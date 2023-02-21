Adıyaman'da Şampiyon Melekler Anıtı dikilecek

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ni temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatını kaybetmesi ülkeyi büyük bir yasa boğdu. Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin anısı, Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki tabloları ve 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtı ile yaşatılacak.

’na bağlı Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişimiyle dikilecek Şampiyon Melekler Anıtı’nda Türkiye’de hayatını kaybeden KKTC’li öğrenciler, veliler ve öğretmenlerinin isimleri yer alacak. Çizimleri yayımlanan Şampiyon Melekler Anıtı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Heykel Atölyesi’nde çalışılmaya başlandı. Anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler anısına yapacağı tablo da Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Şampiyon Melekler Anıtı’nı depremde hayatını kaybeden evlatlarımız ile ailelerinin ve öğretmenlerinin anılarına adıyoruz.”

“Türkiye’mizde yaşanan deprem felaketi, yüreğimizde derin yaralar açtı” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemizi temsil etmek için bulundukları Adıyaman’da hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin sporcu öğrencileri ve aileleri ile öğretmenlerinin kaybı, yaramızı daha da derinleştirdi. Şampiyon Melekler Anıtı’nı depremde hayatını kaybeden evlatlarımız ile ailelerinin ve öğretmenlerinin anılarına adıyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Prof. Dr. Günsel, “Şampiyon meleklerimiz, her zaman kalbimizde olacak. Kıbrıs Türk Halkının başı sağ olsun” dedi.