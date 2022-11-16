1907 Fenerbahçe Derneği'nden 30'uncu yıla özel konser
1992 yılında Fenerbahçe ve Türk sporununun gelişmesi için bir çok projeyi hayata geçiren veya destek olan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını çok özel bir konser ile kutluyor. 24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel yapacak.
24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek özel konserde izleyiciler sürpriz anlara şahit olacak.