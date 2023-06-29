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Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi

Çok sanatçının 400’den fazla yapıtının yer aldığı sergiye bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği “Bu, Cumhuriyetimizin 100. yılında karanlığın, Aydınlanmanın medeniyetlere yol gösteren ışığını söndürme çabasıdır” açıklaması yaptı.

29 Haziran 2023 Perşembe 12:10
Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi

Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi



Halkın ilgi gösterdiği ancak bazı grupların tepkileri nedeniyle iptal edilen konser vb. sahne etkinliklerinin ardından sanata sansür girişimleri İstanbul’a ve sergilere sıçradı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 22 Haziran’da Artİstanbul Feshane adı altında açılarak şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan tarihi yapı, açılışının üzerinden bir hafta geçmeden gericilerin hedefi oldu. “Ortadan Başlamak” isimli; 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı sergiye, LGBTİ+ propagandası yapıldığı ve sosyalizmi öven filmler gösterildiği gibi gerekçelerle bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Daha önceden bayramın ilk üç günü kapalı kalacağı açıklanan sergi, yarın tekrar izleyiciyle buluşacak. 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Atmış'ın haberine göre AKP yönetimindeki İBB dönemlerinde yıllarca atıl bırakılan, “tanıtım günleri” adı altında fuar etkinliklerinin yapıldığı, bir bölümü lunaparka çevrilen 200 yıllık Feshane-i Amire binası, İBB Miras tarafından restore edilmişti. 8 bin metrekarelik yapı, sergilere, konserlere ve bienallere ev sahipliği yapacak. 

‘GERİ ADIM ATMAK YOK’

Yaşanan saldırı girişimiyle ilgili gazetemiz yazarı ve sanatçı Bedri Baykam, “Biz bu ülkenin özgürlükçü, demokrat sanatçıları olarak tabii ki bu işin takipçisi olacağız. Sonuçta plastik sanatlar alanından olan veya olmayan sayısız sanatçı dostumuz da ister tiyatrocu ister müzisyen  ister şair, ister yönetmen olsun, her zamanki gibi en sağlam şekilde yanımızda duracaklar. Bu konuda ne İBB’nin de Türk sanat ortamının bir adım geri atma imkânı ve şansı yoktur. Böyle bir şey aklımızdan dahi geçmez. Buradan geri adım atmak demek, Atatürk Devrimlerinden feragat etmek anlamına gelir. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu konuda gerekirse sanat ortamı, siyasete yön verecektir” dedi.

‘HALKI KIŞKIRTMA GAYRETİ’

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden (UPSD) saldırı girişimiyle ilgili bir basın bildirisi yayımlandı. Bildiride, “Yerel seçimler yaklaşırken her türlü saldırının yine karşımıza çıktığına tanık oluyoruz” denirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Çağdaş sanat alanında dünyada söz sahibi olan birçok sanatçıya, küratöre, eleştirmene sahipken ‘yenilik’, ‘çağdaşlık’ gibi kavramlardan rahatsız kişilerin sanat eleştirisi yapmaya çalıştığını görüyoruz... Kendilerini sanat eleştirmeni veya tarihçisi yerine koyan bu kişiler, büyük bir tahammülsüzlük içinde, İstanbulumuza son derece güçlü ve önemli bir kültürel katkı sağlayan Feshane’nin yeniden açılışını desteklemek ve alkışlamak yerine, bu güçlü sergiyi vesile yaparak İBB’ye ve değerli Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olmadık saldırılara girişmişlerdir... Bu tür dogmatik uzantıların Cumhuriyetimizin 100. yılında konuşuluyor olması, karanlığın, aydınlanmanın medeniyetlere yol gösteren ışığını söndürme çabasıdır. Ancak bu gayretleri beyhudedir. Halkı kışkırtıp ötekileştirerek sanatı siyasi emellerine alet etme gayreti içinde olanları kınıyor ve bu davranışların çağdaş medeniyetler seviyesine uymadığını hatırlatarak UPSD’nin ve Türk sanat ortamının bu ortaçağ özentilerine geçit vermeyeceğini ülkemizin kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” 

İBB’YE DESTEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da dün sosyal medya hesabından Feshane’nin önceki yıllardaki halini ve İBB Miras tarafından restore edilmesinden sonraki halini gösteren fotoğraflar paylaştı. Polat, “İstanbul’un tarihi yapıları dünyayı mest edecek derecede ilham vericidir. Yeter ki doğru restorasyon ve İstanbul’un dünya markası kimliğine yakışır kalitede düzenlenip halka sunulsun. Emek dolu restorasyonumuz ve İstanbul’un en büyük kültür sanat kompleksi niteliği ile Feshane ışıldıyor” açıklaması yaptı. Polat’ın açıklaması ve paylaştığı “öncesi/sonrası” fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İstanbul’un tarihi yapıları Dünyayı mest edecek derecede ilham vericidir.

Yeter ki doğru restorasyon ve İstanbul’un dünya markası kimliğine yakışır kalitede düzenlenip halka sunulsun.

Emek dolu restorasyonumuz ve İstanbul’un en büyük kültür sanat kompleksi niteliği ile Feshane 

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