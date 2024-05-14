ADS Uluslararası Gülsün Onay piyano festivali ve yarışması yapıldı

ADS Uluslararası Gülsün Onay piyano festivali ve yarışması

Bu yıl ikincisi düzenlenen “ADS Uluslararası Gülsin ONAY” Piyano Festivali ve Yarışması, İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre ve Adnan Saygun Konser Salonlarında 3 gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunduğu festival, sanatseverlere ücretsiz olarak sunuldu. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmada, birçok ödül sahibini buldu. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen Masterclass dersleri de piyano öğrencilerine fırsatlar sundu.

YARIŞMACILAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Tüm yaş kategorilerinden yarışmacılar, ADS Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması'nda gösterdikleri performanslar karşılığında ödül almaya hak kazandılar.

6-9 yaş kategorisinde birinci olan Almina Yücel 10 Bin Türk Lirası ayrıca özel albüm kaydı , madalya ve plaket , ikincilik dalında Doruk Ergül ve Melisa Aktürk 2 gram altın, üçüncülük dalında ise Heval Kanat ve Ali Aras Gök 1 Gram altın kazandı. Yarışmada Özel Jüri Ödülüne Atlas Kurt, Furkan Bektöre’ye madalya ve plaket takdim edildi.

10-13 Yaş kategorisinde birinci olan özel albüm kaydının yanı sıra madalya ve plaket, Hasan Minalay 20 Bin Türk Lirası, ikincilik dalında İbrahim Yağız Şahinduran 3 Gram Altın, üçüncülük dalında Can Ekin Buçukoğlu 2 Gram Altın kazandı. Özel Jüri Ödülü’ne ise Aylin Topuz, Bade Cezayirlioğlu, İrfan Karakılıç, ve Sargut Toprak Yengi 1 Gram Altınla ödüllendirildi.

14-17 Yaş kategorisinde birinci olan Beste Eser 40 Bin Türk Lirası ayrıca özel albüm kaydı, madalya ve plaket, ikincilik dalında Beril Can 4 Gram Altın, üçüncülük dalında Baret Çağlıçubukçu ve İlkyaz Günaydın 3 Gram Altın kazandı. Özel Jüri Ödülü ise Aylin Mahmudova, Deniz Mısdılıoğlu ve Dameli Nurbergen 2 Gram Altın kazandı.

18-22 Yaş kategorisinde birincilik kazanan Eylül Sümbül 60 Bin Türk Lirası özel albüm kaydı, madalya ve plaket almaya hak kazandı. İkincilik kazanan Serdar Yekta Elmas 5 Gram Altın, üçüncülük kazanan Bora Bahar 4 Gram Altın kazandı. Yarışmada Özel Jüri Ödülü kazanan Yaprak Özgüç ve Yamaç Erol ise 3 Gram Altın ile ödüllendirildi.

ÖDÜLLER VE MÜZİK DOLU BİR DENEYİM

Yarışma jüri üyeleri ise Gülsin ONAY, Rengim GÖKMEN, Murray McLACHLAN , Gökhan AYBULUS ve Aras Deniz SİPAHİ oldu. Masterclass derslerine katılan öğrencilere de Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY, Murray McLACHLAN, Prof. Gökhan AYBULUS tarafından imzalı katılım sertifikaları verildi. Festivalin ikinci günü Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY, Murray McLACHLAN ve Prof. Gökhan AYBULUS aynı sahnede sanatseverlerle buluştu. İzmirli sanatseverlere bir piyanoda üç virtüözün sunduğu muhteşem performans uzun süre ayakta alkışlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, piyano tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.