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Ali Poyrazoğlu 'Hayatım Roman' ile hayranlarıyla buluştu

Türk tiyatrosunun usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, hayatından kesitleri anlattığı yeni oyunu 'Hayatım Roman'ı önceki akşam ilk kez Trump Sahne’de seyirci ile buluşturdu. 

16 Şubat 2020 Pazar 23:23
Ali Poyrazoğlu 'Hayatım Roman' ile hayranlarıyla buluştu

Ali Poyrazoğlu 'Hayatım Roman' ile hayranlarıyla buluştu



Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, hayatından kesitleri anlattığı yeni oyunu ‘Hayatım Roman’ı önceki akşam ilk kez Trump Sahne’de seyirci ile buluşturdu. 500 kişilik salonun tıka basa dolu olduğu oyunda seyirciler 2,5 saat süresince kahkahalarla gülmenin keyfini çıkardı. Poyrazoğlu’nun özellikle yakın dostu Müjdat Gezen ile anılarını paylaştığı bölümler izleyenleri gülme komasına soktu.

Ali Poyrazoğlu, ‘Hayatım Roman’ adlı yeni oyununu ilk kez 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşturdu. Renkli yaşamından özenle seçtiği anılarını ve hayata dair gözlemlerini paylaştığı oyunda Poyrazoğlu; hem düşündürdü hem hüzünlendirdi ama en çok da güldürdü. Sanatla iç içe olan hayatını onun ağzından dinleyenler aralıksız 2,5 saat süresince kahkahalarla gülmenin keyfini çıkardı.

Müjdat Gezen, Sezen Aksu, Haldun Dormen… Hepsi bu oyunda…

Ali Poyrazoğlu, hayat hikayesine doğumundan itibaren başlıyor. “Ben gerçekten sahneye doğdum” diyen Poyrazoğlu bunun hikayesini, annesi ve babasıyla olan ilişkilerini, çocukluğunu ve o dönemi seyirciye usta bir dille anlatıyor. Ardından tiyatroya nasıl gönül verdiği, yaşadığı zorluklar ve o zamanlardan bugünlere olan sağlam dostluklar geliyor. Müjdat Gezen, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Savaş Dinçel, Haldun Dormen anılarında başı çekiyor. Özellikle Müjdat Gezen’le yaşanan anılar seyirciyi kahkaha krizine sokuyor. Annesi Melike Hanım’ın da öz oğlu gibi sevdiği Müjdat Gezen ile birlikte ilk tiyatrosunu kuran Poyrazoğlu oyun boyunca bol bol hayata dair önemli mesajlar da veriyor.

Hayata dair sevgi dolu mesajlar…

‘Hayatım Roman’da ünlü sanatçının performansını izleyenler; yaşama daha sevgi dolu bakmanın sırrını buluyor, yaşamı yeniden sorguluyor ve kendi hayatlarına ayna tutuyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Hayatım RomanAli PoyrazoğluTrump Sahne
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