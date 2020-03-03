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‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda

Anadolu’nun Çiçekleri’nin ardından, Tekfen Vakfı kuruluşunun 20. yıldönümünde şimdi de serinin 2.’si olan 'Anadolu’nun Kuşları’ adlı kitabıyla, semalarımızda kanat çırpan kuşları kayıt altına alıyor.

03 Mart 2020 Salı 10:43
‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda

‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda!

Anadolu’nun zengin biyoçeşitliliğinin kayıt altına alınması, flora ve faunamızın korunması için büyük önem taşıyor. ‘Anadolu’nun Çiçekleri’nin ardından, Tekfen Vakfı kuruluşunun 20. yıldönümünde şimdi de serinin 2.’si olan 'Anadolu’nun Kuşları’ adlı kitabıyla, semalarımızda kanat çırpan kuşları kayıt altına alıyor. Ödüllü doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay’ın çektiği binlerce kare arasından seçilen rengarenk fotoğraflarla hazırlanan 432 sayfalık kitap, seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat “Anadolu’nun Kuşları kitabıyla Anadolu’da yaşayan, üzerinden uçan veya göç eden ya da burada yuvalayan 310 kuş türünü ele alıyoruz.

Fatih Orbay “Türkiye müthiş doğal zenginliği olan bir ülke çoğumuzun bundan ne yazık ki haberi yok. Bunu, insanlara anlatmak lazım”.

Türkiye’nin köklü holdingleri arasında yer alan Tekfen Holding’in kurucuları ve Grup Şirketleri’nin sosyal sorumluluk kavramına bilinçli yaklaşımları neticesinde kurulan ve 2019 yılında 20’inci yılını kutlayan Tekfen Vakfı, başta eğitim ve kültür alanları olmak üzere pek çok başarılı projeye imza atıyor. Zengin Anadolu flora ve faunasını kayıt altına almak amacıyla daha önce Anadolu topraklarında yetişen yüzlerce çiçeği tek bir külliyatta toplayan Vakıf; şimdi de aynı amaçla “Anadolu’nun Kuşları” adlı 432 sayfalık yeni bir kitap daha yayımladı.

Ödüllü doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay’ın yıllar içinde çektiği binlerce kare arasından seçilen birbirinden renkli fotoğraflarla hazırlanan kitapta Anadolu’nun semalarında yaşayan ya da göçen 310 kuş türüne ait 373 farklı fotoğraf yer alıyor. “Doğaya ithaf edilen bir miras” olarak tanımlanan kitap, Anadolu kuşlarının ve yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Dünyada kuş meraklılarınınca kabul gören Clements Listesi sıralamasını takip eden ‘Anadolu’nun Kuşları’ kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye’de ve yurt dışında seçkin kitabevlerinde ve online olarak satışa sunuldu.

Ödüllü doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay

Kitabın lansmanında konuşan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat “Tekfen Vakfı olarak Türkiye’nin doğal miraslarını yarınlara Türkçe bir kaynakla aktarmak bizler için çok önemli. 2006’da yayımladığımız Anadolu'nun Çiçekleri ile Türkiye`nin el değmemiş bölgelerinin bitki örtüsü zenginliğini olağanüstü bir görsellikle sunmayı hedeflemiştik. Bugün ise Anadolu’nun Kuşları kitabıyla Anadolu’da yaşayan, üzerinden uçan veya göç eden ya da burada yuvalayan 310 kuş türünü ele alıyoruz. Anadolu’nun Kuşları kitabıyla yine Anadolu’nun zenginliğini, yarınlara aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat

Fatih Orbay ise “Bugün baktığımızda sadece İstanbul’da 3 bin 500 kuş türü olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise 10 bine yakın kuş türü var. Türkiye aynı zamanda 3 bitki coğrafyasının 3’ünün de bir arada bulunduğu dünyadaki tek ülke. Kısacası müthiş zenginliklere sahip fakat bu zenginliğinden çoğumuzun haberi yok. Bunu bu ülkede tanıtmak ve bu ülkede yaşayan insanlara anlatmak lazım. Anadolu’nun Kuşları kitabıyla da bunu yapacağımıza inanıyorum” dedi

Kitap Künye Bilgisi

Tekfen Kültür Sanat Yayınları/ Anadolu’nun Kuşları (Birinci Baskı)

Yazar: Fatih Orbay

Danışman: Gernant Magnin

Tasarım: Clive Crook

Koordinasyon: Dori Kiss Kalafat

Tükçe Editör: Engin Kılıç

İngilizce Editör: Hilary Stafford-Clark

Redaksiyon: Niyazi Zorlu

Basım: Ofset Filmcilik ve Matbaacılık

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Son Güncelleme: 03.03.2020 10:54
Anahtar Kelimeler:
TEKFENAnadolunun KuşlarıKitapKitabı
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