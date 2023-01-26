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54. Online Nümismatik Müzayede’si başladı

Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait nadir bulunan paralar açık artırmada!  

26 Ocak 2023 Perşembe 10:34
54. Online Nümismatik Müzayede’si başladı

54. Online Nümismatik Müzayede’si başladı 

Türkiye’nin hem ismi hem de kendisi ONLINE olan tek müzayede evi onlinemuzayede.com, 54. ONLINE Nümismatik Müzayede’sinde Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait birbirinden değerli madeni ve kâğıt paralar ile madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonlarını açık artırma ile satışa sunuyor. Koleksiyonerlerin ilgisini çekecek parçalarla dolu olan müzayede, 31 Ocak 20:30’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin hem ismi hem de kendisi ONLINE olan tek müzayede evi onlinemuzayede.com, 54. ONLINE Nümismatik Müzayedesi’nde nadir bulunan birbirinden değerli madeni ve kâğıt paralar ile madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonlarını koleksiyonerle buluşturuyor. Ağırlıklı olarak Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait parçaların yer aldığı müzayedede Fransa, Almanya, Finlandiya, İran, Japonya, Yunanistan, Rusya, Polonya, Çekoslovakya, Estonya gibi yabancı ülkelere ait banknotlar da bulunuyor.

Toplam 234 lotun satışa sunulduğu müzayedenin en dikkat çekenleri arasında, en az 20 yıl Osmanlı Devleti'ne hizmet etmiş ve yararlılığı görülmüş kişilere verilen, göbek kısmı mine ile bezenmiş altın ve gövdesi gümüşten imal edilen I. Derece Mecid-i Nişan Takımı "Nişan ve Şemse'si" yer alıyor. Şemse Çapı 90 mm olan ve tahmini değeri 70.000 TL olarak belirlenen bu tarihi nişanın açık artıma açılış fiyatı ise 35.000 TL.

Müzayedenin diğer öne çıkan nadide parçaları ise şöyle: 1927 yılına ait çok nadir bulunan 250 kuruş Ankara Altını, Türkiye Cumhuriyeti 1. Emisyon ve 2. Emisyon 1. Tertip çok iyi kondisyonda kâğıt 50 Lira’lar, 28 Mart 1334 tarihli Cavid ve Hüseyin Cahid imzalı Vahdeddin dönemi 5 Lira banknot ve 1293 tarihli II. Abdülhamid dönemine ait gümüş 20 Kuruş.

Para koleksiyonerlerinin dikkatini çekecek parçalarla dolu olan 54. ONLINE Nümismatik Müzayedesi 31 Ocak saat 20:30’a kadar devam edecek. Müzayedeye katılabilmek için www.onlinemuzayede.com’a üye olmayı unutmayın!

Son Güncelleme: 26.01.2023 10:36
Anahtar Kelimeler:
MüzayedeNümismatik
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