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Akbank Kısa Film Festivali Senaryo yarışması

24-25 Mart 2022 tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum’da yapım desteği ödüllü bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

10 Ağustos 2021 Salı 11:59
Akbank Kısa Film Festivali Senaryo yarışması

Akbank Kısa Film Festivali Senaryo yarışması

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum’da yapım desteği ödüllü bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının 

başvuruları www.akbanksanat.com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 24 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.


18 Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ile www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilir. 

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