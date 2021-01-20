Apollo 14, uzaya 300 minyatür İncil götürdü



Martı Yayınları’nın çıkardığı minyatür kitaplar, bu küçük hazinelerin tarihine olan ilgiyi de artırdı. 4 bin yıllık geçmişe sahip minyatür kitapların birbirinden ilginç hikayeleri var. En ilginci de minyatür boyutta mikrofilm halindeki 300 İncil’le Ay’a yapılan seyahat. Dünya dışına giden İnciller’in tamamı dünyaya dönmedi. Kağıda basılı bir İncil Ay’da bırakıldı.

5 Şubat 1971'de aya inen Apollo 14, Apollo 12 ve Apollo 13’ün iki başarısız girişiminin ardından İncil'i ay yüzeyine başarıyla taşıyan ilk uzay göreviydi.

Küçük İncil uzay aracındayken fazla yer kaplamadı. Bin 245 sayfanın tümü, yaklaşık 1.6 inç kare (4.1 santimetre kare) boyutunda tek bir mikrofilm kareye sıkıştırıldı ve bu şekilde uzaya gitti.

AYA İNCİL GÖTÜRME FİKRİ

) misyonu beyanına göre,girişimi; 1968 yılındabünyesinde çalışan papazlar tarafından ‘astronotların güvenliği ve uçacakları roketleri yapan NASA çalışanlarının becerisi için dua etmek’ amacıyla kurulan bir organizasyon olan APL tarafından başlatıldı. Misyonun en önemli görevlerden biri ‘Ay'a bir İncil’in indirilmesiydi.

Apollo Dua Birliği’nin çabaları, Ay’a bir İncil götürmek isteyen ancak oraya asla ulaşamayan Apollo 1 astronotu Edward White'ın anısını taze tutmak içindi. Edward White, 27 Ocak 1967'de bir fırlatma provası sırasında çıkan yangında ölmüştü. Aynı yangında diğer iki astronot Virgil ‘Gus’ Grissom ve Roger Chaffee de hayatlarını kaybetmişti.

AY İNCİL’İ AÇIK ARTTIRMADA SATILDI

1971'de Apollo 14 görevi sırasında, astronotların kişisel eşyaları arasında, toplam 300 İncil mikrofilm halinde uzaya gitti. Edgar Mitchell, bu 300 İncil’den 100 tanesini ay modülüyle Ay yüzeyine indirdi.

Ay İncillerinden biri 2012'de New York'taki Sotheby's'deki açık artırmada 56 bin 250 ABD Doları’na satıldı.

KIRMIZI KAPAKLI İNCİL AY’DA KALDI

Apollo 15 görevi sırasında ise, Apollo 15'in komutanı David Scott tarafından Ay’a götürülen kırmızı kapaklı bir İncil’in kağıt kopyası, terk edilmiş Ay gezici aracının kontrol panelinde bırakıldı.