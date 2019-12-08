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Ankaralı Zülfü Livaneli'ye koştu

Türk müziğinin güçlü sesi, sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli Ankara konserine ilgi beklenenin üzerinde oldu. Konser biletleri günler öncesinden tükendi.

Ankaralı Zülfü Livaneli'ye koştu

Türk müziğinin güçlü sesi, sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli Ankara konserine ilgi beklenenin üzerinde oldu. Konser biletleri günler öncesinden tükendi.

08 Aralık 2019 Pazar 09:23
Ankaralı Zülfü Livaneli'ye koştu


Ankaralı Zülfü Livaneli'ye koştu



Türk müziğinin usta sesi, gazeteci ve yazar Zülfü Livaneli, Ankaralı sanatseverlerle hasret giderdi. Sahnelendiği her yerde çok beğenilen, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli'yi aynı sahnede buluşturan, Görkem Ezgi Yıldırım, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos'un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat dün akşam Ankara Congresium'da seyircisiyle buluştu. Congresium'u hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.


Ankara'daki sanatseverler, Sevdalım Hayat'a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Congresium'u saatler öncesinden doldurdu.

YENİDEN ANKARA'DA OLACAK

Rengim Gökmen'in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili'nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Ankara'da unutulmaz bir akşama imza attılar. Sevdalım Hayat, yoğun istek üzerine 26 Aralık'ta yeniden Ankaralılarla buluşacak.

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