23 Nisan’da Unutulmaz Çocuk Şarkıları Çocuklara Hediye!



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile “Muammer Sun - Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları” albümü yayınlandı.



Beste ve sözleri Muammer Sun’a ait olan ve Türkiye’de 1970’li yıllardan bu yana bilinen, yediden yetmişe herkesin hafızasında iz bırakmış 23 çocuk şarkısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çocuklara hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. ve Median Müzik Edisyon işbirliğiyle hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtımı yapılacak olan albüm, Gloss Müzik etiketiyle tüm dünyada dijital satış platformlarında da yayınlanacak.



Türk müzik yaşamının önemli yapı taşlarından, değerli besteci Muammer Sun’un yediden yetmişe herkesin hafızasında iz bırakmış çocuk şarkılarından oluşan “Muammer Sun-Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları” albümü, Gloss Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!



Albümde Şef Ahter Destan yönetimindeki Devlet Çocuk Korosu tarafından seslendirilen “Pazara Gidelim”, “Annemize Türkü”, “Küçük Kardeş”, “İyilik Yap”, “Müzik Bizimle”, “İnatçı Keçi”, “Annem Beni Uyutur”, “Okula Başladık”, “Yeni Yıl, Yeni Yaş Türküsü”, “Cik Cik Mini Mini Kuş”, “Yüreğimde Annem”, “Tik Tak Saat”, “Gel Bize Katıl Bize”, “Koş Koş Koş Atlıkarınca”, “Minicik Bir Tavşan”, “Vu Vu Vu Kar Yağıyor”, “Biz Şen Gemicileriz”, “Gel Arkadaş Olalım”, “Yağmur Türküsü”, “Ağaç Türküsü”, “Gezsem Anadolu’yu”, “Biz Atatürk Gençleriyiz” adlı eserler yer alıyor.



“Ülkeme borcumu bu yolla ödüyorum”

Besteleri, eğitimci kimliği ve kitaplarıyla Türkiye’nin müzikal yaşamının çağdaş bir düzeye ulaşmasına önemli katkılarda bulunan Muammer Sun’un albümleri, Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde kurulduğu toprakların kültüründen besleniyor.



Muammer Sun, müziğinin genel çizgisini “olabildiğince yalın, Anadolu toprağına dayalı müzikler”

olarak tanımlıyor, “ben öncelikle Türkiye toplumu için besteliyorum, mümkün olduğu kadar çok insan dinlesin diye yazıyorum” diye de ekliyor.



Besteci kimliğinin yanı sıra eğitimci kimliği ile de Türkiye müzik tarihine yön veren isimlerden olan

Sun, 1968 yılından itibaren ilkokul müzik dersi eğitim programının hazırlanmasına, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönergesi’nin çıkarılmasına katkıda bulunmuş; 160’ı aşkın Çocuk ve Gençlik Korosu’nun kuruluşu çalışmalarında yer almıştı. Sun ayrıca müzik öğretmenlerine yönelik pek çok çalışmanın da öncüleri arasındaydı.



Eğitim müziği alanında, çocuklar ve gençler için yüzden çok Piyano Eşlikli okul şarkısı, marş, türkü, kanon, çoksesli koro parçası besteleyen Sun’un besteleri, TRT yayınları arasında yer aldı. Çocuklar ve gençler için birçok şarkı kitabı ve türkü seçkileri yayınlayan Sun’un bestelerinden 70’i Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı Demeti adıyla kitaplaştırıldı.

Sun, çocuk şarkılarına verdiği önemi, öğrencilerine şöyle anlatıyordu:

“Ben bir çocuk şarkısı yazarken bile kolay yazamam, öyle bir şarkı yazmalıyım ki değerli meslektaşım İlhan Baran beğensin, söyleyen çocuklar sevsin, öğretmen kolaylıkla öğretebilsin. Yüzlerce çocuk şarkısı yazmama rağmen, her yeni şarkı yazışımda çok çalışırım, onlarca müsvette yaparım. İşte ben bu kadar titiz müzik yazdığım için şarkılarım sevilir ve çok söylenir. Kolay anlaşılabilmek için çok çalışmak gerek.”



Muammer Sun kimdir?

1932’de Ankara’da doğdu. 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu.

Konservatuarda öteki konuların yanı sıra Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve

orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; özel olarak da Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı. 1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Sun aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı. İzmir Devlet Konservatuarı’nda, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda akademisyen olarak görev yaptı. Öğrenciler yetiştirdi. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. Türk müziğinin hem halk, hem de geleneksel kaynaklarından esinlenen ve Kemal İlerici’nin armoni sistemi ile yazan Sun, bale müzikleri, orkestra eserleri, oda müziği ve piyano parçaları, sahne müzikleri, piyano ya da orkestra eşlikli şan parçaları, müzikli çocuk oyunları, koro ve soprano için Beş Parça gibi eserler besteledi. Muammer Sun ayrıca Türk müzik eğitimi konusunda pek çok çalışma yapmış, kitaplar yazmıştır. Muammer Sun, 2004 yılında kurduğu Sun Yayınevi’nden müzik eğitimi ve müzikolojiyle ilgili kitaplar yayımlamaktadır.