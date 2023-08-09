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Alis Harikalar Diyarı tiyatro sahnesinde...

Alis Harikalar Diyarında, göz alıcı kostümleri, eğlenceli hikayesiyle şimdi tiyatro sahnesine çıkıyor.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45
Alis Harikalar Diyarı tiyatro sahnesinde...

Alis Harikalar Diyarı tiyatro sahnesinde...

    Alis Harikalar Diyarında, göz alıcı kostümleri, eğlenceli hikayesiyle şimdi tiyatro sahnesine çıkıyor.13 Ağustos'ta Duru Tiyatro- Watergarden Performans Merkezi'nde gösterime sunulacak müzikalin biletlerini Biletix'ten temin etmek mümkün.

    Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan’ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı’nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis’i bekliyordu.

Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı

Oyuncu Kadrosu: Aslı Bayyiğit, Batuhan Yıldız, Umutcan Ünal, Ezgi Görevin, Kadir Yıldırım
Kostüm: Aygül Sonay
Dekor: Mask
Müzik Mix - Kayıt: Ege Semercioğlu

Anahtar Kelimeler:
Alis Harikalar Diyarı
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