan Uğur - Yapımcı, Senarist / Producer, Scriptwriter

Selen Öztürk - Oyuncu / Actress

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 14.30 - 15.30

Dil: Türkçe / Turkish

Atölye / Workshop

Kısadan Uzuna Yolculuk

A Journey From Short to Feature

Konuşmacılar / Speakers:

İpek Erden - Yapımcı / Producer

Barış Fert - Yönetmen / Director

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 16.00 - 17.30

Dil: Türkçe / Turkish

Ustalık Sınıfı / Masterclass

Konuşmacı / Speaker

Sahraa Karimi - Yönetmen, Senarist / Director, Scriptwriter

Moderatör / Moderator

İpek Erden - Yapımcı / Producer

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 18.00 - 19.00

Dil: İngilizce - English / *Simultane tercüme yapılacaktır.

24 KASIM / NOVEMBER 24th

Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu

Student Clubs Film Analysis Forum

Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü / Criminal Justice and Criminology Club

ILSA İstanbul / ILSA Istanbul

İÜHF Kadın Hakları Kulübü / IU Faculty of Law, Women’s Rights Club

İÜHF Sinema Kulübü / IU Faculty of Law, Cinema Club

Moderatörler / Moderators

Adem Sözüer - Yağmur Altay - Pınar Özcan

AKM Yeşilçam Sineması / AKM Yeşilçam Cinema

Saat: 10.00 - 12.00

Dil: Türkçe / Turkish