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17. Geleceğin sinemasında yerinizi alın 

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Geleceğin Sineması”na başvurular başladı.

17 Ocak 2020 Cuma 11:10
17. Geleceğin sinemasında yerinizi alın 

17. Geleceğin sinemasında yerinizi alın 


Sinema öğrencilerinin iyi bir kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması”na başvurular başladı.

Öğrencilerin senaryolarını filme dönüştürmeleri için gerekli desteği sunarak hayallerini özgürce gerçekleştirmelerine imkân sağlamayı amaçlayan “Geleceğin Sineması” bu yıl 17’nci kez gerçekleştiriliyor. “Geleceğin Sineması” ile hayata geçen filmlerden birçoğu gerek Türkiye’de gerekse de uluslararası festivallerde birçok festivalden ödüllerle dönerek bu konuda yaptığı çalışmaların karşılığını alabilmiş nadir festivallerden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 10 projeye 6 bin TL maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları geleceginsinemasi.tursak.org.tr adresindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için son tarih 9 Mart 2020 olup, yarışma Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan tüm sinema ve medya bölümlerinin öğrencilerine açıktır.

Geleneksel olarak 17 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” bir yandan Türk sinemasının geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Anahtar Kelimeler:
17. Geleceğin SinemasıTÜRSAK
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