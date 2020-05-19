Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek bir araya gelen 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün “Zemine Çizilen En Büyük Resmi” ile dünya rekorunun sahibi oldu.

19 Mayıs 2020 Salı 16:28
19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru

19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru


Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 4 günlük bir emeğin sonucu ortaya konan dünyanın en büyük zemine çizilen resmi hakkında şunları söyledi: “Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız.”

Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hem renkli hem gururlu hem de coşkulu bir etkinliğe imza attı. Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs’ı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyen gençlerin “Zemine Çizilen En Büyük Resim” kategorisinde aldığı dünya rekoruyla bir arada kutladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasının söyleminin bir araya getirildiği resim, 15 bin 130 metrekarelik alanda, 4 günlük bir emek sonucu oluşturuldu.

“Tuzla Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız”

Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen törende “Zemine Çizilen En Büyük Resim” rekorunun sertifikası Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya takdim edildi. Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, “Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gençlere armağanı olan bu anlamlı günde, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek harekete geçen Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız. Salgın globalken mücadelemiz ulusal zeminde, her kesimden insanın küçük büyük destekleri sürerken biz de her aşamada bu mücadeleye omuz vermeye,vatandaşlarımızın bu zor günlerde moral ve motivasyonunu arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın dört bir tarafındaki gençlik adına kırılan rekor

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da 19 Mayıs ruhunu yaşatan bu rekoru dünyanın dört bir tarafındaki gençlik adına kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bu anlamlı çalışma için Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor
10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor
10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor
Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu
Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu
Taner Ölmez’den Canlı Yayında Zeki Müren Şarkısı!
Taner Ölmez’den Canlı Yayında Zeki Müren Şarkısı!
Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor
Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor
Yavaşla | Keşfet | Hz.Yusuf'un hikayesi bize ne söyler?
Yavaşla | Keşfet | Hz.Yusuf'un hikayesi bize ne söyler?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim