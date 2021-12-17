3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Başladı!

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Hamdi Zafer, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk festivalin açılışında Serkan Çağrı’yı yalnız bırakmadı.

Akademisyen ressam Şaban Tuncer’in “Yerden Göğe” isimli Resim Sergisi’yle başlayan festivalde TRAKSEV Başkanı ve ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı katılımlarından ötürü herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. “Trakya’da doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak her zaman müzisyen kimliğimle bölgemizin tanıtılmasına elimden geldiğince katkı sağlamaya çalıştım.

İlhamımı borçlu olduğum Trakya’mız için başında bulunduğum TRAKSEV ile çalışmalarımızı her geçen gün daha da derinleştirmeye ve güçlendirmeye çaba gösteriyoruz. Vakfımız, kültür sanat çalışmalarının yanı sıra toplumsal ve sosyal ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda da bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pandemi süresince müzisyenlere destek amaçlı başlattığı “Müzik Susmasın” projesinin yürütülmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle kayıt dışı müzisyenlerin tespit edilmesi ve destekten faydalanabilmesi için yürütülen çalışmada Türkiye genelinde 46 bin müzisyene ulaşılmıştır. Bu yıl 3.sünü gerçekleştirmekte olduğumuz Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nde desteklerini bizden esirgemeyen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Edirne Belediyesi’ne, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Trakya Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Serkan Çağrı’nın konuşmasından sonra sahneye çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan “Kendisi büyük kısmını üstlenerek çok küçük desteklerle 3. Balkan Müzik Festivali’ni yapıyor. Bence sanatçı bu. Sanatçı doğası gereği toplumu ileriye taşımaya çalışır. Ben bu yüzden Serkan Çağrı’ya büyük bir alkış istiyorum.

İçinde Balkan, Trakya ve özelde de Edirne olan her projede olduğumuz gibi bu projede de varız. Sonuna kadar Serkan Çağrı’nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Edirne Valisi Ekrem Canalp’in yerine vekâleten katılım sağlayan Vali Yardımcısı Yusuf Güler “Pandemi sonrası ihtiyacımız olan güzel bir etkinlik içerisindeyiz. Sanatını toplum için ortaya koyan, toplumun hiçbir zaman gerisinde olmayan toplumla beraber toplumsal gelişimi hedefleyen bir sanatçı olarak tanıdım Serkan Bey’i, kurmuş olduğu TRAKSEV ile birlikte emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şaban Tuncer’in “Yerden Göğe” isimli Resim Sergisi’ni gezen katılımcılar akabinde ülkemizin başarılı caz sanatçılarından ve en önemli müzisyenlerinden Anıl Şallıel & 166 Days Balkan Jazz Project Konseri’ne katılım sağlandı. Dünyanın farklı ülkelerinden ezgiler taşıyarak konsept bir albüm yapan Anıl Şallıel, 166 Days projesiyle sahne aldı. Kendisine ülkemizin önde gelen müzisyenlerinden Tolga Erzurumlu ve Mehmet Özen eşlik ettiği konserde Duygu Tarhan ve Tamer Karaoğlu konuk sanatçı olarak katıldı.

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali 19 Aralık tarihine kadar Edirne’de müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.