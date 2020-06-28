Artists’ Film International 2020” 30 Haziran’da sona eriyor!

İstanbul Modern’in bu yıl çevrimiçi bir sergi olarak sunduğu Artists’ Film International 2020 (Uluslararası Sanatçı Filmleri) kapsamında bu yıl sekiz film gösteriliyor.

Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin oluşturduğu sergide yer alan sanatçılar ise şöyle sıralanıyor: Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).

Bu yılki program hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan “lisan” üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists’ Film International 2020 programında yer alıyor.

2020’in konuğu Ergin Çavuşoğlu

Programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu’nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern’in internet sitesinde hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

20 sanat kurumunun ortaklığıyla

Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 20 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca ve Senem Gökçe Oğultekin’in videolarıyla katılmıştı.

Artists’ Film International 2020 Program Ortakları

Ballroom Marfa, Marfa, Teksas, ABD

Belgrad Kültür Merkezi, Sırbistan

Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç

CAC / Güncel Sanat Merkezi Vilnius, Litvanya

CCAA / Güncel Sanat Merkezi, Kâbil, Afganistan

Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda

Fundación PROA, Buenos Aires, Arjantin

GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya

Hammer Müzesi, Los Angeles, ABD

Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

KWM artcentre, Pekin, Çin

Mohammad ve Mahera Abu Ghazaleh Vakfı, Amman, Ürdün

Moskova Modern Sanat Müzesi, Moskova, Rusya

n.b.k. / Neuer Berliner Kunstverein Video – Forum, Berlin, Almanya

Para Site, Hong Kong

Project 88, Mumbai, Hindistan

Tromsø Kunstforening, Tromsø, Norveç

Varşova Modern Sanat Müzesi, Varşova, Polonya

Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık