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64. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Las Vegas MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’nde kazanan isimler belli oldu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:04
64. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

64. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

3 Nisan Pazar günü Las Vegas MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’nde kazanan isimler belli oldu. Gecenin ismi aldığı 11 adaylıktan Yılın Albümü de dahil olmak üzere 5 ödül kazanan Jon Batiste oldu. Jon Batiste’yi takip eden isimler ise Yılın Kaydı ile birlikte 4 ödül ile Silk Sonic ve 3 Grammy ile Olivia Rodrigo oldu. Kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz.

Yılın Albümü

Jon Batiste – We Are

En İyi Rap Şarkısı

Kanye West, Jay-Z – Jail

En İyi Melodik Rap Performansı 

Kanye West, The Weeknd, Lil Baby – Hurricane

En İyi Solo Pop Performansı 

Olivia Rodrigo – Drivers Licence

En İyi Alternatif Müzik Albümü 

St. Vincent – Daddy’s Home

En İyi country Şarkısı

Chris Stapleton - Cold

En İyi Müzik Videosu 

Jon Batiste – Freedom

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

Tony Bennet, Lady Gaga – Love For Sale

En İyi Pop Vokal Albümü

Olivia Rodrigo – Sour

En İyi R&B Performansı 

Silk Sonic – Leave The Door Open

En İyi R&B Şarkısı

Silk Sonic – Leave The Door Open

En İyi Global Müzik Albümü

Angelique Kidjo – Mother Nature

En İyi Yeni Sanatçı 

Olivia Rodrigo

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64. GrammyGrammy ÖdülleriGrammy
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