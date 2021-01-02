2021'de neler olacak | ScienceUp 2021 Ocak sayısı yayınlandı

Tünelin ucu aşı sayesinde göründü. Peki tünelden çıkışta neler olacak, eski ‘biz’i bulabilecek miyiz? Ekonomiler, sağlık sistemleri, toplum dinamikleri nasıl etkilenecek? 2021 nasıl geçecek? Dünya nasıl bir yer olacak? Bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp yılın ilk sayısında yeni yıla yönelik öngörüler ve senaryoları masaya yatırdı.

Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUp, 1 Ocak’da yayımlanan yeni sayısında yine iddialı soru ve konulara imza atıyor.

Bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUp, Ocak ayı sayısında makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat gibi pek çok alanda okuyucusuna yine geniş bir yelpazeden sesleniyor.

ScienceUp’ın bu ayki kapak başlığı: “NELER OLACAK?…” 2020 her açıdan çok zor bir yıl oldu. Kapalı kapılar arkasında dışarıdaki felaketten korunmak için kedimizi saklama çalışırken ekonomiler, politikalar, sistemler tarihin en büyük savaşlarından birini verdi. Peki 2021 nasıl geçecek? Dünya nasıl bir yer olacak?

Aşı ile COVID-19’dün çıkış yolu gözüktü. Peki sağlık sistemini neler bekliyor? Yorgun düşen sağlık çalışanlarına ne olacak? Sistem, bu yükü daha ne kadar kaldırabilir? Bu sorulara Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2018-2020 Dönemi Başkanı COVİD-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman verdi.

Ekonomiler nasıl etkilenecek? Devlet müdahaleleri işe yarayacak mı? “Tüketici almasın, biriktirsin ama üretici durmasın, satsın” ikilemi nasıl çözülecek? Ekonomist, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan anlattı.

Kaygı ve depresyon arttı. Belirsizlik sürdükçe travmanın etkisi artacak. Peki toplumlar kendilerini nasıl korumalı? Tünelin ucunda ne gözüküyor? Tünelden çıktığımızda hala eski biz mi olacağız? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi iktisat Sosyolojisi Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt yapılan araştırmalar ışığında toplumla ayna tuttu.

Uluslararası arenada neler oluyor? ABD seçimlerinin ardından Türkiye ile ilişkiler nasıl etkilenecek? S-400’den Kıbrıs’a, Rusya’dan NATO’ya bölgenin hassas dengelerini Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ScienceUp’a yazdı.

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ScienceUp’un bu ayki sayısından bazı diğer konu başlıkları ise şöyle:

ANNE KARNINDA YAPAY ZEKA: Anne karnındaki bebeğe müdahale anlamına gelen fetal cerrahi tıpta üzerinde en çok çalışılan alanlardan biri. Sistemde nihai hedef bebeğin anne karnındayken tüm sağlık sorunlarını tespit ve tedavi edebilmek. Sağlık gazetecisi Ayşegül Aydoğan Atakan, geliştirdiği yapay zeka programıyla adından söz etiren Doç. Dr. Emrah Aydın ile konuştu

GEZEGENİ SERİN TUTMALI: Dünyanı ortalama sıcaklığı 2090 yılına kadar tahmini 4,5 derece artmış olacak. Bu, inanılması güç doğa olayları ve tek damla suyun bile kalmayacağı bir gezegen anlamına mı geliyor? Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Dünya’nın yaşadığı sıcaklık trendini ScienceUp’a yazdı.

EĞİTİMDE “SES” VE BİLSEM’LER: BİLSEM (Bilim Sanat Merkezleri) ilkokul 1. sınıftan itibaren yetenekleri keşfedilmiş çocukları bilim ve sanat alanında eğitim veriyor. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken BİLSEM’lerin işlevi ve önemini ScienceUp için yazdı.

