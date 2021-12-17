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3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali | Edirne'den İncesaz Geçti!

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında Edirne’deki ilk konserini veren İncesaz, Edirne Büyük Sinagogu’nda yüzlerce kişinin katılımıyla muhteşem bir konser verdi.

17 Aralık 2021 Cuma 23:22
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali | Edirne'den İncesaz Geçti!

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali | Edirne'den İncesaz Geçti!

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin ikinci gününde İncesaz sahne aldı. Grubun kadın solisti Ezgi Köker, sahneye Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’ün takdim ettiği Edirne kırmızısı şal ile çıktı. Bora Eyüboğlu, konuşmasında “İncesaz, şarkılarıyla Edirne’den Ardahan’a ulaşmaya çalışıyor. Bugün burada, böyle bir ortamda olmak çok güzel. Müziğin birleştirici gücünü bu akşam daha yoğun hissediyoruz. İyi ki geldiniz” dedi.

Konser salonunu tamamen dolduran yüzlerce Edirneli müzikseverlerle beraber “Bir Çapkına Yangınım”, “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Çok Aşığın Var” ve “Fikrimin İnce Gülü” gibi sevilen eserleri seslendiren İncesaz, içinde bulundukları Edirne Büyük Sinagogu’nda olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek Sinagog’un restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti ve “kapı açıldığında üzerimize tarih akıyor gibi hissediyoruz” dedi.

Edirne’de ilk defa konser veren grup 3.Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nde kendilerine yer verdiği için eski dostları ve Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı’ya teşekkür ettiler. Kendisiyle geçmişe dayalı bir dostlukları olduğunu ve birçok dizi müziğinde beraber çalıştıklarını da ifade ettiler. Konser sonunda TRAKSEV başkanı Serkan Çağrı, İncesaz grubuna katılımlarından ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti.

3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali 19 Aralık’a kadar Edirneli müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
3. Uluslararası Balkan Müzik FestivaliInce Saz
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