‘13. Kat’ resim sergisi açıldı

Emekli resim öğretmeni olup, 10. kişisel resim sergisiyle Maltepeli sanatseverler ile buluşan Cemil Cahit Yurtseven 13 rakamının kimi inanışlarda uğursuzluk olarak kabul edildiğini kimi toplumlarda ise uğuruna inanıldığını ifade ederek “Biz 13 rakamını uğurlu olarak görüp sergimize ismini verdik. Resimlerimiz zamansız anların sonsuzluğa açılan penceresi.

Değişmeyen tek şey andan öte zamanın tılsımı, keşfi ve büyülü anların imgesel ve düşsel olarak izleyiciyle bütünleşmesidir.” diye konuştu.

KADIN PORTRELERİNE YER VERDİ

Ayşegül Bengü İşcan ise bu sergide daha çok tuval üzerine yağlı boya tekniğine yer verdiğini belirterek “Figür ve imgesel duyguları birleştirerek anın her rengini tuvalime yansıttım. Kadın temalı portre çalışmalarıma yer verdim.” dedi. İşcan ve Yurtseven’in sergisi 20 Mayıs’a dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.