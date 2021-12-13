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3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Edirne'de başlıyor

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 16-19 Aralık tarihlerinde Edirne’de!

13 Aralık 2021 Pazartesi 21:51
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Edirne'de başlıyor

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Edirne'de başlıyor

Trakya’daki sosyo-kültürel yapının tanıtımını sağlayarak, kültürel ve tarihi değerleri tüm dünyaya duyurmak hedefiyle yola çıkan Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 16-19 Aralık tarihlerinde Edirne’de!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi’nin desteği ile TRAKSEV tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali 16-19 Aralık tarihlerinde Edirne’de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

FESTİVAL, TARİHİ EDİRNE SİNAGOGU’NDA BAŞLIYOR…

Birçok kültüre ev sahipliği yapan, köklü tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin destinasyon noktalarından ve Avrupa’nın üçüncü büyük sinagogu olan tarihi Edirne Büyük Sinagogu’nda açılışı gerçekleşecek olan 3.Uluslararası Balkan Müzik Festivali, akademisyen ve ressam Şaban Tuncer’in resim sergisi ile kapılarını açıyor. Şaban Tuncer’in resimleri Festivale özel bir seçkiden oluşuyor.

Balkan müziğinin birçok farklı tarzda kullanımını müzikseverlere aktaran Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin açılış konseri Balkan cazıyla başlıyor. Ülkemizin en önemli saksafon sanatçılarından Anıl Şallıel & 166 Days’in Balkan Caz Projesi 16 Aralık günü Edirne Büyük Sinagogu’nda.

İNCESAZ KONSERİ İLK KEZ EDİRNE’DE…

Baba Evi, Deli Yürek, İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi dizileri nahif müzikleriyle hatıralara kazıyan ve Edirne’de ilk kez konser verecek olan İstanbul müziğinin önde gelen temsilcilerinden “İncesaz” grubu hem kendilerine ait besteleri hem de herkesin sevdiği eserleri ile Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında 17 Aralık günü Edirne Büyük Sinagogu’nda sahne alacak.

ÖYKÜ GÜRMAN’DAN FESTİVALE ÖZEL KONSER…

Olağanüstü sesi ve başarılı yorumuyla türkülerden dünya müziklerine kadar birçok eseri ustalıkla seslendiren ülkemizin önde gelen kadın seslerinden Öykü Gürman, Uluslararası Balkan Müzik Festivali için özel olarak hazırladığı repertuar ile 18 Aralık günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

BALKAN MÜZİĞİNİN ÜLKEMİZDEKİ EN ÜNLÜ TEMSİLCİLERİ CANDAN ERÇETİN VE SERKAN ÇAĞRI İLK KEZ AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR.

Arnavut ve Makedon kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve genç yaşlarda ülkemizi yurt dışında temsil eden, pop müziğin yanı sıra Rumeli ve Balkan müziğini de ustalıkla yorumlayan Candan Erçetin ve yine ülkemizin dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, şef Orhan Şallıel ve Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile beraber 19 Aralık günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde katılımcılara unutulmaz bir konser sunacak.

FESTİVAL TAKVİMİ

Şaban Tuncer Resim Sergisi 

16 Aralık 2021

18:00

Edirne Büyük Sinagogu

Anıl Şallıel & 166 Days Balkan Jazz Project

16 Aralık 2021

19:00

Edirne Büyük Sinagogu

İncesaz

17 Aralık 2021

20:00

Edirne Büyük Sinagogu

Öykü Gürman

18 Aralık 2021

20:00

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi

Candan Erçetin & Serkan Çağrı & Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası

Şef: Orhan Şallıel

19 Aralık 2021

20:00

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi

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3. Uluslararası Balkan Müzik FestivaliTRAKSEV
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