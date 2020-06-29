Anadolu’da Kıraç Bir Tepeyi Aydınlatan 20 Yıl

Baksı yolculuğu 20. yılını tamamlıyor. Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan, geleneği gelecekle buluşturan Baksı projesi, 20. yılını sürprizlerle dolu zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayında başlayacak ve 2021 Temmuz’una dek devam edecek kutlama programı çerçevesinde, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra, kültür-sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek.



Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor ve ekliyor: “2000 yılının Temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor, eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu’nun kendisi gibi, farklılıklara açık tutmayı ilke edindik.Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor.”



20. Yıl için 20 Yapıt: Maskeler

Baksı Müzesi’nde yer alan, Şakir Gökçebağ’ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan sergisi “Aşina” Temmuz sonuna dek devam edecek. Gökçebağ bu kapsamlı sergide gündelik yaşamın içinden, sıradan nesneleri etkileyici bir dille yepyeni formlara dönüştürüyor.



Gökçebağ sergisinin ardından, Baksı’nın 20. yıl programı çerçevesinde Ekim ayında, birbiri ardına üç yeni sergi açılacak. Bu sergilerden ilki “20. Yıl için 20 Yapıt” başlığını taşıyor. Depo Müze’de izleyicilerle buluşacak olan sergi, pandemi sürecinin gündelik yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına kattığı “maskeler”i konu ediniyor. Sergide, çağrı yapılan 20 sanatçı ve tasarımcının, hem bir kullanım aracı, hem de bir kavram olarak maskeyi odağına alan özgün yapıtları yer alacak.



Katılan isimler arasında; Mustafa Horasan, İrfan Önürmen, Mike Berg, Alp İşmen, Beyza Boynudelik, Mehmet Dere, Fırat Engin, Ferhat Özgür, Gülcan Şenyuvalı, Halit Berker, Özlem Süer, Simay Bülbül, Merve & Kerem Ariş (uniqka), Hatice Gökçe, Enis Karavil, Ayşegül Hotiç, Felekşan Onar ve Aykut Erol da yer alıyor.



“Kıraç Sırtta” Heykel Sergisi

Bir diğer sergi ise Baksı Müzesi’nin yanı başında, açıkhavaya yerleşecek heykellerle gerçekleşiyor. Baksı Tepesi’nin üzerinden Çoruh nehrini seyredecek bu heykeller 10 sanatçının üretimlerini biraraya getiriyor. Bu sanatçılar, Yunus Tonkuş, Tuğrul Selçuk, Elif Süsler, Mike Berg, Ali Teoman Germaner, Nermin Er, Güler Güngör, Kemal Tufan, İbrahim Koç ve Hüsamettin Koçan.



Altı Şehirde 150 Yetenekli Çocuğa Burs

Ödüller Kasım 2020’de

’nin,desteğiyle her yıl düzenlediği’nin 8.incisi bu yıl kapsamını daha da genişleterek gerçekleşecek ve toplam 150 öğrenciye burs verilecek. Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında, güzel sanatlar alanındaki yetenekli ilk ve ortaokul öğrencileri belirleniyor, öğrencilere 1 eğitim yılı boyunca burs desteği verilerek eğitimlerine katkıda bulunuluyor.ve’un yanı sıra, bu yıl şenlik kapsamına komşu iller,vede ekleniyor, böylelikle ulaşılan şehir sayısı altıya çıkıyor.

Baksı Müzesi, bu yıl ayrıca Anadolu Ödülleri projesini başlatıyor. Bundan böyle her yıl düzenli olarak verilecek Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak.



Baksı Müzesi 2021 mevsimine ise kapsamlı bir Osman Dinç sergisiyle girecek. Dinç’in “Gözlem Evi” başlıklı sergisi 2021’e damgasını vuracak.



20. yıl kutlamalarının bir diğer önemli halkası ise Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın geliştirdiği, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projenin start alması olacak. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, uluslararası ödüllü “Kadın İstihdam Merkezi” binasının temeli 2021 Mayıs’ında törenle atılacak.



Baksı Müzesi, pazartesi günleri dışında her gün 10:00-19:00 saatleri arasında gezilebiliyor.



BAKSI MÜZESİ Hakkında:

Baksı Müzesi Doğu Karadeniz’de, Bayburt’un 45 km dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde yükseliyor, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Müze projesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Baksı Kültür Sanat Vakfı 2005 yılında kuruldu, 2010 yılında ise Baksı Müzesi kapılarını açtı. Başta sanatçılar olmak üzere pek çok gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü, 2014 yılında “Avrupa Konseyi Müze Ödülü”nü aldı. Aynı yıl Prof. Koçan’a TBMM Onur Ödülü verildi.