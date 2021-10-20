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Ankara Anlaşması 1921 | Kolokyum ve Sergi

Institut français Türkiye, Ankara Anlaşması’nın yüzüncü yılı vesilesi ile “Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar” başlıklı bir kolokyum ve “Ankara Anlaşması (1921 – 2021)” başlıklı sergi düzenliyor.

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:22
Ankara Anlaşması 1921 | Kolokyum ve Sergi

Ankara Anlaşması 1921 | Kolokyum ve Sergi

Institut français Türkiye, Ankara Anlaşması’nın yüzüncü yılı vesilesi ile “Ankara Anlaşması: Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar” başlıklı bir kolokyum ve “Ankara Anlaşması (1921 – 2021)” başlıklı sergi düzenliyor. 25 Ekim’de Ankara’da başlayacak etkinlikler İstanbul ve İzmir’de devam edecek.

Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921'de, Fransa ve Türkiye, düşmanlıklara son veren ve iki Cumhuriyet arasında diplomatik ilişki kurulmasının önünü açan Ankara Anlaşması'nı imzaladı. Ortak tarihimizdeki bu belirleyici an, uzlaşma sanatının yanı sıra, Fransız tarafında Türkofil, Türk tarafında ise Frankofon ve Franfil olan erkek ve kadınların kişisel katılımını vurgulamaktadır. İki ülke ve halklarını birleştiren bağların gücünü vurgulayan ve onları korumak ve zenginleştirmek için her koşulda işbirliği yapmamız için bize ilham vermesi gereken ikili ilişkilerde yüksek bir noktadır. Bu yıldönümünü kutlamak için, Institut français Türkiye 25 Ekim 2021'den itibaren farklı etkinlikler düzenliyor:

Kolokyum : Ankara Anlaşması (1921): Bağlam, Müzakere ve Sonuçlar 

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliği ile gerçekleşecek kolokyumda Collège de France profesörü Henry Laurens de dahil olmak üzere Ankara’dan katılan beş prestijli akademisyen, Sinan Kuneralp, Claire Le Bras, Jean-François Pérouse ve Mesut Uyar Ankara Anlaşması’nın farklı yönlerini ve ikili ilişkiler ile bölge üzerindeki etkilerini tartışacaklar.
25 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 – 18.00 arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek kolokyumda Türkçe simültane çeviri hizmeti sunulacak.

PROGRAM 25 Ekim 2021, 14:00 – 18:00 
14:00 – 14:30 AÇILIŞ 
Hervé Magro, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi
Nicolas Chibaeff, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürü
Bayram Balcı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 

14:30 – 16:00 1. OTURUM
Mesut Uyar ,Antalya Bilim Üniversitesi
Savaş ve işbirliği: Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk-Fransız askeri ilişkileri örneği
Jean-François Pérouse, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

1921 yılında Ankara: Geçici karagahın altındaki tehdit ve/veya Alternatif bir siyasi, diplomatik, ekonomik ve kültürel merkezin embriyosu
Claire Le Bras, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü / CRHIA
Diplomatlar ve saha diplomasisi :  Ankara Anlaşmaları ve Fransız-Türk yeni ilişkiler

ARA 
17:00 – 18:00 2. OTURUM
Sinan Kuneralp, İsis Yayınevleri
Uluslararası bağlamda Ankara Anlaşmaları
Henry Laurens, Collège de France
Arnold Toynbee ve « Batı konusu »

Tartışma Fransızca gerçekleşecek, Türkçe simültane çeviri yapılacaktır

Sergi : Ankara Anlaşması (1921 – 2021) 26 Ekim – 23 Kasım 2021

Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen belgelere dayanan sergi, sizi 1919'dan 1926'ya Paris ve Anadolu arasında, "Ankara tarihini" yazan ve yeni Fransız – Türk ilişkilerinin kurulmasını sağlayan metinleri ve insanları (yeniden) keşfetmeye götürüyor. 
Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 26 Ekim’den 23 Kasım’a kadar sürecek sergi, Institut français Istanbul’da 5 Kasım – 23 Aralık arasında  ve Institut français Izmir’de 2 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

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Ankara AnlaşmasıSergi
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