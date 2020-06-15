9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı

1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Stevie Ödüllü Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması tamamlandı. Türkiye’nin en uzun soluklu çocuk resim yarışmasında minik ressamların eserleri, ilk kez online platformda jüri toplantısıyla değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 5.461 resmin katıldığı ve 10 asil ve 10 yedek resmin ödüllendirildiği yarışmada jürinin kararı sonucunda üç minik ressam Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Türkiye’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi desteklemeye devam ediyor. Geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 39.’su düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu resim yarışması olan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan minik ressamlar belli oldu. “Her şey çocuklarımız için” sloganıyla, “Serbest” temada gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları, sosyal medya ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılma fırsatı yakaladı. Kurulduğu tarihten bu yana topluma katkı projelerine büyük önem veren ve ürünleriyle olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların gelişimlerine destek olan Pınar tarafından düzenlenen yarışmaya, bu yıl toplam 5.461 resim gönderildi. Yarışma sonucunda Türkiye’nin her bölgesinden, Almanya’dan, sosyal medya üzerinden ve Özel Eğitim Uygulama Okullarından toplam 10 geleceğin ressamı tablet ve profesyonel resim çantası hediyesi kazanırken 10 yedek resim sahibi minik ressam ise profesyonel resim çantası hediyesi kazandı. Jürinin kararı sonucunda üç minik ressam da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Ayrıca Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jürisi Üyeleri, ön elemeyi geçerek ana jüri seçmelerine katılan tüm resimleri sergilenmeye değer buldu. Jürinin bu değerlendirmesi sonucunda bu yıla özel pandemi sürecinde evlerinde resim yaparak eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm çocuklara birer adet resim çantası hediye edilmesine karar verildi.

İdil Yiğitbaşı: 39 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ülke sınırlarını aşarak 1981 yılından bugüne kesintisiz devam etmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Kuruluşumuzdan beri hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmak ana hedefimizdir. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile 39 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor ve onlara, yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bu yılın temasını içinde bulunduğumuz dönem itibariyle çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmamak adına “Serbest” olarak belirledik. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri ile birlikte Almanya’dan çocuklar resimlerini göndermeye başlamıştı. Pandemi döneminin etkisiyle sosyal medyadan da yüksek oranda başvuru aldık.Aynı şekilde özel eğitim veren okullarda eğitim gören çocuklarımızdan da yoğun ilgi gördük. Özel eğitim veren okullardan gelen bu güzel resimleri yarışmamızda görmek bizim için büyük mutluluk...” diyerek sözlerini tamamladı.

En çok katılım Sosyal Medya kategorisinden oldu

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi döneminde Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na en çok katılım sağlanan kategorinin sosyal medya olduğunu ileten Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, “Bu yıl 39.’uncusu gerçekleştirilen yarışmaya Sosyal Medya kategorisinden toplam 1.180 resim ulaştı. Yaptığımız jüri değerlendirmelerinde yarışmanın teması serbest olmasına rağmen özellikle sosyal medya kanalları üzerinden gelen resimlerde pandemi döneminin etkisinin resimlere yansıdığını ve evde geçirilen vakitlerin etkisiyle çocukların hayal dünyalarını farklı resmettiklerini gözlemledik.” diye konuştu.

Üç öğrenciye bir yıllık eğitim bursu desteği

Gelecek için hayallerini resimle ifade eden çocukların resimleri, Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında ön jüri tarafından değerlendirildi. Ön eleme sonucunda ikinci elemeye kalan 552 adet resim Ressam Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan’ın yer aldığı jürinin toplantısı, pandemi süreci sebebiyle online platform üzerinden gerçekleşti. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda üç öğrenci Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

Kazanan öğrenci listesi

Akdeniz Bölgesi

Asil: Zülal Han (8) Kahramanmaraş

Yedek: Nazmiye Şevval Kılıçaslan (14) Kahramanmaraş

Doğu Anadolu Bölgesi

Asil: Ali Olgun (13) Bingöl

Yedek: Edanur Ömür (14) Bitlis

Ege Bölgesi

Asil: Süleyman Tarık Kaderli (12) Denizli

Yedek: Yağmur Yardımoğlu (9) İzmir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Asil: Melisa Yaşar (14) Gaziantep

Yedek: Ruken Enes (10) Mardin

İç Anadolu Bölgesi

Asil: Begüm Sarıtaş (12) Aksaray

Yedek: Rukiye Oktay (12) Kayseri

Karadeniz Bölgesi

Asil: Elis Yazıcı (10) Samsun

Yedek: Nazlıcan Balım (11) Samsun

Marmara Bölgesi

Asil: Güney Ünal (9) İstanbul

Yedek: Medine Çer (13) Kırklareli

Özel Eğitim Okulları

Asil: Selda Esen (15) Muğla

Yedek: Şevval Cihan (14) Muğla

Sosyal Medya

Asil: Zeynep Balcık (13)

Yedek: Nil Sahra Erden (6)

Yurt dışı

Asil: Taliha Gül (10) Almanya

Yedek: Zehra İrem Özyıldırım (12) Almanya