300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden





İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün “Bursiyer Konuşmaları”, araştırmacıları çevirimiçi ortamda ağırlamaya devam ediyor. Konuşma dizisinin ikinci etkinliğinde Sinem Erdoğan İşkorkutan, Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet edilmesi sebebiyle 1720 yılında düzenlenen görkemli şenliği, sûrnâmelerdeki betimlemeler üzerinden inceleyecek. Etkinlik, 14 Mayıs Perşembe günü Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.



İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunan akademik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor. Enstitü’nün burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar ayrıca, bu yıl başlatılan “Bursiyer Konuşmaları” ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkânı buluyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arka Oda’da gerçekleşen ilk etkinliğin ardından konuşmalar, pandemi dönemi süresince çevirimiçi olarak yapılacak. Bursiyer Konuşmaları’nın ikincisi, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi bölümünde tamamlayan Sinem Erdoğan İşkorkutan’ın katılımıyla gerçekleşecek. 1720 yılının sonbaharında III. Ahmed’in dört oğlunun sünnet edilmesi sebebiyle, İstanbul’da üç hafta boyunca devam eden görkemli şenliğin ele alınacağı konuşma, dinleyicileri bundan 300 yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Bir Osmanlı şenliğinin anatomisi

2020-2021 Burs Başvuruları devam ediyor

Osmanlı sarayı tarafından düzenlenen şenlik vesilesiyle binlerce şehirli çocuk sünnet edilir, yüzlerce kişiye yiyecek ve hediye dağıtılır, ziyafetler günlerce devam eder ve seyirciler gülünç oyunlarla gece gündüz eğlenir. Şenlikle eş zamanlı olarak hazırlanan resimli sûrnâmelerde (şenlik kitabı) tasvir edilen bu ihtişamlı kutlama, modern tarih ve sanat tarihi yazımında önemli bir yere sahip. İAE bursiyeri Sinem Erdoğan İşkorkutan da konuşmasında, 1720 şenliğiyle ilgili yeni keşfedilen arşiv belgelerini, resimli ve resimsiz sûrnâme kopyalarıyla birlikte değerlendirerek, şenliğin daha önce ele alınmamış boyutlarını gündeme taşıyacak. Tüm tarih meraklılarının İstanbul Araştırmaları Enstitüsü web sitesinden kayıt olarak katılabileceği konuşmada; şenliğin şimdiye kadar bilinmeyen hazırlık, sahneleme ve temsil süreçleri ile birlikte, bu aşamalara müdahil olan şehirli ve saray mensubu katılımcılar ve kutlamaların ekonomik boyutu incelenecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümleri ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara farklı burs tipleriyle maddi destek sağlıyor. Enstitü, 2020-2021 döneminde Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma, Seyahat, Akademik Etkinlik kategorilerinde başvuruları değerlendirecek. Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunacak araştırmaların değerlendirmeye alındığı programa 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuruda bulunulabilir. Başvuru formu için tıklayın.



Sinem Erdoğan İşkorkutan’ın “İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u: Yeni Kaynaklar Işığında Bir Osmanlı Şenliğinin Bütünsel Analizi” başlıklı konuşması, 14 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Zoom uygulaması üzerinden izlenebilir.

