Akbank Evde Kısa Film Yarışması kısa filmlerinizi bekliyor

Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde, Akbank Sanat kısa film çekme heyecanını evlere taşıyor. 4 Mayıs- 4 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği, çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması ile filmseverlere yepyeni bir deneyim yaşatıyor.

Katılımcıların yarışmaya katılabilmek içinInstagram sayfasını takip etmeleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren çektikleri en az 2 en fazla 5 dakikalık kısa filmi kendi Instagram sayfaları üzerindenhashtag’i ile'ı mentionlayarak paylaşmaları gerekmektedir.



Jüri üyeliğini Yönetmen, Senarist, Yapımcı Selim Evci, Yönetmen, Reklam Yönetmeni Fatih Kızılgök, Akbank Sanat Sosyal Medya Yöneticisi Sami Kısaoğlu, Akbank Sanat İletişim ve Basın Yöneticisi Çağla Demiralp, TBWA İstanbul Kreatif Direktörü Arkın Kahyaoğlu ve TBWA İstanbul Metin Yazarı Vehbi Bozdağ‘ın üstlendiği yarışmanın sonuçları 22 Haziran 2020, saat: 17.00’de Akbank Sanat Sosyal Medya kanallarında (instagram, web, facebook, twitter) duyurulacaktır.



Yarışma sonunda, birinciye Lomo'Instant Automat Camera and Lenses (Playa Jardín Edition) li850b, ikinciye Diana Instant Square Camera with Flash dsq700, üçüncüye Lomo’Instant Automat Camera (Playa Jardín Edition) li150b marka fotoğraf makinesi, ilk üç dışındaki beş kişiye de 1 yıllık MUBI sinema platformu üyeliği ödül olarak verilecektir.



Akbank Evde Kısa Film yarışması başvuru detaylarına www.akbanksanat.com adresinden ulaşabilirsiniz.