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2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru

Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’na rekor sayıda başvuru yapıldı. 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalin Kısa Film Yarışması’na 474 film başvurdu. 

07 Temmuz 2023 Cuma 18:41
2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru

2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru

Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurul üyeleri yönetmen Ceren Şahan, yönetmen Gültekin Bayır ve görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan; başvuran 474 filmden, yarışma kurallarına uyan 389 filmi değerlendirmeye aldı. Değerlendirilen filmler arasında 248 kurmaca, 63 deneysel, 59 belgesel, 15 canlandırma, 2 müzik video, 1 kamu spotu ve 1 reklam filmi yer aldı. 

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen filmler; ana jüri tarafından izlenecek. Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, Türk Sineması’nın efsane ismi Hale Soygazi başkanlığında, yönetmen, yapımcı ve yazar Ezel Akay, oyuncu Güven Kıraç, yazar ve yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp ve görüntü yönetmeni ve yapımcı Eyüp Boz gibi güçlü isimlerden jüri belirleyecek.

Vigor Kültür Sanat organizasyonunda düzenlenen festivaldeki jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler ise birbirinden büyük ödüller kazanacak. Yarışmada dereceye girenler için 1.lik Ödülü 25.000 TL, 2.lik Ödülü 20.000 TL, 3.lük Ödülü 15.000 TL, 4. Mansiyon Ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi. 

Anahtar Kelimeler:
GemlikGemlik Film Festivali
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