Akbank Sanat Atölyesi'nde özel dans dersleri

AKBANK SANAT, Mart ayı Dans Atölyesi programında hem yetişkinler hem de çocuklar için dans tutkunlarına özel dersler dikkat çekiyor.

Yetişkinler için Dans Dersleri

Tecrübeli eğitmenler gözetiminde başlangıç ve orta ileri seviyede yapılacak derslerde, katılımcıların teknik donanımı sağlanarak, bedenlerine vizyon katacak atölye çalışmaları yapılmakta.

• Başlangıç Seviyesi

4/11/25 Mart Çarşamba

Saat: 18.30-19.30

Eğitmen: Gizem Bilgen

6/13/20/27 Mart Cuma

Saat: 18.30 - 19.30

Eğitmen: Evrim Akyay

• Orta ve İleri Seviye

5/12/19/26 Mart Perşembe

Saat: 18.30-19.30

Eğitmen: Alper Marangoz

• Çocuklar için Yaratıcı Dans Dersleri (4-6 yaş grubu)

7/14/21/28 Mart Cumartesi

Saat: 13.00-14.00

Eğitmen: Bengi Sevim Yörük



Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Bilet: 20 TL

Aerial Dans

3/10/17/24 Mart Salı

Saat: 18.30-19.30

Eğitmen: Önder Çevik

Vücut enerjisini yeniden düzenlemek, vücut hizasını bulmak için yer çekimi kuvvetinin etkisiyle çalışan bir egzersiz metodudur. Bu sistemin içerisinde dans, pilates, kondisyon, akrobasi ve özellikle rahatlama ve esneme içeren hareketlerle teknik bir disiplin yaratılmıştır. Bu disiplinlerin desteğiyle zenginleştirilmiş ve en önemlisi yer çekimini avantaja çevirerek daha az enerjiyle daha yüksek esneklik, güç ve denge kazanımı sağlayan bir disiplindir. Vücudu yeniden düzenlemek, bedeni zihin merkezli duygusal kirliliklerden arındırmak için harika bir araçtır. Yer çekimiyle boşluk hissine güvenme bu teknikte bir bütün olarak çalışır. Ayrıca bu disiplin, uçmanın tarifsiz hissini de yaşatır.

Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Bilet: 35 TL

Katılım 24 kişi ile sınırlıdır.



