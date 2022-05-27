9.Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, 28 Mayıs Cumartesi günü Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda başlıyor. 5 Haziran tarihine kadar sürecek etkinliğe 400 yazar ve 45 yayınevi konuk olacak, 9 gün boyunca edebiyat konuşulacak.

28 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de şiir teknesiyle başlayacak olan edebiyat günlerinin ilk konuklarıolacak. Saat 14.00’de yapılacak açılışın ardından “Sahneden Edebiyata” başlığıyla ünlü isimler Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak sevenleriyle buluşacak. Programın moderatörlüğünü Gülşen İşeri yapacak.

Giyilebilir kalp pilinin mucidi ilk Türk Bilim İnsanı Dr. Canan Dağdeviren, “Bilim ve Özgürlük” konulu söyleşisiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

29 Mayıs Pazar Günü ise Özlem Gürses’in saat 14.00’de “Medyada Neden Başarısız Oldum” söyleşisi ile başlayacak program, saat 17.00’de Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İstanbul Şubesi Başkanı Dr. A. Alper Akçam’ın katılımıyla gerçekleşecek “ Köy Enstitüleri Aydınlığı ve Edebiyat” paneli ile devam edecek. Etkinlikler sonrasında Mehtap Meral konser verecek.