BİZ DE VARIZ: Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin yüzme sporunda başarılı olamamasının nedeni ne? Hatta yüzme bilenlerin sayısının bile bu kadar az olması neyle açıklanabilir? Uluslararası Yüzme Ligi’nde tarihin en iyi ikinci derecesini yapan Emre Sakçı’yla birlikte bu sorulara Spor gazetecisi Bülent Tuncay yanıt aradı.

METABOLİZMAN NEYSE, SEN O’SUN: Metabolizma ve Endokrin Uzmanı, "Metabolik Kişilik” kitabını yazarı Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer, kişiliğimiz ile sıkı ilişkili olan metabolik sistemlerin tarzımızı ve kaderimizi nasıl belirlediğini Meltem Acar Yücesoy’ anlattı.

EV OLSUN AKILLI OLSUN: Eskiden Türk filmlerinde “Pembe panjurlu ev” hayali çok yaygındı. Bir kuşak da bahçeli, kiremit çatılı, verandalı evlerin hayali ile yaşadı. Z kuşağının hayallerini ise “akıllı evler” süslüyor. Peki akıllı evlerin özellikleri neler?

DARWİN’İN DEFTERLERİNİ KİM ÇALDI: Dünyaca ünlü İngiliz doğa bilimci Charles Darwin’in çok değerli iki defterinin kütüphaneden çalındığı 20 yıl sonra anlaşıldı. Ünlü bilim adamları ve edebiyatçıların koleksiyoncuların ilgileri nedeniyle defterleri ve ilk basım kitapları hırsızların hedefi haline geldi.

GÜNEŞİN MİMARİSİ: Ekosistemin temel enrji kaynağı olan Güneş’in önemi, küresel ısınmayla birlikte giderek artıyor. Pek çok ülke, güneş enerjisinin kullanımını arttırmak için adeta yarışa girdi. Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Shahryar Habibi ScienceUp’ın sorularını yanıtladı.

KARADENİZ’İN BÜYÜLÜ DAĞI: KARÇAL: Artvin il sınırlarında kalan Karçal Dağları Borçka ve Şavşat ilçelerini birbirinden ayırıyor. Muhammed Kösen Karçal Dağları’nın kışın kar yağışı sonrası doğal güzellikleriyle ScienceUp için fotoğrafladı ve yazdı.

HEPSİ ÇOK YAKINDA: 2020’de bilimsel gelişmeler durmadı. Pek çok, yeni keşif, buluş, yenilik ortaya çıktı. Peki gelecek yıllarda hangi bilimsel gelişmeler bizi bekliyor? Öngörüler ve beklentiler neler?

1 LİTRE OKSİJEN Mİ, 1 GRAM ALTIN MI: Pandemi, insanın gerçek ihtiyaçları ile “olması gerektiği” öne sürülen ihtiyaçlarını kıyaslaması için bir ortam sundu. Hastalandığınızda ciğerlerinize çekeceğiniz bir nefesin yada temiz 1 litre oksijen içeren havanın kıymetinin yüzlerce kilo altından çok daha fazla olabileceğini gösterdi. Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli ScienceUp için yazdı.

TARİHİN KOKUSU: Geçmişi koklamak mümkün mü? Leonardo Vinci’nin Mona Lisa tablosundaki sahnenin kokusunu duymak ister misiniz? Koku Mirası Ansiklopedisi çalışmalarıyla bu soruların yanıtı ortaya çıkacak?

CARETTA CARETTA YILI: Pandemi, insanoğlunun yaşamını olumsuz etkilerken doğa ve yaban hayatında olumlu gelişmelere yol açtı. İnsanlar gelmeyince boş kalan Akdeniz sahillerinde caretta caretta yavrularının sayısı arttı.

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HAKKINDA…

Aylık bilim kültür ve düşünce dergisi ScienceUp, dergilik uygulamalarında, online (çevrimiçi) platformlarda, dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı global indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi ve Karton Media’ya ait. Derginin Yayın Yönetmenliğini Dr. Şükran Pakkan yapıyor.