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Ambulans filminden ilk fragman yayınlandı

18 Şubat’ta vizyona girecek olan AMBULANS filminden Türkçe alt yazılı ilk fragman yayınlandı.

22 Ekim 2021 Cuma 12:22
Ambulans filminden ilk fragman yayınlandı


Ambulans filminden ilk fragman yayınlandı

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

Senaryo Yazarı: Chris Fedak, Laurits Munch-Petersen ve Lars Andreas

Pedersen’in yazdığı Ambulancen adlı 2005 yılı Danimarka filminin orijinal hikayesine ve senaryosuna dayanmaktadır.

Yönetmen: Michael Bay

Yapımcılar: Michael Bay, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak, Ian Bryce

Los Angeles sokaklarında bir gün içinde üç hayat sonsuza dek değişecektir.

Yönetmen yapımcı Michael Bay’in bu son derece yüksek hızlı gerilim filminde madalyalı gazi Will Sharp (Emmy ödüllü Yahya Abdul-Mateen II, Şeker Adam’ın Laneti, The Matrix Resurrections) karısının tedavi masraflarını karşılamak için paraya sıkışmıştır. Yardım istememesi gerektiğini bildiği birinden, evlatlık erkek kardeşi Danny’den (Oscar adayı Jake Gyllenhaal, Zodiyak Katili, Örümcek Adam Evden Uzakta) yardım ister. Karizmatik, azılı bir suçlu olan Danny, yardım yerine kendisine bir soygun teklif eder; Los Angeles tarihinin en büyük banka soygunu, 32 milyon dolar. Will, karısının hayatı tehlikede olduğu için bu teklife hayır diyemez.

Ama kaçış planları son derece ters gidince, çaresiz kardeşler, içinde hayata tutunmaya çalışan yaralı bir polis ve başarılı bir acil yardım görevlisi olan Cam Thompson’ın da (Eiza González, Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw, Tam Gaz) bulunduğu bir ambulansı kaçırırlar. Will ve Danny’nin, hiç durmayan yüksek hızlı bir kovalamacada tüm şehre yayılan geniş kapsamlı bir polis müdahalesinden paçayı sıyırmaları, rehinelerini hayatta tutmaları, bir şekilde birbirlerini öldürmemeleri ve bu arada da Los Angeles’ta görülen en çılgın kaçışı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Ambulans’ın yapımcıları; Michael Bay, p.g.a., New Republic Pictures adına Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiyak Katili, Zindan Adası), Project X adına James Vanderbilt (Zodiyak Katili, 2022 yılı Çığlık) ve William Sherak (Saklambaç, 2022 yılı Çığlık) ve Oscar® adayı Ian Bryce (Transformers serisi, Er Ryan’ı Kurtarmak).

Senaryo yazarı; Chris Fedak (Prodigal Son, Chuck). Laurits Munch-Petersen ve Lars Andreas

Pedersen’in yazdığı Ambulancen adlı 2005 yılı Danimarka yapımı gerilim filminin orijinal hikayesine ve senaryosuna dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
AmbulansFilm
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