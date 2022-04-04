64. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

3 Nisan Pazar günü Las Vegas MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’nde kazanan isimler belli oldu. Gecenin ismi aldığı 11 adaylıktan Yılın Albümü de dahil olmak üzere 5 ödül kazanan Jon Batiste oldu. Jon Batiste’yi takip eden isimler ise Yılın Kaydı ile birlikte 4 ödül ile Silk Sonic ve 3 Grammy ile Olivia Rodrigo oldu. Kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz.

Yılın Albümü

Jon Batiste – We Are

En İyi Rap Şarkısı

Kanye West, Jay-Z – Jail

En İyi Melodik Rap Performansı

Kanye West, The Weeknd, Lil Baby – Hurricane

En İyi Solo Pop Performansı

Olivia Rodrigo – Drivers Licence

En İyi Alternatif Müzik Albümü

St. Vincent – Daddy’s Home

En İyi country Şarkısı

Chris Stapleton - Cold

En İyi Müzik Videosu

Jon Batiste – Freedom

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

Tony Bennet, Lady Gaga – Love For Sale

En İyi Pop Vokal Albümü

Olivia Rodrigo – Sour

En İyi R&B Performansı

Silk Sonic – Leave The Door Open

En İyi R&B Şarkısı

Silk Sonic – Leave The Door Open

En İyi Global Müzik Albümü

Angelique Kidjo – Mother Nature

En İyi Yeni Sanatçı

Olivia Rodrigo