

Ankaralı Zülfü Livaneli'ye koştu





Türk müziğinin usta sesi, gazeteci ve yazar Zülfü Livaneli, Ankaralı sanatseverlerle hasret giderdi. Sahnelendiği her yerde çok beğenilen, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli'yi aynı sahnede buluşturan, Görkem Ezgi Yıldırım, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos'un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat dün akşam Ankara Congresium'da seyircisiyle buluştu. Congresium'u hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.



Ankara'daki sanatseverler, Sevdalım Hayat'a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Congresium'u saatler öncesinden doldurdu.

YENİDEN ANKARA'DA OLACAK

Rengim Gökmen'in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili'nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Ankara'da unutulmaz bir akşama imza attılar. Sevdalım Hayat, yoğun istek üzerine 26 Aralık'ta yeniden Ankaralılarla buluşacak.