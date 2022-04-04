64. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
3 Nisan Pazar günü Las Vegas MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’nde kazanan isimler belli oldu. Gecenin ismi aldığı 11 adaylıktan Yılın Albümü de dahil olmak üzere 5 ödül kazanan Jon Batiste oldu. Jon Batiste’yi takip eden isimler ise Yılın Kaydı ile birlikte 4 ödül ile Silk Sonic ve 3 Grammy ile Olivia Rodrigo oldu. Kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz.
Yılın Albümü
Jon Batiste – We Are
En İyi Rap Şarkısı
Kanye West, Jay-Z – Jail
En İyi Melodik Rap Performansı
Kanye West, The Weeknd, Lil Baby – Hurricane
En İyi Solo Pop Performansı
Olivia Rodrigo – Drivers Licence
En İyi Alternatif Müzik Albümü
St. Vincent – Daddy’s Home
En İyi country Şarkısı
Chris Stapleton - Cold
En İyi Müzik Videosu
Jon Batiste – Freedom
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü
Tony Bennet, Lady Gaga – Love For Sale
En İyi Pop Vokal Albümü
Olivia Rodrigo – Sour
En İyi R&B Performansı
Silk Sonic – Leave The Door Open
En İyi R&B Şarkısı
Silk Sonic – Leave The Door Open
En İyi Global Müzik Albümü
Angelique Kidjo – Mother Nature
En İyi Yeni Sanatçı
Olivia Rodrigo