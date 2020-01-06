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Alman filozof Hegel 250 yaşında

Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in felsefesi, filozofun 250’inci doğum yılında Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) düzenlenen Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nde kapsamlı bir programla ele alınacak.

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:48
Alman filozof Hegel 250 yaşında

Alman filozof Hegel 250 yaşında


 

Programda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Hegel uzmanları konuşmacı olarak yer alacak. Modern zamanların son sistem felsefesi kurucusu, Kant, Fichte ve Shelling’in felsefelerini takip eden Alman idealizminin doruk noktası Hegel’in felsefesinin tartışılacağı söyleşi dizisi, Ocak ve Şubat ayları boyunca Çarşamba günleri saat 18:00’de Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) gerçekleşecek.

“250’inci Doğum Yıldönümünde Hegel ve Alman Felsefesi” başlıklı TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri Güçlü Ateşoğlu ile Kurtul Gülenç yürütecek. 8 Ocak’ta başlayan söyleşi dizisi Güçlü Ateşoğlu’nun Hegel felsefesine bir giriş niteliği taşıyan “Hegel Öncesi Alman Düşüncesinin Ana Hatları (Alman Romantizmi, Fichte, Schelling)” söyleşisiyle başlayacak. Ocak ve Şubat ayları boyunca her Çarşamba düzenlenecek söyleşi dizisi, felsefeye ilgi duyan herkesin katılımına açık.

TESAK’ta düzenlenecek söyleşi serisinin programı şöyle:

8 Ocak – 18.00: Güçlü Ateşoğlu - Hegel Öncesi Alman Düşüncesinin Ana Hatları (Alman Romantizmi, Fichte, Schelling)

15 Ocak – 18.00: Eyüp Ali Kılıçaslan - Tinin Fenomenolojisi ve Öncesinde Hegel

22 Ocak – 18.00: Zeynep Savaşçın - Hegel’in Siyaset Felsefesi

29 Ocak – 18.00: Onur Bilge Kula - Hegel’in Estetik Görüşü

5 Şubat 18.00: Nami Başer - Hegel’in Fransız Düşüncesine Etkisi

12 Şubat 18.00: Önay Sözer-Alper Türken - Neden Şimdi Hegel?

19 Şubat 18.00: Kurtul Gülenç - Batı Marksizminde Hegel Etkisi (Lukács ve Frankfurt Okulu)

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Anahtar Kelimeler:
HegelGeorg Wilhelm Friedrich HegelFriedrich HegelHegel FelsefesiKantFichteShellingKadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi
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