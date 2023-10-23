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Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları

Ara Güler Müzesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliği ile hazırlanan ‘’Ayvalık-İstanbul’’ sergisi, Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

23 Ekim 2023 Pazartesi 17:26
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları






Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları


Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda kurumun kurucusu ve destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Ayvalık-İstanbul” kapılarını ziyaretçilere açtı. 

Ara Güler Müzesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen Ayvalık-İstanbul sergisi, Ara Güler’in az bilinen ya da bugüne kadar yayımlanmamış Ayvalık fotoğrafları yanı sıra kendisiyle özdeşleşen İstanbul şehrine ait renkli fotoğraflarla birlikte toplam 36 adet kareyi bir araya getiriyor.

Ayvalık, Ara Güler’in uzun yıllar yaz aylarını geçirdiği, hem tatil yapıp hem çalışmalarını sürdürdüğü bir yer. Ara Güler, en önemli röportajlarından biri olan ve günümüzde UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli Geyre köyüne gidiş hikayesini aktardığı metni Ayvalık’ta kaleme aldı. Bununla birlikte Yeryüzünde Yedi İz kitabında yayımlanan Salvador Dali, Marc Chagall ve Bertrand Russell portrelerini nasıl çektiğini anlattığı hikayeleri de yine burada yazdı.

Sergide yer alan Ayvalık ve çevresinden manzaraları içeren fotoğraflar, Ara Güler’in yıllar içerisinde Ayvalık’ta geçirdiği zamanlara tanıklık ediyor. 

Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Ayvalık- İstanbul”, 19 Ekim-19 Kasım 2023 tarihleri arasında, Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde ziyaret edilebilir. 

Ara Güler Müzesi Hakkında:

Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla bomontiada’da açılmıştır. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır. 

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Ara GülerAyvalık
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