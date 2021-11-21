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500T | Halk otobüs yolcularına davet sürprizi

GAİN'in iddialı projesi 500T Kayıp Otobüs çekimleri devam ederken bugün Tuzla Şifa Mahallesi - Zeytinburnu hattı renkli görüntülere sahne oldu.

21 Kasım 2021 Pazar 13:24

500T | Halk otobüs yolcularına davet sürprizi

İETT'nin kıtalar arası en uzun şehiriçi hat uzunluğuna sahip 500T hattı yolcularına beklenmedik sürpriz. Bu sabah 11.00’de Tuzla Şifa Mahallesi’nden kalkan 500T otobüsüne binen yolcular, otobüste onları bekleyen sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüsün içinde canlı müzik ile karşılaşan yolcular, Zeytinburnu’na kadar süren rotada renkli anlar yaşadı. Dijital içerik platformu GAİN’in en yeni projesi “500T: Kayıp Otobüs’”ün tanıtımı için olduğu anlaşılan etkinlikte yolculara ayrıca öğle yemeği, bakiye yüklenmiş İstanbulkart ve 7 günlük ücretsiz GAİN Premium üyeliği hediye edildi. 

GAİN’in en yeni projesi “500T: Kayıp Otobüs” 11 Kasım’da yayına girdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan basın lansmanının ardından GAİN, bu kez de vatandaşlar için bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Tuzla-Zeytinburnu arasında yapılan yolculuk süresince otobüse binen yolcular hem gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı hem de renkli bir yolculuk gerçekleştirdi. Canlı müzik eşliğinde seyahat eden 500T yolcularına çeşitli hediyeler de verildi. 

Bunun kendisi için unutulmaz bir anı olacağını söyleyen 500T yolcusu xxx, “Gidiş dönüş bir sefer süresi 240 dakika; burada yolculuk etmek kolay değil. Ama bugün farklı oldu, otobüsten keyifle ineceğim. Hayatımın önemli bir parçası burada geçiyor. Diziyi de merakla izleyeceğim” dedi.

Mokümanter” türündeki “500T: Kayıp Otobüs”, efsane halk otobüsü 500T’nin, bir cuma akşamı Levent trafiğinden kaçmak için girdiği ara sokaklardan birinde, içindeki yolcularıyla birlikte ortadan kaybolmasını konu alıyor. Bu gizemli olaya dair ortaya atılan teoriler kayıp yakınları, görgü tanıkları, uzmanlar ve araştırmacı-yazarların yorumlarıyla bir bir inceleniyor. Yönetmenliğini Murat Özsoy ve Sinan Yabgu Ünal’ın üstlendiği, senaryosunu Murat Özsoy’un yazdığı dizi 7 bölümden oluşuyor.

Tanıtım etkinliği de en az projenin kendisi kadar şaşırtıcı olan “500T: Kayıp Otobüs”, gerçek hayatın kıyısında dolaşan senaryosu ve iyi düşünülmüş inandırıcı detaylarıyla seyirciye çok farklı bir deneyim yaşatacak. "500T: Kayıp Otobüs", şimdi GAİN’de yayında. 

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme imkanı sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye, uygulama içi ödeme ile 23,99 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz izlenebiliyor.


 

Son Güncelleme: 21.11.2021 13:58
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GAİN500T500T: Kayıp Otobüs
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