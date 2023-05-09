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1923 Müzikali | Büyük Destan'ın 100. yılı anısına dev gösteri

Öncesi ve sonrası ile Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın destansı olaylarını müzikal oyunlarla sahneleyen 

09 Mayıs 2023 Salı 13:57
1923 Müzikali | Büyük Destan'ın 100. yılı anısına dev gösteri

1923 Müzikali | Büyük Destan'ın 100. yılı anısına dev gösteri

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen “1923” müzikali sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla sahneye konan ve hazırlıkları 18 ay süren müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek olan “1923” müzikali Nisan ayında gerçekleştirdiği prömiyer ve ilk gösterimlerin ardından, 23-24 Mayıs ve 19-20 Haziran tarihlerinde tekrar sahnede olacak.

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan “1923” müzikali 23 Nisan’da gerçekleştirdiği prömiyer ve ilk gösterimlerin ardından büyük bir heyecanla 23-24 Mayıs ile 19-20 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“1923” müzikali izleyicileri Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkarırken, yeni kuşaklara Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini ve değerini en etkili şekilde anlatıyor. Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini taşıyan müzikal, aynı zamanda Zorlu PSM’nin tüm teknik alt yapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu.

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren hikayesi anlatılıyor. 

1923 müzikal biletleri Passo ve Biletix’te satışta! 

Anahtar Kelimeler:
1923Müzikal
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