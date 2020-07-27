Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor | Belgesel | BBC

Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor

BBC Earth, Ağustos ayında Antik Mısır’ın gizemli tarihine ışık tutan belgeseli “Mumyaların Gizemleri” ile aşk, ihtiras ve güç savaşlarının sırrını gün yüzüne çıkarıyor. Özel bir teknikle kral, kraliçe ve soyluların mumyalarının incelendiği belgesel 16 Ağustos Pazar günü ekranlara geliyor. BBC Earth, Ağustos ayı boyunca tarih, doğa, hayvanlar ve insan emeğinin yapıtlarını gözler önüne seren birbirinden farklı yapımları da izleyicileri ile buluşturuyor.

Yer Altı Dünyaları (1X10)

İnsan emeğinin inanılmaz örneklerinin ekrana getirildiği ‘Yer Altı Dünyaları’ programında neyin, nerede, nasıl ve neden inşa edildiği anlatılıyor. İlk bölümünde Cebelitarık'taki gizli mağaralara ve tünellere odaklanan belgesel, bir başka bölümde ise İsveç'in yeraltı mekanlarına olan tutkusunun yanısıra, ülkenin 65.000 nükleer sığınakla, kendini korumak için aldığı olağanüstü önlemleri seyirciye aktarıyor. Yapım 3 Ağustos Pazartesi günü saat 22:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Sıfırın Altında Yaşam: Kanada (1X8)

Dört kez Emmy ödülü almış bu etkileyici belgesel, Kuzey Kanada'nın ücra bölgelerinde medeniyetten uzak yaşayan insanların hikâyelerini ekrana getiriyor. Kanada Kızılderilileri dahil farklı geçmişlere sahip bir grup insanın hayatını ekranlara taşıyan yapımda karakterler, geleneksel hayatta kalma yöntemleriyle zor koşullarda yaşamanın pratik yollarını buluşturuyor. Ölümcül hava koşullarıyla boğuşurken, yiyecek, su ve barınak bulmaya çalışan bu insanlar, eşi görülmemiş derecede zorlu koşullarda başarılı olabilecek mi? Yapım 5 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Hayvan Efsaneleri (1X10)

Tim Warwood ve Adam Gendle, bu ufuk açıcı dizide hayvanlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Kediler hep dört ayak üstüne mi düşer? Mürekkep balığı bir gemiyi batırabilir mi? Örümcek ağı gerçekten çelikten güçlü mü? Sonsuz meraklı sunucular Tim ve Gendle bunları öğrenmek istiyor. Doğa tarihi filmciliğine yeni bir bakış açısı getiren bu gözü kara ikili, uzmanlara sorular sorarken , yanıtları bulabilmek için (büyük beyaz bir köpekbalığı ile yüreği ağza getiren bir yüzme de dahil) hayatlarını tehlikeye atıyor. Ama beklediklerinden fazlasını buluyor ve hayvanlar alemiyle ilgili müthiş gerçekler keşfediyorlar. Yapım 6 Ağustos Perşembe günü saat 22:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Mumyaların Gizemleri (1X6)

“Mumyaların Gizemleri” belgeseli ileri teknoloji, uluslararası uzmanlıklar ve mumyalama konusundaki en yeni bilgiler sayesinde tarihi vakaların esrarını çözerek Antik Mısır’da zirveye çıkma ve orada kalma yolundaki kirli işleri gün yüzüne çıkarıyor. Kahire’de bulunan ve dünyanın en büyük mumya koleksiyonunu barındıran Mısır Müzesi karanlık bir sır saklıyor. En büyük kral, kraliçe ve soylularının mumyalanmış bedenleri Mısır'ın görkemli geçmişinin ürkütücü kalıntıları... Yeni bir analiz sayesinde bu bedenlerde gizli rahatsız edici ipuçları, şiddet ve işkence sonucu ölümlerin izleri, ihanet hikayeleri ve cinayet kanıtları ortaya çıkıyor. Uluslararası uzman bir ekip, ilk kez gelişmiş tarama teknolojisi kullanarak 3000 yıldır çözülmemiş bu vakaların dosyalarını yeniden açıp birbirini sırtından bıçaklayan eski Mısır soylularının dünyasını deşifre ediyor. Yapım 16 Ağustos Pazar günü saat 21:00’de 1. Sezonu ile BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.