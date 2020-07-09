Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Akbank Sanat Kısa Film Kanalı yayına başlıyor

Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:49
Akbank Sanat Kısa Film Kanalı yayına başlıyor

Akbank Sanat Kısa Film Kanalı yayına başlıyor

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe imza atıyor. Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 yıldır düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Festival ödülü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Aralarına Gökalp Gönen’in Avarya, Daria Kashcheeva’nın Daughter, Zeynep Köprülü’nün Orada, Sinan Kesova’nın Hinterlant, Alican Yücesoy’un Taş, Mohammad Hormozi’nin Inner Self, Ragıp Türk’ün Tor ve Murat Çetinkaya’nın Sonsuz filmi gibi önemli kısa filmlerin bulunduğu 8 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan “Anadolu Ödülleri”
Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan “Anadolu Ödülleri”
O’Art ile Evde Sanat Söyleşileri devam ediyor
O’Art ile Evde Sanat Söyleşileri devam ediyor
Z Kuşağı ne ister? | Evrim Kuram anlatıyor
Z Kuşağı ne ister? | Evrim Kuram anlatıyor
İmgelerin Temsili resim sergisi uzatıldı
İmgelerin Temsili resim sergisi uzatıldı
Sanat dolu bir mola | Sakıp Sabancı Müzesi 
Sanat dolu bir mola | Sakıp Sabancı Müzesi 
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli
İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli
Anadolu’da Kıraç Bir Tepeyi Aydınlatan 20 Yıl
Anadolu’da Kıraç Bir Tepeyi Aydınlatan 20 Yıl
Artists’ Film International 2020” 30 Haziran’da sona eriyor!
Artists’ Film International 2020” 30 Haziran’da sona eriyor!
Gün On4 ekibi senaryo sohbetlerinde bir araya geldi | TÜRSAK
Gün On4 ekibi senaryo sohbetlerinde bir araya geldi | TÜRSAK

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim