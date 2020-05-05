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Annenize hediyeniz sanat olsun!

İstanbul Modern’in ilk defa çevrimiçi olarak sunduğu yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri, annesine farklı bir deneyim hediye etmek isteyenleri bekliyor.

05 Mayıs 2020 Salı 08:19
Annenize hediyeniz sanat olsun!

Annenize hediyeniz sanat olsun!

İstanbul Modern, Anneler Günü için sanat dolu hediye seçenekleri hazırladı. Bu özel günde annenize Atölye Modern Çevrimiçi (Online) seminerlerinden hediye edebilir, İstanbul Modern üyeliği ile sanat dolu bir yıl verebilirsiniz. İstanbul Modern Mağaza ise müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan eşarplar, tasarımcıların imzasını taşıyan takı ve aksesuarlarla bu özel gün için evden alışveriş olanağı sunuyor

İstanbul Modern’in ilk defa çevrimiçi olarak sunduğu yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri, annesine farklı bir deneyim hediye etmek isteyenleri bekliyor. Çağdaş Sanatı Anlamak ve Sanat Tarihi seminerlerine katılanlar Atöyle Modern Katılım Belgesi’ni de almaya hak kazanıyor.

İstanbul Modern’in 6 farklı üyelik programından birini annenize hediye ederek sanat dolu bir yıl geçirmesini de sağlayabilirsiniz. Üyelik programı annenize bir yıl boyunca müzede ve bu günlerde evde ayrıcalıklı ve farklı bir sanat deneyimi sunuyor.

İstanbul Modern Mağaza’da anneler gününe özel seçki

Annelerin bu özel günü anımsayacakları seçenekler ise İstanbul Modern Mağaza’da sanatseverleri bekliyor. Anneler Günü’ne özel seçkide, müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan eşarplar, tasarımcıların imzasını taşıyan takı ve aksesuarlar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anneler Günü
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