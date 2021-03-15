Arkeolojik Harikalar’da Göbeklitepe Konuşuldu

Arkeolojik harikalar konuşma serisinin son programı Göbeklitepe oldu. Göbeklitepe Kazı Alanı Başkanı Arkeolog Dr. Lee Clare dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan ve 12 bin yıl öncesine tarihlendirilen Göbeklitepe’yi anlattı.

Washington DC Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiyenin arkeolojik mirasını uzman ağzından meraklılarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Arkeolojik Harikalar Serisinin son programında Alman Arkeoloji Enstitüsünde görevli Dr. Clare 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve kazı çalışmalarının hala devam ettiği Göbeklitepe arkeolojik sit alanı hakkında son gelişmeleri anlatarak dünya mirasının Türkiye tarafından nasıl korunduğunu katılımcılarla paylaştı.

Sunumu sırasında alanda bulunan T tipi sütunların yansıra alanda çıkarılan diğer örnekleri de paylasan Dr. Clare, geçmiş dönemde bölgeye yapılan ziyaret ve gelişmelerin örneklerini katılımcılara gösterdi.

Yapılan son kazıların ardından bulunan yeni gelişmelere örnekler veren Dr. Clare; “ Örneğin bulduğumuz son kalıntılar yuvarlak yapılardan kare yapılara geçiş olduğunu bize gösterdi. Ev harabelerinin altında bulunan mezar kalıntıları alanın sadece terkedilmiş bir tapınak alanı olduğundan ziyade kalıcı bir yerleşim alanı olduğuna dair güçlü kanıtlar olarak önerilebilir.” seklinde sunumunu bitirdi.

Programın son bölümünde katılımcıların sorularını cevaplayan Dr. Clare, özellikle alanda bulunan T sütunlara dair yeni bulguların ortaya çıktığını, kesin bir yorum yapmamakla beraber bulguların bu sütunların mimari amaçla yapılmış olabilme ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.