Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 

Koronavirüs kabusu İtalya'da binlerce kişinin hayatına mal olurken, günlerdir evlerinde kapalı kalan milyonlara, Andrea Bocelli'den unutulmaz konser.

14 Nisan 2020 Salı 08:12
Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 

Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 


İtalyan tenör Andrea Bocelli hayatının en sıradışı performansını sergiledi. Milan'ın ikonik Duomo Katedrali'nde seyircisiz ancak Dünya'nın her yerinden insanların aynı anda canlı olarak bu duygusal ana tanıklık ettiği bu özel etkinlik YouTube üzerinden canlı yayınlandı ve tüm dünya evlerinde ayrı otururken insanları bir araya getirdi.

Dünyaya müzik aracılığıyla sevgi, şifa ve umut mesajları sunan bu benzersiz performans, Milan'daki tarihi katedral Duomo'da şehrin ve katedralin daveti üzerine gerçekleşti.

Bocelli etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu eşi görülmemiş deneyim benim için çok değerli. İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamanlar acı verici olsa da hayatım boyunca yaşadığım en sevgi dolu anlar arasında yerini aldı. Hep birlikte aynı anda yalnız olma hissini doruklarında yaşadığımız bu günlerde milyonların dualarının sesi olmak beni derinden etkiledi. Sevgi bir lütuftur. Ve onun akışını sağlamak hayatın başlıca amacıdır. Kendimi hayata karşı bir kez daha borçlu hissediyorum. Bu etkinliği mümkün kılan herkese, Milan ve Curia şehirlerine ve bu daveti kabul ederek gezegen çapında bir kucaklaşmaya katılan ve bize cennetten bahşedilen lütfu kabul ederek yüreklerimize cesaret, dürüstlük ve iyimserlik getiren herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Milan şehri ve Duomo katedrali tarafından düzenlenen bu etkinliğin prodüksiyonu ise Universal Music Group ve Sugar Music tarafından yapıldı ve YouTube'un katkılarıyla milyonlara ulaştı.

Katedralin organisti Emanuele Vianelli eşliğinde özenle oluşturulmuş bir seçkiyi, solo vokal ve organ için özel olarak düzenlenmiş versiyonlarıyla söyledi. Bu seçki arasında Bach ve Gounod'nun 'Ave Maria'sı ve açılışı tamamen eşliksiz söylenen 'Amazing Grace' de bulunuyordu. Şehirde devam eden karantina halinde inanılmaz dokunaklı anlar yaşandı. Tüm performansın kaydı ise saatler içinde dijital platformlardaki yerini aldı.


Bu tarihi performansa dijital platformlar üzerinden satın ulaşmak için: https://UMGTurkey.lnk.to/andrea-bocelli-music-for-hope


Tarihi canlı yayını YouTube üzerinden tekrar izlemek için: https://youtu.be/huTUOek4LgU

Kendi adını taşıyan vakfıyla Bocelli, aktif olarak COVID-19 acil durum kampanyasını yürtüyor. Andrea Bocelli Vakfı, hastanelerin ihtiyacı olan ekipman ve sağlık çalışanlarını korumak için gerekli malzemeler için bir bağış kampanyası başladı. Bağış kampanyasına destek olmak için:

https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino

Anahtar Kelimeler:
Andrea Bocelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı
Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.
Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim