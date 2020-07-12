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Alper Atak sergisi sergisi Eylül ayında açılıyor

Türk tiyatrosunun genç kuşak isimlerinden ünlü oyunca Alper Atak'ın 5, kişisel fotoğraf sergisi bu yıl eylül ayında açılıyor.

12 Temmuz 2020 Pazar 19:54
Alper Atak sergisi sergisi Eylül ayında açılıyor

Alper Atak sergisi sergisi Eylül ayında açılıyor



Çok sayıda TV dizisinde aldığı rolleri başarıyla canlandıran tiyatrocu Alper Atak'ın fotoğraf tutkusu, ünlü oyuncuyu sanatın bu alanında önemli bir yer edinmesini sağladı. Dünyanın pek çok ülkesinde çektiği fotoğrafları bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Alper Atak, sergiden elde edilecek geliri çocuklara harcayacak.

UNİCEF'in gönüllü elçisi oyuncu Alper Atak, sergi açarak gelirini pandemiden etkileyen çocuklara bağışlayacağını açıkladı. 

Beş yıldır düzenli olarak fotoğraf çektiğini anlatan ünlü oyuncu, dünyanın pek çok noktasında çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açarak gelirini Türkiye ve Afrika'daki çocuklara bağışlamayı hedefliyor. 

Pandemi'nden dolayı sergi tarihini erteleyen Atak, sergiyi Eylül ayında açacak. Sergi için kollarını sıvayan ünlü oyuncu, Eylül ayına kadar boş zamanlarında fotoğraf çekmeye devam ediyor.     

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