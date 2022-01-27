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Artiox, Picasso'nun La Danseuse Naine Eserini satışa sunuyor

Artiox, Picasso’nun dünyaca ünlü eserlerinden birini daha sanat yatırımcılarının beğenisine sunuyor. Finans ve teknoloji öncelikli birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding’in geçtiğimiz aylarda yatırım yaptığı orijinal ve yerli girişim Artiox, sanat yatırımcılarına yönelik eser arzlarına devam ediyor.

27 Ocak 2022 Perşembe 22:34
Artiox, Picasso'nun La Danseuse Naine Eserini satışa sunuyor

Artiox’tan Picasso’nun La Danseuse Naine Eserine Ortak Olma Fırsatı!

2021 Kasım ayında Picasso’nun “Tete D’Histrion (Le Danseur) eserinden pay satın alma fırsatı sunan yerli girişim Artiox, 27 Ocak Perşembe günü 19:00 itibariyle Pablo Picasso’nun “La Danseuse Naine” eserini 200.000 TL değer üzerinden satışa sunacak. Şimdiye kadar 10 farklı sanat eserini satışa sunan platformun 11’inci eseri olacak La Dandeuse Naine sanatsever yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding’in çok ses getiren yatırımlarından Artiox, küçük yatırıcımlara blockchain teknolojisi kullanarak, değerli sanat eserlerine istedikleri miktarda güvenli yatırım imkanı sunuyor.  Bu kez Picasso’nun Ladandeuse Naine isimli eserini satışa sunacak olan platformun daha önce satışa sunduğu Tete D’Histrion eseri yüksek ilgi görmüş ve sadece 132 saniyede tükenmişti.

Artiox’un kurucusu Tuncay Dakdevir, şu an Yalçın Gökçebağ, Adnan Çoker, Nejat Melih Devrim, Ahmet Güneştekin, Devrim Erbil, Adnan Turani, Nuri Abaç, Ergin İnan ve 11 genç sanatçıdan oluşan bir sepeti yatırımcılara arz ettiklerini söyleyerek, Picasso’nun eserleriyle de portföylerini taçlandırdıklarını belirtti.

Değerli Sanat Eserlerine Yatırım Yapmanın En Kolay Yolu

Artiox yatırımcılar için yeni yatırım alanı doğururken, sanatçılar için de fırsatlar yaratıyor. Tuncay Dakdevir ve Cemal Doğan tarafından yüzde yüz yerli olarak Ankara’da kurulan Artiox; değerli sanat eserlerine yatırım yapmak için gereken yüksek sermaye bariyerini ortadan kaldırarak, küçük yatırımcılara sanat yatırımı yapmaları için olanak sağlıyor.

Artiox platformunda yatırımcılar, bir eserin tümüne yüklü miktarda fon yatırmak yerine bir kısmına ortak olmayı tercih edip, portföylerini diğer eserlerle çeşitlendirme imkanına sahip oluyor, 7/24 anlık olarak eserlerin değerlerini hisse senedi piyasası gibi izleyebiliyor. Hedef Holding, iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojiler aracılığıyla geçtiğimiz aylarda yerli girişim Artiox’a, 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden ortak olmuştu. Blockchain teknolojisinin yarattığı fırsatları yakından takip ettiklerini söyleyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Her zaman gelişim göstereceğine inandığımız fikirleriyle bizi heyecanlandıran girişim ve şirketlere yatırım yapmaktan, onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknoloji ve finans alanlarındaki yatırımlarımıza, kapsamlı sanat eseri yatırım platformu Artiox ile yeni bir halka daha ekledik. Bu girişimle, sanatçılara değerli katkılar sağlanırken, eserler de gerçek değerini bulacak. Küçük yatırımcılar ise bütçeleri doğrultusunda değerli sanat eserlerine güvenle yatırım yapabilecek. Artiox’un yerli bir girişim olması da bizim için çok önemliydi. Artiox’un geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef Holding Hakkında

1996 yılında temelleri atılan Hedef Holding teknoloji ve finans alanlarında doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden, geniş  ağına sahip Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biridir. Hedef Holding A.Ş.'nin başlıca iştirakleri   Hedef   Girişim   Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi   A.Ş.   ve   İdeal   Finansal Teknolojiler'dir.

Anahtar Kelimeler:
ArtioxPicassoLa Danseuse Naine
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