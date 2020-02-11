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40 yılda bir karikatür sergisi 15 şubatta açılıyor

Karikatürist, yazar Bülent C. Karaköse’nin 40 yıldır ürettiği eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu “40 Yılda Bir” sergisi 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde.

11 Şubat 2020 Salı 09:39
40 yılda bir karikatür sergisi 15 şubatta açılıyor

40 yılda bir karikatür sergisi 15 şubatta açılıyor


Karikatür sanatına küçük yaşlarda başlayan Bülent C. Karaköse, kırk yıllık çizgi serüveni boyunca ürettiği eserlerini “40 Yılda Bir” sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor. 15 Şubat Cumartesi saat 16.00’da açılışı yapılacak sergi, Karaköse’nin ilk kişisel sergisi.

Kırk yıldır yazı ve çizgi emekçiliği yapan; birçok ulusal ve uluslararası karma sergilere katılan ve birçok başarı ödülleri alan sanatçı “40 Yılda Bir” sergisine ilişkin şunları söyledi: “Hayata çizgilerim vasıtasıyla değer katabilmek ve bu güzel coğrafyanın güzel insanlarıyla birlikte gülebilmek ve düşünebilmek arzusuyla tam kırk yıl önce, çocuk denecek yaşta çıkmıştım yola. Ne kadar başarılı oldum, bilmiyorum lakin birçok dergi ve gazetede çizgi üretmemin yanı sıra, kırk yıllık çizgi serüvenime altı kitap sığdırdım. Kesintisiz kırk yıllık çizgi serüvenimde ülkemizin çok kıymetli usta yazar ve çizerleriyle aynı odalarda aynı atmosferi kokladım.

Dirsek dirseğe çalışma ve birlikte üretme şansına sahip oldum. Ne yazık ki ustalarımın birçoğu hayatta değil. Bugün hâlâ keyifle yaptığım yazarlık ve çizerlik medar-ı maişetimse, o büyük ustalarımın karşılıksız emeklerinin sayesindedir.Bu ilk kişisel sergimi, üzerimde emeği olan o güzel yürekli çizgi ustalarıma ve çizer olabilmem için desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel anneme adıyorum.”

İlk karikatürü 1979’da bir çocuk dergisinde yayımlanan Karaköse’nin çalıştığı dergi ve gazetelerin bazıları şunlar: Atmaca dergisi, Güneş gazetesi, Güldürü Üretim Merkezi (GÜM), Yeni Asır gazetesi (Gıcık), Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Cumhuriyet, Evrensel, Mazete, Solak, Soytarı, Hiç, Panik, Kirpi, Miço

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