9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı
1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Stevie Ödüllü Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması tamamlandı. Türkiye’nin en uzun soluklu çocuk resim yarışmasında minik ressamların eserleri, ilk kez online platformda jüri toplantısıyla değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 5.461 resmin katıldığı ve 10 asil ve 10 yedek resmin ödüllendirildiği yarışmada jürinin kararı sonucunda üç minik ressam Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.
Türkiye’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi desteklemeye devam ediyor. Geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 39.’su düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu resim yarışması olan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan minik ressamlar belli oldu. “Her şey çocuklarımız için” sloganıyla, “Serbest” temada gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları, sosyal medya ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılma fırsatı yakaladı. Kurulduğu tarihten bu yana topluma katkı projelerine büyük önem veren ve ürünleriyle olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların gelişimlerine destek olan Pınar tarafından düzenlenen yarışmaya, bu yıl toplam 5.461 resim gönderildi. Yarışma sonucunda Türkiye’nin her bölgesinden, Almanya’dan, sosyal medya üzerinden ve Özel Eğitim Uygulama Okullarından toplam 10 geleceğin ressamı tablet ve profesyonel resim çantası hediyesi kazanırken 10 yedek resim sahibi minik ressam ise profesyonel resim çantası hediyesi kazandı. Jürinin kararı sonucunda üç minik ressam da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.
Ayrıca Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jürisi Üyeleri, ön elemeyi geçerek ana jüri seçmelerine katılan tüm resimleri sergilenmeye değer buldu. Jürinin bu değerlendirmesi sonucunda bu yıla özel pandemi sürecinde evlerinde resim yaparak eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm çocuklara birer adet resim çantası hediye edilmesine karar verildi.
İdil Yiğitbaşı: 39 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz
Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ülke sınırlarını aşarak 1981 yılından bugüne kesintisiz devam etmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Kuruluşumuzdan beri hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmak ana hedefimizdir. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile 39 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor ve onlara, yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bu yılın temasını içinde bulunduğumuz dönem itibariyle çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmamak adına “Serbest” olarak belirledik. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri ile birlikte Almanya’dan çocuklar resimlerini göndermeye başlamıştı. Pandemi döneminin etkisiyle sosyal medyadan da yüksek oranda başvuru aldık.Aynı şekilde özel eğitim veren okullarda eğitim gören çocuklarımızdan da yoğun ilgi gördük. Özel eğitim veren okullardan gelen bu güzel resimleri yarışmamızda görmek bizim için büyük mutluluk...” diyerek sözlerini tamamladı.
En çok katılım Sosyal Medya kategorisinden oldu
Tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi döneminde Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na en çok katılım sağlanan kategorinin sosyal medya olduğunu ileten Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, “Bu yıl 39.’uncusu gerçekleştirilen yarışmaya Sosyal Medya kategorisinden toplam 1.180 resim ulaştı. Yaptığımız jüri değerlendirmelerinde yarışmanın teması serbest olmasına rağmen özellikle sosyal medya kanalları üzerinden gelen resimlerde pandemi döneminin etkisinin resimlere yansıdığını ve evde geçirilen vakitlerin etkisiyle çocukların hayal dünyalarını farklı resmettiklerini gözlemledik.” diye konuştu.
Üç öğrenciye bir yıllık eğitim bursu desteği
Gelecek için hayallerini resimle ifade eden çocukların resimleri, Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında ön jüri tarafından değerlendirildi. Ön eleme sonucunda ikinci elemeye kalan 552 adet resim Ressam Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan’ın yer aldığı jürinin toplantısı, pandemi süreci sebebiyle online platform üzerinden gerçekleşti. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda üç öğrenci Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.
Kazanan öğrenci listesi
Akdeniz Bölgesi
Asil: Zülal Han (8) Kahramanmaraş
Yedek: Nazmiye Şevval Kılıçaslan (14) Kahramanmaraş
Doğu Anadolu Bölgesi
Asil: Ali Olgun (13) Bingöl
Yedek: Edanur Ömür (14) Bitlis
Ege Bölgesi
Asil: Süleyman Tarık Kaderli (12) Denizli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Asil: Melisa Yaşar (14) Gaziantep
Yedek: Ruken Enes (10) Mardin
İç Anadolu Bölgesi
Asil: Begüm Sarıtaş (12) Aksaray
Yedek: Rukiye Oktay (12) Kayseri
Karadeniz Bölgesi
Asil: Elis Yazıcı (10) Samsun
Yedek: Nazlıcan Balım (11) Samsun
Marmara Bölgesi
Asil: Güney Ünal (9) İstanbul
Yedek: Medine Çer (13) Kırklareli
Özel Eğitim Okulları
Asil: Selda Esen (15) Muğla
Yedek: Şevval Cihan (14) Muğla
Sosyal Medya
Asil: Zeynep Balcık (13)
Yedek: Nil Sahra Erden (6)
Yurt dışı
Asil: Taliha Gül (10) Almanya
Yedek: Zehra İrem Özyıldırım (12) Almanya