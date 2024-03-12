Arap Kadri ve Tarzan film olarak geri dönüyor



Türk mizah sanatının en ünlü çizgi karakterleri arasında yer alan Tekin Aral'ın Tarzan, Arap Kadri kahramanları sinema filmi olarak geri dönüyor.



Sinema izleyicisinin merakla beklediği ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filmi 19 Nisan’da beyazperdedeki yerini alıyor. 70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı film, hem yetişkinlere hem de çocuklara çok keyifli bir zaman vadediyor. Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan’ filmi, yetişkinlerin çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri bir seyirlik olarak vizyondaki yerini alacak.

’in rol aldığı ‘’ın yapımcılığınıüstlendi.’in senaryosunu yazdığı,’un yönetmen koltuğunda oturduğu film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

Farklı mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, artık dayanılmaz bir hal alan susuzluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri ise liderlik çatışması içindedir. Komik bir karikatür serisine dayanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir yapıdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı bu düzenli yaşama da karşıdır. Arap Kadri’nin varlığından haberdar olmadığı kızının ormana gelmesi ve evlilik yolunda ilk adımı atarken babasının yanında olmasını istemesiyle birlikte artık kahramanlarımıza İstanbul yolu gözükür.

Sinema izleyicisi, ormanın hakimi olarak kabul edilen Tarzan ve Arap Kadri’nin İstanbul’da yaşadıkları üzerinden doğa ve şehir yaşamının çarpıcı bir karşılaştırmasını komik, bir o kadar da düşündürücü bir hikaye olarak izleme imkanına kavuşacaklar.